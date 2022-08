Proč nikdo nemluví o závislosti na obchodování s kryptoměnami?

Klíčové info

Hovořili jsme s pětičlenným panelem odborníků na téma závislosti na obchodování s kryptoměnami

Odborníci se shodují, že mezi závislostí na obchodování s kryptoměnami a závislostí na hazardních hrách není téměř žádný rozdíl

Nejhůře postiženou demografickou skupinou pro závislost na hazardních hrách jsou mladí muži – stejná demografická skupina, která s největší pravděpodobností obchoduje s kryptoměnami

Influenceři propagující krypto svým následovníkům byli jednomyslně kritizováni

Experti se shodli, že zvýšená volatilita kryptoměn je velkým lákadlem pro závislé

Regulační orgány musí udělat více pro prevenci závislosti; povinnost jednat zodpovědněji

Pouze 1 z našich 5 odborníků řekl, že svět by byl lepším místem bez hazardu a/nebo kryptoměn

Intro

Miluju kryptoměny. Myslím, že bitcoin může udělat tento svět lepším místem. Věřím, že inovace, k nimž dochází v širším odvětví kryptoměn, může mít pozitivní dopad na mnoho sektorů, ekonomik a životů.

Ale kryptoměny mají i stinnou stránku.

Při nedávném krachu trhu jsme byli svědky toho, že lidé ztrácejí vysokoškolské prostředky, životní úspory a peníze, které si půjčili od přátel a rodiny. Existují ponuré příběhy o sebepoškozování lidí; dochází k výpadkům v oblasti duševního zdraví a k velké bolesti.

Závislost je velmi závažné onemocnění, které postihuje nejen jednotlivce, ale i jeho přátele a rodinu. Chtěli jsme posoudit závislost na obchodování s kryptoměnami, což je téma, které je v mainstreamových médiích poměrně málo pokryto, a jak blízko jsou podobnosti k hazardu.

Seznamte se s našimi odborníky

Nejen, že jsme pro to zkoumali data, ale také jsme vyzpovídali panel odborníků. Jejich životopisy a kvalifikace jsou následující.

Dr. Mark Griffiths – autorizovaný psycholog a významný profesor behaviorální závislosti na Nottingham Trent University

Dr. Jeremiah Weinstock – profesor v oddělení psychologie na univerzitě Saint Louis, se zaměřením na návyková chování s důrazem na poruchu hazardu a cvičení jako intervenci.

Dr. Lia Nower – profesorka a ředitelka Centra pro studia hazardu a poradce pro závislost (ACT) program školení.

Dr. John McAlaney – autorizovaný psycholog, autorizovaný vědec a profesor psychologie na univerzitě v Bournemouthu.

Tony Marini – vedoucí kryptoterapeut na rehabilitační klinice Castle Craig

Podobnosti se závislostí na hazardních hrách

Za prvé, podle mnoha výzkumů na toto téma jsou demograficky nejvíce ohroženými rozvojem závislosti na hazardních hrách typicky mladší muži. Když se podíváme na studii provedenou společností Pew Research, koreluje to s nejoblíbenější demografickou skupinou kryptoinvestorů. Mohutných 43 % mužů ve věku 18–29 let investovalo, obchodovalo nebo používalo kryptoměny, ve srovnání s 16 % celkové populace.

Druhým důležitým faktorem je, jak podobné je hazardní hraní mnoha investicím do kryptoměn. Jakmile se přesunete na rizikovém spektru do říše altcoinů s nízkými tržními kapitalizacemi, nejasnými případy použití a anonymními zakladateli, výnosy mohou být buď velké (10X +) nebo nulové (většina těchto coinů nakonec klesne, některé náhle). Jedná se tedy o stejný výplatní profil jako u konvenční sázky.

Jak kryptoměna, tak hazardní hry sdílejí určitou míru rizika,“ řekl Dr. McAlaney. „To je něco, co lidi může vzrušovat a vtáhnout do akce. Kromě toho, jak hazardní hry, tak kryptoměny mohou zahrnovat určitou míru dovedností a následně mohou vést k zisku,“ dodal.

„V obou případech je úspěšná jen menšina lidí,“ prohlásil – a v tom je problém.

Dr. Nower shrnul podobnosti stručně a tvrdil, že obchodování s kryptoměnami a závislost na hazardních hrách jsou jedno a totéž. „Nejsou to různé závislosti. Obchodování s kryptoměnami může být jednou z forem závislosti na hazardních hrách,“ řekla.

„Hazardní hry jsou riskování něčeho hodnotného (peníze) s nejistým výsledkem s nadějí na zisk. Lidé, kteří často obchodují s kryptoměnami (oproti držení kryptoměn jako investice), hrají hazardní hry.

