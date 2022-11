Ripple (XRP) a Ethereum Classic (ETC) ztrácejí zisky, protože předprodej Metacade láká investory

Navzdory medvědímu trhu s kryptoměnami se u hlavních coinů objevilo několik záblesků naděje. Obchodníci měli ohledně Ethereum Merge velká očekávání, což pomohlo podnítit zisky v Ethereum Classic (ETC). Pro Ripple (XRP) to byl potenciální konec dlouhotrvajícího soudního sporu SEC, který ovlivnil cenu. Mezitím si investoři, kteří hledají něco nového, shromažďují Metacade během předprodeje projektu. Token utility MCADE poskytne spoustu funkcí, jako je play-to-earn (P2E) a metaverse témata, která podpoří budoucí růst.

Co je Metacade?

Metacade je rozvíjející se komunitou řízená platforma Web3, kde se mohou hráči a vývojáři setkávat, spolupracovat a bavit se blockchainovými hrami. Konečným cílem projektu je komunitní arkáda s živým ekosystémem pro P2E odměny. Vývojáři mohou vyhrát Metagranty za nejlepší herní nápady a hráči mohou tyto hry testovat a psát recenze, než budou přijati do projektu. To vše bude podpořeno obslužným tokenem MCADE, který bude sloužit pro hlasování o správě, ale také losování cen, herní turnaje a sázky.

Více o tokenomice Metacade

Staking je název pro zamykání tokenů na platformě za účelem získání odměny za projekty DeFi obvykle za roční úrokovou sazbu. Pro komunitu Metacade je tato odměna podílem na výnosech z projektu, který by byl vyplacen v jiné měně, aby nedošlo k nafouknutí utility tokenu. Jakmile budou tyto toky příjmů vytvořeny, bude existovat také mechanismus spalování tokenů, který sníží počet mincí v oběhu. Celková fixní zásoba při spuštění bude 2 miliardy tokenů MCADE, přičemž 1,4 miliardy tokenů bude přiděleno do předprodeje.

Co se stalo s Ethereum Classic?

Díky medvědímu trhu s kryptoměnami dosáhlo Ethereum Classic (ETC) svého dna v červnu kolem 15 USD. Projekt se poté shromáždil na 42 USD před sloučením Etherea. Upgrade projektu Ethereum znamenal, že projekt přešel z energeticky náročné technologie proof-of-work mining na proof-of-stake. Pro těžaře kryptoměn, kteří vlastnili ověřený hardware, což znamenalo, že potřebovali nový domov, bylo ETC snadným cílem. Od té doby však coin klesl zpět na 22 dolarů.

Jaký je výhled pro Ripple (XRP)?

Cena Ripple (XRP) také nedávno zaznamenala rally s týmem Ripple, který doufá v ukončení soudního případu SEC. Americký regulátor trhu obvinil Ripple z vydání cenného papíru stejným způsobem, jakým jsou nabízeny akcie. To by znamenalo další regulaci pro Ripple a mnoho dalších kryptotokenů. Cena XRP také vzrostla z minima 0,30 $ na současnou cenu 0,50 $, ale od té doby se zde zastavila.

Proč byste měli investovat do Metacade?

Skok v ETC byl krátkodobou pumpou založenou na migraci těžařů, ale po mincích není žádný velký apetit a těžaři budou zklamáni, že těží kvůli malým výnosům. V případě Ripple má token XRP potenciál k rally, pokud dostanou příznivé rozhodnutí, ale to je jen začátek stoupání, protože projekt byl rozptýlen soudním případem a nezaznamenal žádný nedávný vývoj.

Na druhou stranu, Metacade je nový projekt, který přináší nové téma do vesmíru P2E s komunitou vedenou arkádou. Se správnou kombinací her by projekt mohl přilákat obrovské množství následovníků a velkou poptávku po tokenu MCADE. ETC a XRP zaznamenaly slušnou rally a druhá jmenovaná má lepší vyhlídky na další zisky, ale Metacade by je mohla obě zastínit.

Závěr

Rally v Ethereum Classic (ETC) byla založena na krátkodobém trendu Ethereum Merge, když těžaři migrovali do jiného řetězce za výdělky. Cena Ripple (XRP) byla také krátkodobá, protože obchodníci doufali v pozitivní výsledek v případě SEC. To stále není jisté a i když vyhrají, projekt nevykázal za poslední dva roky žádný vývoj. Metacade má potenciál překonat oba projekty z hlediska návratnosti investic, protože projekt vytváří komunitně vedený herní projekt P2E s potenciálem metaverse. Už jen tato věta by měla investory přilákat k předprodeji tokenů.