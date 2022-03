Proč dnes cena compoundu (COMP) vyskočila o více než 10 %?

Cena compoundu (COMP) dnes vzrostla o 10 % v době, kdy je většina kryptoměn býčí a bitcoin dosahuje tříměsíčního maxima.

V době psaní tohoto článku se compound obchodoval za 143,91 USD a vzrostl o 10,19 % po mírném poklesu z denního maxima 148,10 USD.

Proč ale cena coinů raketově roste? Tento článek se zaměřuje na faktory stojící za současnou rally compoundu.

Stručně řečeno je compound (COMP) nativní token Compoundu, půjčovacího protokolu DeFi, kde uživatelé mohou získávat kryptopůjčky nebo úrok nabízením svých krypto aktiv platformě, aby je mohla půjčit ostatním.

Dva hlavní faktory, které se připisují současnému nárůstu ceny coinu compound, jsou nedávné oznámení o aktualizaci protokolu a reakce komunity na toto oznámení.

Poté, co si platforma uvědomila, že její program distribuce odměn má negativní vliv na cenu COMP, přišla s upgradem protokolu, který pomůže v růstu protokolu namísto rozprodání odměn, aniž by to nutně přineslo prospěch stávajícím držitelům tokenů a uživatelům.

Nový program odstartoval snížením stávajících odměn na polovinu a pravděpodobně také ukončí farmaření COMP, i když v závislosti na tom, jak bude komunita hlasovat.

@compoundfinance Proposal 92: COMP Rewards Adjustments – Kickstart Rewards: Step One

This proposal is the first step towards launching the new rewards program – existing rewards are being cut by 50%.https://t.co/bQdxqskr7g

— tylerether.eth (@tylerether) March 18, 2022