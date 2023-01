Půl miliardy dolarů krátkých prodejců bylo zlikvidováno v největší krypto rally za 9 měsíců

Klíčové info

Tržní kapitalizace kryptoměn je zpět nad 1 bilionem dolarů po největším nárůstu za 9 měsíců

O víkendu bylo zlikvidováno půl miliardy dolarů krátkých prodejů, nejvíce za tři měsíce

Bitcoin je zpět nad 21 000 USD, Ethereum nad 1 500 USD, zatímco altcoiny prudce vzrostly

Navzdory silnému odrazu se trh stále propadá téměř o 65 %, přičemž v listopadu 2021 dosáhl vrcholu na téměř 3 bilionech dolarů

Pro Bitcoiny na medvědím trhu činí 77 %, ale obchodníci jsou opatrní, může to být pouze krátkodobá úleva

Když jste se o víkendu na pár hodin podívali na krypto graf, měli jste pocit, jako by byl znovu rok 2020.

COVID se možná ztrácí ve zpětném zrcátku, ale také ceny kryptoměn. Minulý týden jsem se hluboce ponořil do některých údajů o řetězci , které ukázaly, jak krutý byl rok 2022 pro investory, o 73 % méně bitcoinových milionářů, čerpání 2 bilionů dolarů na celkovém trhu s kryptoměnami a reputaci smáčenou bahnem různými skandály.

Když se podíváme na data z tohoto týdne pro coinjournal.net , jsou pro investory do kryptoměn trochu optimističtější.

Zlikvidováno půl miliardy dolarů krátkých prodejců

Víkend však přinesl trochu oddechu. Bitcoin vyskočil na nejsilnější rally za 9 měsíců, trh překvapil a prolomil se nad 21 000 $.

Při pohledu na data z Coinglass bylo minulý víkend zlikvidováno přes půl miliardy dolarů krátkých prodejců. Níže uvedený graf ukazuje rozsah těchto likvidací, víceméně odpovídá dlouhým likvidacím z doby, kdy FTX na začátku listopadu zkolaboval .

Trh s kryptoměnami znovu získal 1 bilion dolarů

Oživení digitálních aktiv následovalo po mírnějších než očekávaných údajích o inflaci. Tento optimismus, že inflace možná dosáhla vrcholu, způsobil, že investoři vsadili na to, že Federální rezervní systém může odvrátit svou politiku vysokých úrokových sazeb dříve, než se původně očekávalo.

Jak již víme, vysoké úrokové sazby vysály likviditu z trhu a poškodily riziková aktiva plošně. S kryptoměnami se velmi obchoduje jako s jedním z těchto vysoce rizikových aktiv, a proto se ceny zhroutily, protože Federální rezervní systém zavedl tuto přísnou měnovou politiku – a proto byly krypto burzy méně než laskavé k dlouhým obchodníkům.

Rok 2023 přinesl naději, že pokud inflace skutečně vyvrcholí, může být vidět světlo na konci tunelu. Kryptotrh díky tomu prudce stoupl a znovu získal tržní strop 1 bilion dolarů. Stále je to daleko od historického maxima téměř 3 bilionů dolarů, ale Bitcoin na 21 000 $ a ether na 1 500 $ znamenají nejvyšší ceny pro duo od doby před skandálem FTX.

Dosáhl kryptotrh dna?

Do očí bijící otázkou, před kterou nyní investoři stojí, je, zda se jedná pouze o krátkodobou úlevovou rally, nebo zda je to dno.

Stejně jako u většiny otázek na trhu má klíč makro.

„Posledních pár měsíců nepochybně přineslo indikátory pozitivnějšího prostředí, pokud jde o inflaci, a také oživení čínské ekonomiky,“ řekl Max Coupland, ředitel CoinJournal.

„Obávám se však, zda investoři nespěchají, když předpokládají, že to znamená, že Fed se nyní otočí dříve, než se očekávalo. (předseda Fedu) Jerome Powell byl skálopevně přesvědčen, že sazby se nebudou snižovat, dokud nebude inflace pevně pod kontrolou, a my jsme stále daleko od 2% cíle, zatímco nejistoty, jako je ruská válka na Ukrajině, se stále rýsují jako vysoce nepředvídatelné.

Pojďme si zahrát (velmi) hypotetickou hru za předpokladu, že dno je uvnitř. To by znamenalo, že medvědí trh bude trvat 13 měsíců se 77% poklesem Bitcoinu od vrcholu k minimu.

Historicky by to znamenalo třetí největší nedostatek v historii. To by však bylo pouze v procentech. Dnešní kryptotrh se výrazně liší od minulých let a velikost vymazání kapitálu je na jiné úrovni – nebo přes 2 biliony dolarů, abych byl přesný.

Takže i když by délka a velikost medvědího trhu mohla naznačovat, že jsme v posledních fázích, minulá data jednoduše nelze spolehlivě extrapolovat, pokud jde o kryptoměny. Bitcoin jako hlavní aktivum prorazil teprve v posledních několika letech a předchozí období se vyznačovala nízkou likviditou a specializovanou skupinou investorů.

Dnes také čelíme bezprecedentnímu makroklimatu – nekontrolovatelné inflaci, vysokým úrokovým sazbám poprvé v historii Bitcoinu a medvědímu trhu v širší ekonomice poprvé od krachu v roce 2008 – ve stejném roce, kdy byl vynalezen Bitcoin.

Závěrem lze říci, že uplynulý víkend byl pro investory do kryptoměn vítanou úlevou a představuje nejsilnější nárůst za devět měsíců, tedy před kolapsy LUNA, Celsia, FTX a přechodem na vysoké úrokové sazby v ekonomice správní rady.

Ale cesta vpřed zůstává pro trh jako celek těžká, inflace je stále vysoká, v Evropě probíhá válka a nesčetné další makroproměnné oscilují. Tento týden byly dobré zprávy, ale investoři do kryptoměn ještě nebudou počítat své slípky.

Další poznámka v kalendáři? Velmi důležité zasedání FOMC 1. února, kdy Federální rezervní systém rozhodne o nejnovější úrokové politice.

Metodika výzkumu

Likvidační data přes Coinglass. Údaje o ceně od Yahoo Finance. Všechna ostatní data skrze CoinJournal