Ripple stále padá uprostřed soudního sporu XRP-SEC, zatímco MCADE se vyprodává v předprodeji

Ripple (XRP) prudce klesá kvůli pokračující regulatorní nejistotě kolem mince. Naproti tomu investoři projevují zvýšený zájem o Metacade (MCADE).

Metacade se v předprodeji vyprodává, protože investoři se hrnou do her Web3, vzhledem k tomu, jak lukrativní se tato mezera ukazuje být.

Proč Ripple padá?

Existuje mnoho důvodů, proč investoři právě teď Ripple opouštějí. Hlavním důvodem je, že Ripple je v podstatě korporace a lidé si tuto skutečnost uvědomili. Firemní rada Ripple může v podstatě diktovat, co síť dělá. Navíc více než 70 % mincí Ripple venku vlastní pouze 10 uživatelů. To je v příkrém rozporu s ideologickým základem kryptoměny, kde uživatelé mají mít kontrolu nad sítí.

Kromě toho má na cenu vliv i probíhající právní spor mezi SEC a Ripple. Od investorů nelze očekávat, že si zachovají víru, když společnost může dostat obrovskou pokutu v závislosti na rozhodnutí soudu. Nemá smysl investovat do společnosti nebo organizace, nad kterou visí nadcházející soudní spor.

Případ Ripple je složitý. V prosinci 2020 podala SEC žalobu s tvrzením, že prodej XRP představoval nabídku neregistrovaných cenných papírů v odhadované hodnotě přes 1,38 miliardy dolarů! Generální ředitel a předseda představenstva jsou obviněni z napomáhání porušování předpisů společností Ripple.

Je zřejmé, že k poklesu cen přispěje skutečnost, že vůdci korporace Ripple jsou zpochybňováni ohledně napomáhání zločinu v hodnotě 1,3 miliardy dolarů.

Cena Ripple nadále klesá

Ripple byl zpočátku nabízen jako rychlá a bezpečná síť. Od svého vzniku ale neplní své sliby a existuje mnoho dalších blockchainů, které se ukázaly jako mnohem rychlejší a řádově efektivnější. Ripple nemá v tuto chvíli žádný životaschopný případ použití vzhledem k úrovni inovací na širším trhu s kryptoměnami. Na rozdíl od roku, kdy se Ripple původně dostal na výsluní, v dnešní době existuje blockchain pro všechno. Už to není nejrychlejší nebo nejlevnější hráč v bloku ani nikde poblíž.

Z historického maxima 75 dolarů XRP kleslo na pouhých 9 dolarů. I když mnohé z toho lze připsat obecnému pádu na krypto finančních trzích, Ripple má vážné problémy, se kterými se musí potýkat. Jeho případ použití jako systému finančních převodů nemusí být tak robustní, jak se tvrdilo.

Banky nyní mohou vydávat své vlastní stablecoiny a je velmi nepravděpodobné, že by jednoduše migrovaly na nový systém s Ripple jako prostředníkem, bez ohledu na to, jak rychle to bude. Místo toho si spíše vybudují svůj vlastní vnitřní systém. Cena Ripple klesá z dobrého důvodu. Článek Forbes dokonce zmínil možnost, že Ripple je jen podvod.

Co je Metacade?

Metacade je mnohem lepší varianta a investoři se hrnou do jejího předprodeje. Metacade je online herní centrum Web3, které umožňuje interakci mezi hráči a také investice. Je to místo, kde můžete vydělávat, budovat a připojovat se v rámci her Web3. To je vlastně něco jako jejich mantra.

Účelem tohoto projektu je vytvořit virtuální prostor, kde se lidé, kteří sdílejí podobné zájmy, mohou setkávat a užívat si všech věcí souvisejících s GameFi. Cílem je pomoci vybudovat první světovou komunitou vyvinutou krypto arkádu P2E a zároveň poskytnout všem příležitost zažít vše, co kultura Web3 nabízí.

MCADE je nativní token Metacade, který má na platformě více případů použití. Uživatelé mohou získat více tokenů zapojením se do komunity a sázením. Toky příjmů pro komunitu zahrnují reklamu, placenou arkádu, turnaje a seznamy pracovních míst. Soutěže budou zahájeny s cenami pro vítěze a hráči se mohou vzájemně propojit a využít herních příležitostí.

Je Metacade nastaven na ovládnutí herního trhu Web3?

Tato herní demografická skupina je mladá, připravená a extrémně zajímavá. Navíc se chystá expandovat. Online produkty stále více podléhají gamifikaci. To v podstatě znamená, že lidé chtějí hrát hry, aby získali ceny. Zároveň se eSports stává životaschopnější kariérou a multimiliardovým průmyslem.

Tento trend se bude zvyšovat s tím, jak se metaverse v našich životech stává stále významnějším.

A jak se to stane, Metacade má velmi dobrou šanci zachytit tento trh jako jednotné kontaktní místo pro všechny věci související s hraním.

Můžete investovat do korporace s nadcházejícím soudním sporem ve výši 1,38 miliardy dolarů s vedoucími pracovníky, kteří by mohli být uvězněni za kriminalitu. Nebo můžete investovat do projektu Metacade, jehož cílem je zachytit lukrativní trh odměňováním účastníků různými způsoby. To zahrnuje hry za výdělky, sázky, nástěnky s krypto pracovními pozicemi, ceny a další.

Metacade MCADE je na vzestupu a ve vzrušujícím předprodeji se vyprodává. Oproti tomu Ripple padá a může klesat i nadále v závislosti na výsledku soudního sporu.

Pointa je, že uživatelé Web3 chtějí investovat do komunitně řízených struktur, které odměňují účastníky, nikoli korporace, které si udrží kontrolu a zisky, a proto je Metacade mnohem lepší volbou.