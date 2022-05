Společnost Ripple oznámila, že vyčlenila 100 milionů dolarů na financování inovací blockchainu, jejichž cílem je omezit odstraňování uhlíku.

Financování, které půjde do společností na trzích s uhlíkem, je také vyčleněno pro začínající fintech zaměřené na klima, řekl Ripple ve čtvrtek.

Podle tiskové zprávy půjdou prostředky také do portfolia programů Ripple zaměřených na to, aby mu pomohly dosáhnout čisté nuly do roku 2030. Kromě toho Ripple použije prostředky na podporu úsilí o tokenizaci uhlíkových kreditů jako nezaměnitelné tokeny (NFT).

Společnost poznamenala, že k tomu dojde na XRP Ledger (XRPL), přičemž technologie blockchain pomůže zajistit pravost NFT s uhlíkovými kredity.

Brad Garlinghouse, generální ředitel společnosti Ripple, poznamenal, že financování je „ přímou reakcí společnosti na globální výzvu k akci “ v oblasti změny klimatu. Řekl, že společnosti jsou povzbuzovány k nasazení zdrojů a dokonce i talentů jako součást globální reakce na omezování emisí.

„ Snižování emisí a přechod na nízkouhlíkovou budoucnost jsou prvořadé, ale trhy s uhlíkem jsou také důležitým nástrojem pro splnění klimatických cílů. Blockchain a kryptoměny mohou hrát katalytickou roli tím, že umožní trhům s uhlíkem dosáhnout jejich plného potenciálu a přinesou více likvidity a sledovatelnosti na fragmentovaný, komplexní trh ,“ dodal Garlinghouse.

Today, @Ripple is committing to invest $100M to modernize carbon markets globally, through investing in carbon removal companies and supporting growth in carbon credit tokenization functionality (Hear me out, NFTs aren’t just about digital art…) https://t.co/MYrxEO6WfN

— Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) May 19, 2022