Recenze BitBox02 – je to dobrá volba pro studenou peněženku?

Letošní rok byl zatím na trzích s kryptoměnami brutální. Mezi medvědí vývoj patřila skupina centralizovaných subjektů, které vyhlásily bankrot, z nichž nejvýznamnější byl Celsius.

Na tomto pozadí zní mantra „ne vaše klíče, ne vaše mince“ pravdivější, než kdy jindy. Jak se nákaza šíří celým průmyslem, existuje pouze jeden způsob, jak si můžete být naprosto jisti, že váš Bitcoin (a další kryptoměny) jsou v bezpečí. A to je studená peněženka – něco, co jsem varoval v den, kdy UST kolík začal klouzat.

An $18B stablecoin can't go poof without externalities popping up elsewhere

For e.g, #Bitcoin may be the world's safest money, but only if you have your keys.

Is your custodial lender definitely not attached to $UST?

Could be more than Terra going under here, this isn't over

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) May 11, 2022