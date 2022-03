Proč má ethereum náskok před binance coin

Ačkoli jsou oba silné kryptoměny, humbuk kolem Eth 2.0 dává ETH výhodu

Binance coin pohání Binance a má mnoho využití, díky čemuž je cennou kryptoměnou.

Ethereum je platformou číslo jedna na trhu pro smart kontrakty a jen tak nezmizí.

Ethereum působí velký humbuk kvůli přechodu na Ethereum 2.0.

Binance coin BNB/USD je kryptoměna, která pohání celý ekosystém Binance. Každý, kdo používá burzu Binance nebo kteroukoli z dalších služeb Binance, jako je Binance Smart Chain, musel v jednom nebo druhém bodě používat binance coin.

Vzhledem k tomu, že Binance je vysoce inovativní a stále přichází s novými produkty, které vyžadují BNB, není pochyb o tom, že hodnota BNB bude časem stoupat. Spalování coinů je však nejvýznamnějším faktorem, který zaručuje růst hodnoty BNB v čase. Binance spaluje BNB od svého uvedení na trh a to se v průběhu let dobře podepsalo na její hodnotě. Jak bude pálení coinů pokračovat, bude to mít pozitivní vliv na hodnotu BNB.

Ethereum ETH/USD je dnes nejrobustnější platformou pro smart kontrakty na trhu. Díky své dominanci ve smart kontraktech zaznamenalo Ethereum masivní růst, protože jej investoři přijali pro vše od NFT po DeFi. V posledních dvou letech Ethereum také pracuje na přechodu od Proof-of-Work k Proof-of-Stake. Cílem je vypořádat se s problémy škálovatelnosti, se kterými se Ethereum roky potýká, a stát se energeticky účinnějším.

Proč má ethereum krátkodobou výhodu

Zatímco ethereum a binance coin jsou skvělé dlouhodobé investice, ethereum má nyní, když se býci vracejí na trh, významný náskok před BNB. Ethereum má výhodu, protože je téměř hotové s tolik očekávaným přechodem na Eth 2.0. Kromě humbuku kolem změny má Eth 2.0 pro ethereum několik vnitřních výhod.

Prostřednictvím Eth 2.0 bude Ethereum škálovatelnější a bude motivovat k používání. Navíc to dělá Ethereum deflačním, což je dobré pro jeho dlouhodobé zhodnocení hodnoty. Je to otázka poptávky a nabídky – jednoduchá ekonomika.

Souhrn

Binance coin a ethereum mají velký potenciál pro dlouhodobý růst. Obě patří mezi nejzásadnější kryptoměny na trhu. Z krátkodobého hlediska má však ethereum výhodu. Kolem konečného přechodu na Eth 2.0 je velký humbuk, což je faktor, který by mohl přitáhnout spoustu nákupů.