Předprodej Metacade (MCADE) nyní spuštěn: Investoři vstupují brzy

Včasné zahájení předprodeje kryptoměn může přinést neuvěřitelné zisky, pokud si vyberete ty správné projekty.

Vzhledem k tomu, že se jich v kteroukoli dobu objevuje tolik, může vám výběr nejlepších předprodejů připadat trochu jako hledání jehly v kupce sena. Nicméně jeden předprodej, o kterém už mluví spousta investorů, je Metacade (MCADE).

Dnes společnost Metacade konečně oznámila spuštění svého dlouho očekávaného nativního utilitního tokenu MCADE.

V tomto článku budeme diskutovat o tom, co je Metacade, proč se investoři již začínají hromadit a proč byste měli zvážit připojení se k nim, než bude příliš pozdě.

Budoucnost GameFi

Abychom pochopili, proč jsou investoři tak nadšení z předprodeje kryptoměn Metacade , musíme nejprve prodiskutovat jeho potenciál ovládnout rodící se průmysl GameFi . GameFi je portmanteau her a financí a odkazuje na hry Play2Earn poháněné technologií blockchain.

Podle Crypto.com se očekává, že GameFi poroste do roku 2025 desetinásobným tempem tradičního hraní. Od října 2022 DappRadar oznámil, že hry Play2Earn hraje denně téměř 1 milion lidí a očekává se, že toto číslo poroste.

Snad nejvýznamnější statistikou Crypto.com je, že se předpokládá, že trh blockchainových her poroste z 1,5 miliardy dolarů v roce 2021 na 50 miliard dolarů do roku 2025. V současné době se Metacade umisťuje na pozici lídra v blockchainovém hraní. To poskytuje důvtipným investorům vynikající příležitost s tokenem MCADE, který je aktuálně ve fázi předprodeje.

Co je Metacade (MCADE)?

Metacade je komunitní centrum vytvořené pro hráče, vývojáře a kryptoinvestory, aby se mohli připojit v prostoru věnovaném všemu Web3. Jeho cílem je být základním kamenem blockchainového hraní jako místo, kde mohou uživatelé objevovat nejnovější hry Play2Earn, zvyšovat své herní příjmy a přímo ovlivňovat budoucnost GameFi.

Primární filozofií Metacade je klást hráče, nikoli zisk, na první místo. Tradiční herní společnosti často berou hodnotu od hráčů. To může být hodnota, kterou hráči přidávají do komunity nebo nákupy, které provádějí, zatímco společnosti vyrábějí buggy plné mikrotransakcí pro herní předměty, které nikdy ve skutečnosti nevlastníte. To je jeden z důvodů, proč se hraní Play2Earn v posledních několika letech výrazně prosadilo.

Naproti tomu Metacade odměňuje hráče za hodnotu, kterou generují pomocí tokenů MCADE, komunitně podporovaných her a mnoha způsobů, jak vydělat. Místo zisků akcionářů jdou příjmy z komunity do pokladny Metacade a jsou používány v nejlepším zájmu komunity. A s předprodejem, který nyní začíná, by se na generování těchto příjmů a vydělávání z nich mohl podílet i bystrý investor.

Proč investoři vstupují do předprodeje kryptoměn Metacade (MCADE) brzy?

Získejte odměny za příspěvek do komunity

Na oplátku za to, že se z Metacade stane konečný cíl GameFi Web3, jsou hráči přispívající do komunity odměněni žetony MCADE. Pokaždé, když hráč zveřejní recenze, Play2Earn alpha nebo jiný obsah, který pomáhá ostatním, tento hráč vydělává. To nejen pomáhá novějším hráčům najít odpovědi v tomto rychle se rozšiřujícím prostoru, ale také podněcuje zkušenější hráče, aby se podělili o tipy a triky, které znají.

Vydělávejte více od Play2Earn

Metacade ve skutečnosti nabízí několik způsobů, jak zvýšit příjem z Play2Earn. Pravidelné turnaje nabízejí způsob, jak otestovat své dovednosti a soutěžit o velký cenový fond proti ostatním členům Metacade. Pomocí nativního testovacího prostředí Metacade si také budete moci přivydělávat příležitostným testováním.

Nicméně funkcí s největším potenciálem výdělku je pracovní deska Metacade, jejíž spuštění je plánováno na rok 2024. Zde budete moci najít testovací role na částečný úvazek, stáže a dokonce i vedoucí pozice u společností, které jsou na špici vývoje GameFi.

Metagrants financuje ty nejlepší hry Play2Earn

Jedním z nejambicióznějších plánů Metacade je spustit jejich vlastní Play2Earn tituly s Metagrants. Metagranty představují způsob, jak může komunita přidělit finance na hry, které chtějí hrát, hlasováním v soutěži plné desítek projektů. Vítězný developer získá finanční prostředky, které mu změní život, aby společně se svými nejzapálenějšími zastánci vybudoval svou vizi. Nakonec bude virtuální arkáda Metacade nabitá tituly, které si vybere a bude podporovat komunitu.

Decentralizované autonomní společenství

Poté, co Metacade poběží jako dobře namazaný stroj, bude čas, aby se stal plně decentralizovaným. V tomto okamžiku tým Metacade ustoupí a umožní komunitě stát se decentralizovanou autonomní organizací (DAO) , což znamená, že držitelé MCADE budou moci hlasovat o zásadních rozhodnutích, jako jsou nové funkce, vedoucí pozice, partnerství a další. Tím, že se Metacade stane DAO, bude první virtuální arkádou vlastněnou komunitou na světě. Jakmile se tak stane, Metacade bude základním kamenem her na Web3 a mít nějaké MCADE z předprodeje by mohlo přinést obrovské zisky.

Metacade (MCADE) má vše k tomu, aby byl jedním z nejlepších předprodejních tokenů

S ohledem na předpokládaný růst GameFi by plány Metacade stát se lídrem v této oblasti mohly představovat neuvěřitelnou investiční příležitost. Začátek tohoto projektu by mohl znamenat vidět fantastické zisky, protože platforma rychle stoupá na žebříčku.

Vzhledem k tomu, že předprodej kryptoměn Metacade již probíhá, být jedním z prvních uživatelů v první fázi znamená, že si můžete vyzvednout 125 tokenů za pouhý 1 dolar. Než Metacade dosáhne konečné fáze předprodeje, budete si moci koupit pouze 50 tokenů za 1 $. Jinými slovy, pokud se do ní dostanete dříve než později, můžete v průběhu času své zisky více než zdvojnásobit.

Celkově vzato je Metacade výjimečný projekt, který má potenciál stát se významnou rušivou silou v herním průmyslu.