Mezi odborníky skutečně panovala shoda, že mezi hazardem a závislostí na kryptoměnách se příliš nerozlišuje. Psychologický aspekt, rizikový profil, nejistota a spěch jsou v obou společných tématech.

Zrádné sebevědomí, že lze „porazit bookmakera“ nebo „porazit trh“, také pevně drží podvědomí účastníků v obou odvětvích.

Růst závislosti na kryptoměnách jde kupředu

Pamatujte si, že kryptoměna existuje jen několik let – a pouze v hlavním proudu po velmi krátkou dobu. Dává proto smysl, že nebezpečí nejsou zahrnuta tak, jak je tomu u závislosti na hazardních hrách. Ale jak krypto stále roste, můžeme očekávat, že problémy porostou?

Zdá se, že mezi naším panelem odborníků se vyskytuje shoda.

Dr. Griffiths říká, že problémem jsou také situační faktory. „Situační charakteristiky zahrnují věci v prostředí, které mohou ovlivnit zapojení do chování. V případě hazardních her by to zahrnovalo věci, jako je počet hazardních her v oblasti, marketing a reklama hazardních her a snadný přístup k hazardním hrám, jako je možnost hrát hazardní hry na smartphonu.

Shrnuje problém úhlednou analogií. „Pokud jde o závislost na hazardních hrách, jen velmi málo lidí se stane závislými na hraní dvoutýdenní loterijní hry (protože se losují pouze dvě týdně a jde o přerušovanou formu hazardu), zatímco mnohem více lidí se stane závislými na hracích automatech, protože člověk má čas a peníze, může hrát znovu a znovu a znovu (a je to nepřetržitá forma hazardu)“.

V kontextu výše uvedeného se zdá pravděpodobné, že jak kryptoměna nadále roste – což se jí doposud daří podobným tempem jako internet v jeho začátcích –, vedle ní vzroste i závislost. Burzy se objevují zdánlivě každý den, adopce se zvyšuje a vzniká řada odvozených produktů a služeb – to vše dohromady zvyšuje přístup na trhy.

Je také třeba poznamenat, že obchodování s kryptoměnami je 24/7. Na rozdíl od konvenčních finančních trhů se kryptotrh nikdy neuzavře. Podobně jako ve sportovním sázení, kde lze sázet pouze v případě, že událost probíhá, v kryptoměnách neexistují žádné „off hours“.

Influenceři propagující kryptoměny

Vzhledem k tomu, že konvenční moudrost je zde podpořena odborným názorem, připadalo nám zvláštní něco jiného. Proč je influencerům dovoleno šlapat na obskurní kryptoměny svým následovníkům a propagovat tyto coiny za poplatek?

„Máte rádi kryptoměny,“ napsala Kim Kardashian loni v červnu v příspěvku na Instagramu svým 228 milionům sledujících. Poté pokračovala v propagaci Ethereum Max, zjevné kryptoměny typu copy-and-paste, která od té doby klesla o 99 %.

Alespoň jedna strana chce postih pro hvězdu reality show. Byla na ni podána hromadná žaloba za účast na podvodu typu pump-and-dump, přičemž token klesl o 99 %. Obzvláště znepokojivá je demografická situace Kardashianiných následovníků, z nichž mnozí jsou nezletilí a ovlivnitelní.

Konsenzus mezi odborníky zde byl téměř jednomyslný znechucení, že influenceři jsou tak připraveni využívat své následovníky. Marini kritizoval, že influencery „zajímají pouze peníze a ne zdraví lidí“. Dr. Nower řekl, že influenceři „se modlí za FOMO u průměrného člověka“.

Dr. Weinstein také uvedl zajímavou poznámku v souvislosti s naší předchozí částí o situačních faktorech, že „propagace (ovlivňovatelů) těchto měn zvyšuje vnímanou dostupnost. Dostupnost je nezbytnou součástí rozvoje návykové poruchy“.

Dr Griffiths zopakoval tento názor a zdůraznil, že influenceři jsou klíčoví v procesu akvizice. „Influenceři (v nástinu různých charakteristik ovlivňujících závislost výše) jsou situační charakteristiky, které vysvětlují, jak mohou jednotlivci začít obchodovat.“

Vzhledem k tomu, že je hmatatelné opovržení vůči influencerům ze strany těch, kteří každý den pracují se závislými, je až zarážející, že to nemají žádné následky. I když jsme výše zmínili žalobu proti Kardashianové, zdá se nepravděpodobné, že by z toho vzešlo něco působivého, a během býčího běhu bylo možné vidět spoustu příspěvků od podobných celebrit.

Nestálost kryptoměn a duševní zdraví

Je dobře známo, jak nestálý je svět kryptoměn. Ceny mohou okamžitě vystřelit, ale také tvrdě spadnout – jak jsme viděli letos. Chtěli jsme posoudit, jak moc tato volatilita ovlivňuje rozsah závislosti a dopad na duševní zdraví.

