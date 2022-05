Trh s kryptoměnami za posledních 24 hodin po pozitivním začátku týdne zaostával za výkonností.

Cesta obnovy kryptoměnového trhu se setkala s mírným problémem, protože trh za posledních 24 hodin ztratil téměř 2% své hodnoty.

Celková tržní kapitalizace kryptoměn po tomto posledním medvědím výkonu opět klesla pod hranici 1,3 bilionu dolarů.

Bitcoin se snaží překonat úroveň odporu 31 000 $ a za posledních 24 hodin ztratil 1,7% své hodnoty. Ether, druhá největší kryptoměna na světě podle tržní kapitalizace, dnes klesá o více než 2%, ale udržuje si svou hodnotu nad psychologickou úrovní 2 000 USD.

KLAY, původní token ekosystému Klaytn, je však dnes o více než 5% vyšší. KLAY je v současnosti nejlepší mezi 50 nejlepšími kryptoměnami podle tržní kapitalizace. Za posledních sedm dní však ztratil více než 7% své hodnoty.

Za pokračující pozitivní výkonností KLAY není žádný zjevný katalyzátor. KLAY překonala širší trh s kryptoměnami a další přední kryptoměny včetně Bitcoinů, Etherů, XRP, Solana a Cardano.

Klíčové úrovně ke sledování

4hodinový graf KLAY/USDT je v současnosti vzestupný díky pokračující pozitivní výkonnosti KLAY.

Linie MACD právě vstoupila do neutrální zóny a mohla by se přesunout do kladného teritoria, pokud bude rally pokračovat.

14denní index relativní síly 61 ukazuje, že KLAY by mohl brzy vstoupit do překoupeného regionu, pokud si udrží současnou dynamiku.

V době tisku se KLAY obchoduje za 0,442 USD za coin. Pokud bude rally pokračovat, KLAY by se mohl do konce dne dostat přes první úroveň větší rezistence na 0,511 USD. Potřebovalo by však podporu širšího kryptotrhu, aby v krátkodobém horizontu překonalo svou druhou hlavní úroveň odporu na 0,724 USD.