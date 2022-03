Proč by bitcoin cash mohl brzy otestovat 500 USD

Bitcoin cash se zotavuje po zprávách, že se země chystá učinit z něj zákonné platidlo.

Bitcoin cash nyní za týden vzrostl o více než 30 % a dynamika roste.

Nyní, když dosahuje vyšších minim, může bitcoin cash brzy otestovat vyšší ceny.

Zatímco většina kryptoměn měla za posledních 24 hodin vzestupný trend, bitcoin cash BCH/USD je jednou z těch, které překonávají trh. Cenová akce bitcoin cash má hodně společného se zprávou, že se stal zákonným platidlem Sint Maarten, ostrova, který je součástí širšího Nizozemského království. To je velká věc, protože to přispívá k tomu, že počet přijetí BCH za poslední rok poměrně stabilně roste.

Je to také faktor, který by mohl znovu podnítit zájem o bitcoin cash. BCH patří do skupiny velkých kryptoměn, které byly velmi oblíbené v roce 2017, ale zdá se, že přízeň investorů opadla. To je patrné na jeho cenové akci v roce 2021, kde nedokázal znovu otestovat svá historická maxima a zaostává za trhem.

Díky nejnovějším zprávám by se noví investoři zaměřující se na novější, blyštivější kryptoměny mohli začít zajímat o BCH a spustit rally, která by mohla přinést nová maxima.

Bitcoin cash aktuálně vzrostl o 12,81 % a za poslední týden posílil o více než 31,18 %. Objemy jsou vysoké a s růstovým momentem na širším trhu vypadají vyhlídky BCH docela dobře.

Bitcoin cash dosahuje vyšších minim

Zdroj: TradingView

Za posledních 24 hodin bitcoin cash dosahoval vyšších minim. To znamená, že objemy nákupů rostou, a pokud to bude krátkodobě pokračovat, BCH by mohl krátkodobě otestovat 500 USD.

Souhrn

Bitcoin cash za posledních 24 hodin prudce vzrostl po zprávách, že se má stát zákonným platidlem. Toto je hlasování o důvěře a mohlo by znovu podnítit zájem o bitcoin cash, protože trh se opět začíná měnit na býčí.