Proč dnes cena WAVES vzrostla o 60 %?

Token WAVES otřásl celým kryptotrhem tím, že za posledních 24 hodin vzrostl o více než 60 %. Díky nejnovějšímu nárůstu cen se stal 32. největší kryptoměnou podle tržní kapitalizace, která překonala axie infinity (AXS) a decentraland (MANA).

V době psaní tohoto článku se WAVES obchoduje za 52,44 USD, což je nárůst o 63,13 % poté, co dosáhl maxima 53,81 USD z minima 32,12 USD za posledních 24 hodin. Navíc WAVES vzrostl z přibližně 8,9 USD na více než 50 USD za pouhých sedm dní.

Tento článek se zaměřuje na síly stojící za současným nárůstem ceny WAVES.

Proč cena WAVES roste?

Než se pustíme do toho, co stojí za nárůstem cen, je důležité nejprve vysvětlit, co WAVES je.

Stručně řečeno je WAVES nativní token blockchainu Waves, což je víceúčelová blockchain platforma, která umožňuje používání smart kontraktů a vývoj decentralizovaných aplikací (DApps).

Hlavním důvodem, proč cena WAVES stoupá, je nedávné spuštění Waves Labs ve Spojených státech a zpráva, že plánuje najmout odborníky.

Spuštění Waves Labs v USA

V únoru společnost Waves oznámila, že jako další krok pro rok 2022 spustí nový podnik, Waves Labs.

V tiskové zprávě společnost uvedla, že Waves Lab bude zastupovat blockchain ve Spojených státech. Zaměří se především na podporu nových projektů a získávání finančních prostředků na blockchainu

Najímání odborníků

Podle ověřitelných zpráv si společnost Waves najala tým vyššího vedení s několika fintech a krypto veterány, jako je Sasha Ivanov, zakladatel protokolu Waves, který slouží jako firemní poradce.

Firma navíc pracuje na zavedení decentralizovaného řízení, které zlepší její integraci s jinými blockchainy.

Současný býčí trend WAVES ukazuje, že roste zájem o altcoiny včetně solany (SOL), terry (LUNA) a cardana (ADA).