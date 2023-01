Presale Metacade (MCADE) se uprostřed kryptografické zimy vyprodává – zde je důvod

Vzhledem k probíhající kryptografické zimě, která v roce 2022 zanechala mnoho investorů nespokojených s podprůměrnými zisky (pokud vůbec nějakými), se očekává, že rok 2023 přinese zelenější pastviny. Zatímco mnoha tokenům se předpovídá bouřlivý návrat, existuje jeden konkrétní, na který mnozí v poslední době hodně sázejí. Jmenuje se Metacade a humbuk kolem tohoto projektu vedl k neustálým výprodejům během jeho presale tokenů. Přečtěte si, proč tomu tak je.

Probíhající kryptografická zima zanechala mnoho investorů na mrazu

V důsledku rostoucí inflace, zvyšování úrokových sazeb a pádu některých nejvýznamnějších hráčů v kryptoměnách v roce 2022 se mnoho projektů během současné kryptografické zimy výrazně propadlo ze svých maxim z roku 2021. Bitcoin – často považovaný za měřítko výkonnosti kryptoměn – klesl o 77,5 % ze svého maxima 69 000 $ v listopadu 2021 na minimum 15 476 $ zhruba o rok později.

Altcoiny jako DOT se ve stejném období propadly o více než -92 %, zatímco jiné vykázaly o něco větší odolnost. Například TRX se zhruba vyrovnal výkonu BTC, když od svého maxima v roce 2021 do minima v roce 2022 klesl o -74,9 %. I když ceny na začátku roku 2023 zaznamenaly mírné oživení, někteří stále považují zimní potíže kryptoměn za zdaleka nekončící. Navzdory této přetrvávající medvědí náladě přitahuje jeden token milionové investice: Metacade.

Co je Metacade (MCADE)?

Metacade je komunitní centrum typu play-to-earn (P2E), které se chce stát lídrem v revoluci GameFi. Jeho cílem je stát se místem číslo jedna na Web3, kde můžete prozkoumávat, učit se a co nejlépe využívat P2E hraní. Metacade poskytuje hráčům všechny nástroje, které potřebují k tomu, aby se v tomto rychle rostoucím prostoru prosadili, jako jsou specializovaná fóra, recenze, herní žebříčky a přední alfy GameFi sdílené veterány P2E.

Navíc podporuje loajální komunitu tím, že hráčům poskytuje co největší hodnotu. Vedle pravidelných turnajů, losování o ceny a soutěží využívá Metacade sílu decentralizace a kryptografie k dobru, odměňuje hráče za jejich příspěvky a dává jim možnost rozhodovat o hrách, které budou hrát. Dokonce se plánuje vytvoření pracovní nástěnky a přechod projektu na decentralizovanou autonomní organizaci (DAO) .

Hlubší ponor do klíčových funkcí Metacade (MCADE)

Hráči jsou tradičně vyzýváni, aby sdíleli recenze a tipy s ostatními, aniž by za své úsilí cokoli obdrželi. Kdo z toho má prospěch? Především platforma, která tyto recenze a tipy hostuje.

Metacade si to uvědomuje a místo toho, aby z toho měla prospěch a nic nevracela, platí uživatelům přímo pomocí tokenu MCADE za jejich roli v růstu komunity. To znamená, že i když s P2E teprve začínáte, můžete vydělávat tím, že se jednoduše podělíte o své názory na novou hru, kterou hrajete, nebo zveřejníte tipy, které mohou ostatní hráči využít k tomu, aby se posunuli vpřed.

Koncem roku 2023 bude Metacade udělovat také první Metagrant. Metagrants umožňují komunitě směřovat prostředky projektu k vybraným herním vývojářům, přičemž záměrem je financovat novou generaci komunitou podporovaných P2E her. Vývojáři přihlásí své herní návrhy do jedné z Metagrant soutěží a nápad, který získá nejvíce hlasů od držitelů MCADE, získá finanční prostředky z pokladnice.

Hotový titul je umístěn ve virtuální herně Metacade, kam se může kdokoli přihlásit a užít si ho. Stačí, aby komunita vytvořila jednu převratnou hru, a Metacade se dostane do centra pozornosti hlavních médií a token MCADE prudce vzroste.

Jak již bylo zmíněno, Metacade také spustí nástěnku s nabídkami práce. Očekává se, že v roce 2024 bude tato nástěnka nabízet příležitostné práce, částečné úvazky a pozice na plný úvazek ve spolupráci s titány Web3 a GameFi. Ať už máte zájem o testování her pomocí testovacího prostředí Metacade za účelem přivýdělku, nebo se chcete prosadit jako herní vývojář, určitě najdete něco, co bude vyhovovat vašim schopnostem.

Na konci roku 2024 Metacade plně přejde na DAO. Ačkoli se očekává, že základy budou položeny již ve 2. čtvrtletí 2023, při tomto přechodu odstoupí hlavní tým Metacade a předá otěže zvoleným členům Metacade. Od tohoto okamžiku budou o budoucnosti první demokraticky řízené virtuální herny na světě rozhodovat držitelé MCADE.

Metacade (MCADE) může být jedním z nejvýkonnějších hráčů roku 2023

Jak dobře si tedy Metacade vedla v presale navzdory probíhající kryptografické zimě? Za prvních sedm týdnů presale MCADE se podařilo díky tisícům investorů z celého světa získat přibližně 3,4 milionu $.

Cena tokenů MCADE již vzrostla z počáteční ceny 0,008 $ na 0,012 $, přičemž se očekává, že do konce presale dosáhne ceny 0,02 $. Mnozí analytici se však domnívají, že MCADE má ještě mnohem větší prostor k růstu, přičemž někteří stanovují cíle na nejméně 0,20 $ do konce roku 2023, pokud kryptografická zima poleví podle prognóz.

To podporuje i skutečnost, že GameFi má letos odstartovat. Absolute Reports odhaduje roční tempo růstu tohoto odvětví na 20,4 % v letech 2022 až 2028, zatímco Crypto.com předpovídá, že poroste mnohem rychleji, a to tempem 100 % ročně. Vzhledem k tomu, jak zásadní význam mají pro hráče sociální střediska, a vzhledem k výhodě Metacade, že je na trhu první, se může brzy stát hlavním místem pro vše, co se týká P2E.

Pokud si myslíte, že Metacade má něco do sebe, pak se co nejdříve podívejte na presale MCADE. Čas na pořízení tokenů MCADE za 0,012 $ se rychle krátí, než se přesune do další fáze presale!