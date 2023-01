Propásli jste Dogecoin? Seznamte se s presale kryptoměny Metacade (MCADE)

Dogecoin (DOGE) je nyní kryptoměnou z první desítky poté, co začínal na pouhých 0,0003 $ za token. ‚Malé klenoty‘, jako je DOGE, může být těžké odhalit, ale presale kryptoměny Metacade (MCADE) může být právě další velkou věcí.

Metacade: Největší klenot od dob Dogecoinu?

Dogecoin poskytl od svého prvního uvedení na trh v prosinci 2013 více než 2000násobný výnos. Je to skvělý příklad vysokého růstového potenciálu kryptoinvestic v rané fázi. Bohužel většina z nich promeškala závratné zisky DOGE, ale ve Web3 stále zbývá spousta příležitostí.

Presales kryptoměn patří k nejlukrativnějším investičním příležitostem, které jsou nyní k dispozici. Presales jsou nejranější fází získávání prostředků pro projekty Web3 a často přinášejí dlouhodobým držitelům značné výnosy.

Metacade (MCADE) právě zahájila svůj krypto presale a už teď se zdá, že jde o jednu z nejlepších investičních příležitostí roku 2023. Beta fáze se během krátké doby zcela vyprodala a přilákala finanční prostředky v hodnotě 1,12 milionu $, když se prodalo 140 000 000 MCADE za cenu 0,008 $.

První investoři do Metacade mohou očekávat masivní výnosy, protože platforma je komplexním GameFi zážitkem, který má za cíl stát se ústředním centrem pro komunitu Web3. Metacade chce nabídnout nejen rozšiřující se nabídku her Play2Earn ( P2E ), ale také přístup k nejhodnotnějším alfám v této oblasti a rozsáhlé možnosti výdělku mimo svou hernu.

Mohl by MCADE v roce 2023 dosáhnout ceny 1 $?

Po presale kryptoměny bude MCADE spuštěn na decentralizovaných burzách (DEX) ve své veřejné IDO, což by mělo zvýšit poptávku po tokenu a tlačit cenu dále vzhůru. Odborníci předpovídají MCADE explozivní cenovou akci, přičemž se investoři zaměřují na dvě klíčové cenové úrovně.

Horní cílová hodnota pro MCADE je 1 $, což by znamenalo 50násobné zhodnocení od konce presale kryptoměny. To by vyžadovalo, aby MCADE prorazil klíčové úrovně odporu na 0,50 a 0,75 $, ale vzhledem k humbuku kolem projektu je 1 $ pro MCADE dosažitelný.

Co je Metacade?

Metacade se stane největší on-chain hernou, která bude nabízet řadu příležitostných a kompetitivních herních zážitků v rámci výběru titulů v arkádovém stylu. Každá hra v Metacade plánuje mít mechaniku výdělku, která hráčům poskytne odměny v podobě tokenů MCADE za překonávání úrovní a postup v jednotlivých titulech.

Kromě toho se Metacade chystá stát živým komunitním centrem, kde budou mít hráči přístup k nejnovějším informacím o blockchainovém herním prostoru. Metacade bude zobrazovat nejžhavější trendy, nejnovější tituly a všechny nejlepší tipy a triky, jak z blockchainového hraní vytěžit maximum.

Jak Metacade funguje?

Hráči budou moci hrát široký výběr různých P2E her a začít vydělávat tokeny MCADE, jakmile se dostanou na platformu. Metacade také nabídne soutěživým hráčům možnost otestovat své schopnosti proti hráčům z celého světa prostřednictvím funkce Compete2Earn.

Metacade je založena na komunitě a jejím cílem je vytvořit centrální místo pro vše, co se týká GameFi. Klíčovou iniciativou na podporu zapojení komunity je inovativní mechanismus Create2Earn. Ten bude uživatele odměňovat tokeny MCADE za to, že přispějí komunitě různými způsoby, včetně sdílení postřehů, zveřejňování recenzí her a interakce s ostatními uživateli.

Na platformě bude od roku 2024 fungovat také nástěnka pracovních nabídek, která kryptoměnovým nadšencům poskytne přístupový bod pro zahájení kariéry v oblasti Web3 . Kromě práce na plný úvazek u partnerů Metacade se uživatelé mohou ucházet o brigády, práce na volné noze a testovat nové hry ještě před jejich oficiálním spuštěním.

Metacade: Klíčový hráč, který mění pravidla hry

GameFi je průlomovým počinem pro celý herní průmysl, ale blockchainovým hráčům dosud chybělo centrální komunitní centrum. Metacade nabízí řešení tím, že buduje komplexní platformu, která oslovuje hráče z celého světa a spojuje zábavu z hraní, produkci obsahu a mnoho příležitostí k výdělku na kryptoměnách pro svou komunitu.

Kromě toho Metacade pomůže financovat novou generaci arkádových her, které na platformě vzniknou. Vývojáři her mohou předkládat investiční návrhy komunitě Metacade, která bude mít pravomoc rozhodovat o tom, které hry se na platformu v budoucnu dostanou. Vítězným investičním návrhům bude poskytnuto financování v rané fázi prostřednictvím programu Metagrants, což pomůže podpořit inovace na celé scéně GameFi.

Vyplatí se MCADE koupit?

Presale kryptoměny MCADE je skvělou příležitostí k výraznému zhodnocení investice. Poté, co se během beta fáze prodalo 100 % tokenů, se Metacade připravuje na úspěšný (a možná rychle vyprodaný) presale.

MCADE má prozatím hodnotu 0.012 $. Do závěrečné fáze presale kryptoměny tato cena vzroste na 0,02 $, takže investoři by si měli pospíšit a přidat do svého portfolia co nejvíce MCADE, než cena příliš vzroste. Presale kryptoměny Metacade by se mohl ukázat jako jeden z nejvýkonnějších pro rok 2023 a v následujících letech by mohl potenciálně přinést výnosy na úrovni DOGE.