Shoda byla v tom, že i když volatilita není zdaleka jediným faktorem způsobujícím zátěž na duševní zdraví, byla důležitým aspektem. „Pro některé jednotlivce bude volatilita vzrušující a budou pronásledovat vzrušení ze snahy „načasovat“ trh,“ řekl Dr. Weinstock. Dále varoval, že „jak jednotlivci spojují své kryptoinvestice se svou identitou, ovlivňuje to sebevědomí a přispívá k depresi a úzkosti“.

Dr. Nower varoval před „návykovým cyklem“, který může podporovat volatilita, „zaujetí, pocity odnětí, tolerance (potřeba nakoupit více, abyste cítili stejnou úroveň vzrušení), pronásledování (nakupování více, abyste kompenzovali ztráty). Někoho to může psychicky úplně pohltit tak, že zanedbává lidi a povinnosti ve svém životě“.

To dává smysl. Honba za dopaminem, nával adrenalinu a pocit angažovanosti, to vše se zvyšuje, když se ceny pohybují milion za hodinu. V kryptoměně je málokdy klidný den – to znamená, že lze snadno získat popud.

Legislativa a závislost na kryptoměnách

Vzhledem k tomu, že metla závislosti je tak silná – a krypto zdaleka ne imunní – je důležité zaměřit se na některé aspekty, které mohou zabránit tomu, aby člověk upadl do závislosti.

Prvním tématem, které vyplynulo z odpovědí odborníků, byla odpovědnost zúčastněných společností udělat více. „Průmysl kryptoměn by měl následovat příklad NYSE a dalších akciových trhů v tom, že propagují myšlenku, že peníze na trhu jsou investicí, nikoli schématem rychlého zbohatnutí,“ prosil Dr. Weinstock. Dr. Nower řekl: „Myslím, že by měli být lépe propojeni se zdroji na pomoc problémovým hráčům, ale samozřejmě nechtějí, aby byl jejich produkt považován za hazard“.

Dalším faktorem, na který jsme byli zvědaví, byla věková hranice. Většina odborníků byla pro otázku, zda by měl být pro obchodování s kryptoměnami stanoven minimální věk, jako je tomu u hazardních her.

Dr. Nower řekla: „Stanovení věkové hranice pro tyto věci by mohlo ochránit některé mladší lidi, kteří mají tendenci být impulzivnější“, a dokonce řekla, že by zašla tak daleko, že by udělala totéž pro rizikové akcie.

Dr McAlaney s tím také souhlasil, ale varoval, že „toto je extrémně obtížné regulovat“ a dodal, že „typ člověka, který se začne zajímat o kryptoměny, je poměrně často typem člověka, který rozumí a ví, jak obejít počítačové systémy“.

Dr Weinstock navrhl, že „průmysl kryptoměn by měl následovat příklad NYSE a dalších akciových trhů v tom, že propagují myšlenku, že peníze na trhu jsou investicí, nikoli schématem rychlého zbohatnutí“, zatímco všichni naši experti poukazovali na obecný nedostatek regulace na celém trhu obecně, nejen kolem závislosti. „Mělo by to být pro začátek regulováno,“ řekl Marini stručně.

Dr Griffiths poukázal na to, že „Každý poskytovatel služeb, který má produkt, který může být potenciálně problematický a návykový, má povinnost pečovat o svou klientelu“. Zdá se však, že panuje shoda v tom, že společnosti v tomto ohledu nedělají svou roli. „Jednotlivci samozřejmě musí nést určitou odpovědnost za své činy, ale to neznamená, že by hazardní společnosti a obchodní společnosti měly být zproštěny své vlastní odpovědnosti,“ dodal.

Zajímavé je, že pouze jeden z našich pěti expertů tvrdil, že svět by byl lepším místem bez hazardních her nebo kryptoměn – zdůrazňoval, že bychom měli tento problém hlídat, regulovat, pomáhat a studovat, spíše než jej přímo zakazovat.

Závěr

Věříme, že zde uvedený výzkum ukazuje, že závislost na obchodování s kryptoměnami je velmi nebezpečným a skutečným utrpením. Zdá se, že mezi ní a závislostí na hazardních hrách není téměř žádný rozdíl. Navzdory tomu však postoj mezi mainstreamovými médii, influencery a veřejností nevysvětluje tato úskalí stejným způsobem, jakým by byla reklama nebo propagace hazardních her normálně odmítnuta.

Vzhledem k tomu, že kryptoměny explodují do hlavního proudu a vykazují meteorický růst, a to i přes letošní pokles cen, průmysl se nikam neposouvá. To bohužel znamená, že závislost na obchodování také nezmizí.

Je načase, abychom uznali, o jaký problém se jedná, a začali se ho snažit řešit.

