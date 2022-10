Proč dnes kryptoměny rostou? A proč si myslím, že by to mohlo být krátkodobé?

Málem jsem zapomněl, jaké to je vidět velkou zelenou svíčku na grafu kryptoměn. Dnes však přesně to máme, protože magické internetové peníze šplhají prudce nahoru.

Bitcoin se nyní obchoduje za 20 600 USD, což je nad psychologicky důležitým číslem 20 000 USD, zatímco Ethereum se poprvé za měsíc vyšplhalo severně nad 1 500 USD. Samozřejmě, že níže uvedený graf zobrazující roční výnosy ukazuje, že se jedná o kapku v moři ve srovnání s pádem, který trh zažil. Přesto, dětské krůčky?

Proč jde kryptoměna nahoru?

Co je příčinou vzestupu? I když musím upozornit, že mé slovo je třeba brát s rezervou, protože jsem minulý týden zveřejnil analýzu varující, že by Bitcoin mohl brzy vyletět dolů, jen aby se vzápětí vyšplhal nahoru, je to prostě pokračování toho, co se děje celý rok – krypto je vedeno makrem.

Index S&P 500 posílil o 8 % ze svého minima z 12. října, což je v tak krátkém časovém období poměrně ohromující nárůst ve srovnání s jeho obvykle nízkou volatilitou. Vyplývá to z – uhodli jste – optimističtějších myšlenek, že Federální rezervní systém bude držet na uzdě zvyšování úrokových sazeb rychleji, než by se jinak očekávalo, po měkkých ekonomických datech.

Likvidace v řetězci přesahují 1 miliardu dolarů

Je vždy zajímavé skočit do řetězce uprostřed těchto dnů. Ve skutečnosti to nezklamalo, s hrozivými likvidacemi ve výši 1,1 miliardy dolarů za posledních 24 hodin, kdy se účastníci trhu dostali do ofsajdu kvůli velkým tahům – většina z nich shortovala trh.

Tržní kapitalizace kryptoměn se také blíží dalšímu milníku, jen se bojí vzít zpět tržní kapitulaci ve výši 1 bilionu dolarů po 7% nárůstu za poslední den.

Co se bude dít dál?

Nicméně, jak jsem varoval minulý týden, stále bych byl velmi opatrný ohledně kryptoměn. Svět je nejisté místo, se sentimentem zdánlivě tak nízkým, jaký byl od roku 2008. Makro definuje všechno a kryptoměny jsou jen psí ocas.

Jedná se o malé, ale opatrné kroky akciového trhu, protože investoři nadále zkoušejí odhadnout Fed. Ekonomika je celkově citlivá a bolestivá, přičemž životní náklady jsou stále obrovským problémem, válka na Ukrajině a také americké volby se přibližují, což by mohlo nabídnout novou volatilitu.

Není těžké si představit, že kryptoměna dostane tvrdý zásah, jakmile se objeví makro titulek, který ukazuje, že investoři si příliš věřili v návrat. Venku je prostě příliš mnoho proměnných s nesmírnou nevýhodou na to, abychom v tomto vstupním bodě měli nějaké skutečné přesvědčení.

Jak stále opakuji, z krátkodobého hlediska si to každý může domyslet. Zacházejte s tímto odrazem opatrně. Ale zase jsem na to nějakou dobu upozorňoval, takže kdo ví?