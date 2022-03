Proč by LINK mohl být skvělou investicí pro rok 2022 a dále

Chainlink je nejdominantnějším hráčem na trhu blockchainu.

Chainlink je propojen se všemi hlavními blockchainy platforem, protože je potřeba pro správné provedení smart kontraktů.

Chainlink je v současné době v průlomu poté, co se několik týdnů konsolidoval.

Na týdenních grafech trh pokračuje v obchodování ve vzoru konsolidace, což je nyní ideální čas pro akumulaci vysoce potenciálních kryptoměn. Vzhledem k tomu, že fundamenty se stále více dostávají do centra pozornosti kryptotrhu, existuje poměrně vysoká šance, že fundamentálně silné kryptoměny by mohly dlouhodobě překonat trh.

Z tohoto důvodu chainlink ( LINK ) snadno vyčnívá jako jedna z kryptoměn, které se při současných cenách vyplatí hromadit. Jedním z faktorů, který dělá LINK silným, je jeho dominance na trhu oraclů. Chainlink ovládá více než 65 % decentralizovaného trhu oraclů ve srovnání se všemi svými konkurenty. V podstatě má na tomto trhu sytič a je nepravděpodobné, že bude sesazen z trůnu, stejně jako je nepravděpodobné, že by bitcoin byl vytlačen jako kryptoměna číslo jedna.

Nejde však jen o to být jedničkou ve svém segmentu, ale také o to, že klíčový trh Chainlinku je zásadní. Decentralizované oracly jsou středem všech smart kontraktů. Bez nich by smart kontrakty nemohly fungovat. Z tohoto důvodu je Chainlink propojen se všemi hlavními blockchainy platforem od Etherea po Solanu.

Vzhledem k tomu, že smart kontrakty se stále více stávají hlavní oporou kryptotrhu a brzy i celé světové ekonomiky, bude použití decentralizovaných oraclů, jako je Chainlink, jen sílit. V širším slova smyslu to znamená vyšší poptávku po LINK, což se odrazí v jeho dlouhodobé ceně.

LINK je v průlomu, dokáže udržet momentum?

Zdroj: TradingView

Po obchodování v rozmezí mezi 12,68 USD a 13,38 USD je LINK v současné době v průlomu po podobné cenové akci na širším trhu. Pokud se bitcoin udrží nad 40 000 USD a objemy nákupů se zvýší, LINK by mohl krátkodobě snadno otestovat 20 USD.

Souhrn

Chainlink je jednou z nejsilnějších kryptoměn na trhu, pokud považujete fundamenty za primární analytickou metriku. Má více než 65 % decentralizovaného trhu oraclů a je nezbytný pro to, aby smart kontrakty fungovaly tak, jak je třeba. Vzhledem k tomu, že širší trh vykazuje určitou vzestupnou dynamiku, LINK se vymanil z vícetýdenního rozsahu a vysokých objemů.