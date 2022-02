Analytik říká, že únor by mohl vidět zelenou svíčku, pokud by se 37 000 USD udrželo jako klíčový měsíční support, což by potenciálně mohlo otevřít cestu k 50 000 USD.

Ceně bitcoinu se tento týden nepodařilo prolomit nad 39 000 USD a od vzestupu z minima 33 000 USD minulý týden se několikrát odrazila blízko této úrovně.

BTC je v současné době o 2 % nižší a chystá se znovu otestovat úroveň supportu 38 000 USD, kterou pokud se nepodaří udržet, mohla by vlajková loď kryptoměny dále klesat.

Pseudonymní obchodník s kryptoměnami a analytik Rekt Capital říká, že poklesy udržují bitcoin ve fázi konsolidace se supportem a rezistencí na dvou exponenciálních klouzavých průměrech (EMA) na týdenním grafu.

Podle něj cena bitcoinu klesla pod dva EMA, které z makroekonomického hlediska představují střední oblast.

„Od té doby, co BTC ztratil svou střední oblast jako support… [It] znovu navštívil oblast Macro Range Low (zelená). Z makroekonomického hlediska se však BTC stále jen konsoliduje mezi 28 000 USD a 68 000 USD (zelená–červená),“ uvedl v tweetu sdíleném ve středu.

Graf zobrazující cenu BTC pod dvěma EMA. Zdroj: Rekt Capital na Twitteru .

Analytik říká, že bitcoin se tak bude obchodovat v dolní polovině svého rozpětí s nízkými maximy 28–68 tisíc USD. Srovnávací kryptoměna zůstane v tomto „rozsahu makro po další týdny,“ dodal Rekt.

Zdůrazňuje rozmezí 43–48 tisíc USD jako kritickou bariéru, pod kterou se cena BTC pravděpodobně bude pohybovat, dokud býci nezískají zpět dva EMA. Pokud se tento scénář odehraje, věří, že díky novému impulsu se bitcoin vrátí zpět do horní poloviny 28 až 68 tisíc USD.

Weeks ago, #BTC lost its Mid-Range as support

Which means BTC will occupy the lower half of the $28K-$68K macro range for the next weeks

BTC will stay below $43-$48K until BTC is able reclaim these two EMAs to confirm a return into the upper half of the range#Crypto #Bitcoin https://t.co/2Gs7jL6cvo pic.twitter.com/6m1SWgtSZG

— Rekt Capital (@rektcapital) February 2, 2022