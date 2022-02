Aktuální cena radicle je dnes 7,29 USD s 24hodinovým objemem obchodování 306,5 milionu USD. Radicle za posledních 24 hodin vzrostl o 44,50 %. Pokud vás přitahují jedinečné funkce a chcete se dozvědět, jak a kde koupit radicle, tento průvodce je pro vás.

Vzhledem k tomu, že RAD je tak novým aktivem, ještě není kótováno na velkých burzách. Stále však můžete zakoupit RAD pomocí DEX (decentralizované burzy), což znamená, že existuje několik kroků navíc. Chcete-li koupit RAD právě teď, postupujte takto:

Budete muset vytvořit vlastní peněženku, zajistit si adresu a odeslat na ni vaše mince.

Stačí přejít na Uniswap a "připojit" k ní vaší peněženku.

Nyní, když jste připojení, budete moci měnit za 100ky mincí, včetně RAD.

Radicle je decentralizovaná síť pro spolupráci na kódu. Jeho deklarovaným posláním je vyvíjet bezpečnou, odolnou, suverénní infrastrukturu pro open-source komunity, která není postavena na platformách, ale výhradně na otevřených protokolech.

Prostřednictvím protokolů Radicle jsou vývojáři schopni spolupracovat na kódu, aniž by se spoléhali na prostředníky.

Síť Radicle peer-to-peer je podporována systémem smart kontraktů ETH, který umožňuje globálním jménům, decentralizovaným organizacím a protokolům pomáhat správcům udržovat jejich práci s otevřeným zdrojovým kódem.

Od spuštění ve verzi beta zaznamenal ekosystém více než 1 000 projektů spuštěných v síti. Ty přilákaly značný zájem kolektivní komunity Web3.

Vzhledem k tomu, jak těžké je přijít s přesnou předpovědí kryptoměny, neměli byste nikdy přijímat žádná rozhodnutí ovlivňující vaše finance před hloubkovou analýzou trhu. Neinvestujte více, než si můžete dovolit ztratit.

Podle Price Prediction bude cena radicle dále růst. V roce 2022 dosáhne minima 7,47 USD. Vzhledem k aktuální ceně to vypadá, že už na něm skoro je. Může se vyšplhat až na 8,24 USD.

PP předpovídá, že se radicle bude v roce 2023 obchodovat za nejméně 11 USD a v roce 2024 nejméně za 15,78 USD. V tomto roce může vzrůst až na 18,82 USD. 1 Radicle dosáhne v roce 2025 alespoň 22,65 USD, což je přibližně trojnásobek jeho současné ceny.

⚡️#RAD's 1d chart looks to have begun its ASCENT towards the target at $17.11 and is technically, NOT DONE! $RAD remains on EXTREME ALERT as this target is to be met and is OVER 117% away! This may still only be the beginning for #Radicle… https://t.co/e9xuWRgS6X pic.twitter.com/Y14aZGL8AY

— JAVON MARKS (@javonnnm) February 20, 2022