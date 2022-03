Thorchain vzrostl o více než 90 % za měsíc po zavedení obchodování se syntetickými aktivy.

Blíží se zapůjčování a vypůjčování, což dále přidává palivo do rally.

Thorchain rally je také podporována rostoucí býčí dynamikou na širším trhu.

Thorchain ( RUNE ) vzrostl tento měsíc o 92 % a nevykazuje známky zpomalení. Jen za posledních 24 hodin Thorchain vzrostl o více než 18 % a dynamika stoupá. Rally byla spuštěna řadou upgradů sítě, které by mohly v budoucnu vyvolat ještě větší přijetí.

Nejnovější zprávy se týkají zahájení obchodování syntetických aktiv na protokolu RUNE. Rune má náskok před ostatními protokoly nabízejícími stejné služby, protože je rychlý a umožňuje obchodníkům swapovat aktiva za docela nízkou cenu.

Thorchain také brzy uvede ThorFi. To je stejně velká věc, protože to obchodníkům umožní nakupovat a půjčovat na Thorchainu. To je do značné míry v souladu se směrem, kterým se DeFi ubírá, a to jsou decentralizované burzy napříč řetězci, díky nimž jsou atomové swapy zastaralé. Takový technologický průlom staví Thorchain do jedinečného prostoru pro růst, protože DeFi stále zrychleným tempem narušuje finance a bankovnictví.

Co dál s Thorchainem?

Zdroj: TradingView

Od ledna 2022 Thorchain konsoliduje mezi 5,11 a 3,51 USD. Dne 9. března se však tento rozsah a s vysokými objemy prolomil. Od té doby má vzestupný trend a v současné době se blíží testování 10 USD. Pokud bude současný trend pokračovat, Thorchain by mohl v krátkodobém horizontu snadno znovu otestovat svá historická maxima 21 USD.

Šance Thorchainu, že znovu otestuje svá historická maxima, zvyšuje skutečnost, že širší trh v současné době nabírá vzestupnou dynamiku. To znamená, že kryptoměny, které již vykazují známky růstu, by mohly přilákat více investorů a posílit se více než zbytek trhu.

Souhrn

Thorchain (RUNE) je aktuálně v uptrendu a za pouhý měsíc se coin zvýšil o více než 90 %. Rally Thorchainu je poháněna několika klíčovými upgrady, včetně zavedení obchodování se syntetickými tokeny. S blížícím se ThorFi je pravděpodobné, že by se mohl ještě více pozvednout.