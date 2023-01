Presale Metacade stoupne v roce 2023 do závratných výšin – nakupte levně, než bude pozdě

Kryptoměny jsou známé tím, že přinášejí bláznivě vysoké výnosy. Využití presale kryptoměn je nejjednodušší způsob, jak si zajistit nejvyšší potenciál zisků. Vysoký potenciál výdělků, po kterém následuje pokles, je způsoben ekonomickým principem zvaným zákon klesajících výnosů, který říká, že růst hodnoty aktiva se časem začne zpomalovat.

Jedním z presale, který se ukázal jako velmi úspěšný, je Metacade (MCADE). Metacade buduje významnou herní platformu GameFi, která plánuje konkurovat největším hráčům v oboru, takže stojí za to ji prozkoumat, než cena ještě více vzroste.

Presale Metacade je velkou investiční příležitostí

Presale kryptoměn jsou velmi populární, zejména u projektů se silnými základy, jako je Metacade . Příkladem může být beta fáze Presale MCADE, která během pouhých čtyř týdnů přilákala investice v hodnotě více než 1,3 milionu dolarů, což odráží dlouhodobý potenciál projektu.

Společnost Metacade uvedla svůj token MCADE na začátku Presale kryptoměn za 0,008 USD, ale nyní jeho cena roste. Cena bude dále růst, dokud na konci Presale nedosáhne 0,02 USD. Pro investory, kteří chtějí využít výhodnou nabídku, platí, že čím dříve si tokeny pořídíte, tím lépe.

Předpověď cen MCADE: rok 2023 a další roky

Po dosažení hodnoty 0,02 USD na konci Presale bude MCADE uveden na decentralizované burzy (DEX) a tým kryptoměny začne vytvářet partnerství, aby rozšířil dosah tokenu. Token MCADE bude rovněž více využitelný, jakmile společnost nabídne komplexní herní zážitek plánovaný pro platformu Metacade.

Dlouhodobý potenciál Metacade je proto velmi slibný. Odborníci předpovídají v průběhu roku 2023 explozivní cenovou akci, s tím, že hodnota by mohla vzrůst až 50x. Tato cenová exploze by tokenu MCADE zajistila hodnotu 1 USD – což je výrazný nárůst oproti jeho konečné presale hodnotě kryptoměny ve výši 0,02 USD.

Po roce 2023 analytici očekávají, že trh s kryptoměnami zahájí svou další býčí sérii, jakmile v bude v roce 2024 dokončeno půlení bitcoinu. Býčí trhy obvykle přinášejí výrazné zisky napříč všemi oblastmi, což by mohlo token MCADE ještě více posunout v hodnotě vzhůru. V té době by MCADE mohl dosáhnout hodnoty přes 5 USD, což by znamenalo masivní 250násobný nárůst mezi presale kryptoměny a rokem 2025.

Co je Metacade?

Metacade vytváří největší arkádu na blockchainu, která přináší pokročilé herní možnosti do světa Web3. Nadšenci do GameFi tak mohou hrát širokou škálu arkádových her, z nichž každá nabízí odměny v kryptoměnách, a účastnit se placených vstupních turnajů o ceny MCADE.

Díky svým dalším vlastnostem se Metacade během svého presale kryptoměn skutečně stává jedinečnou investiční příležitostí. Předně si projekt klade cíl sloužit přímo uživatelům Web3 tím, že nabídne centrální místo, kde se hráči mohou scházet a získávat přístup k cenným informacím o tomto prostoru.

Metacade se postupně chce stát decentralizovanou autonomní organizací ( DAO ). Díky tomuto posunu získá komunita Metacade plnou kontrolu nad platformou, protože všichni držitelé tokenu MCADE budou moci hlasovat v návrzích na správu a pomáhat řídit budoucí vývoj projektu.

Jak Metacade funguje?

Hráči blockchainových her mají přístup k nekonečným výzvám v mnoha hrách typu play-to-earn ( P2E ). Ať už chtějí hrát příležitostně nebo závodně, Metacade nabízí hráčům možnost užít si různé návykové arkádové hry a zároveň za své úsilí získat tokeny MCADE.

V Metacade získávají hráči také kryptoměnové tokeny za to, že přispívají komunitě užitečnými informacemi. Mezi tyto příspěvky mohou patřit nejnovější tipy a triky a cokoli dalšího, co pomůže ostatním hráčům vytěžit z hraní blockchainu co nejvíce.

Další klíčovou funkcí, kterou Metacade nabízí, je možnost vyzkoušet si zbrusu nové blockchainové hry ještě před jejich oficiálním spuštěním. Tyto beta-testovací role umožňují hráčům poskytovat zpětnou vazbu vývojářům her, kteří mohou implementovat veškerá vylepšení navržená komunitou Metacade, včetně oprav chyb a optimalizací hratelnosti.

Metacade rozšiřuje dosah her založených na blockchainu

Cílem společnosti Metacade je také poskytovat důležité služby, které mohou pomoci širšímu odvětví GameFi růst. Její program Metagrants poskytne financování nejžádanějších blockchainových her, protože komunita Metacade bude moci hlasovat pro tituly, které si v budoucnu nejvíce přeje hrát.

Blockchain je středobodem technologického pokroku a Metacade podporuje neustálý pokrok v této oblasti. Financování v rané fázi je v tomto procesu klíčové, protože vytváření a spouštění nových her vyžaduje vysokou míru podpory. Díky propojení vývojářů s komunitou hráčů Metacade přímo pomáhá rozšiřovat rozsah a měřítko inovací v oblasti blockchainu.

Vyplatí se v roce 2023 koupit Metacade?

Presale Metacade je pro investory do kryptoměn významnou příležitostí k nákupu. Naštěstí je 0,008 dolaru velmi příznivá cena za projekt, který nabízí skutečný příslib do budoucna, takže není divu, že se beta fáze rychle vyprodala.

V presale se cena tokenu MCADE zvýší na 0,02 USD, takže investoři mají stále čas na dosažení zisků na medvědím trhu. Metacade je však nepochybně skvělým doplňkem každého investičního portfolia a bude fascinující sledovat, zda během roku 2023 dosáhne hranice 1 USD.