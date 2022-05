Ripple (XRP) v nedávné rally testuje 0,5 dolaru – Dokáže se odrazit od krachu kryptoměn?

Zdá se, že Ripple (XRP) zastavil krvácení po dvou dnech prudkého poklesu. Měna ve skutečnosti našla určitý býčí vzestupný trend v tom, co vypadá jako obrácení trendu. Ale může se to po havárii na začátku týdne okamžitě vrátit? Podrobnosti jsou níže, ale nejprve klíčové body.

XRP se pokusil otestovat 0,5 dolaru po dvou dnech strmých ztrát

Měna však byla za tuto cenu odmítnuta a od té doby klesla o 10 %

XRP pravděpodobně tento týden znovu otestuje 0,5 dolaru, protože se býci snaží najít větší poptávku

Zdroj dat: Tradingview

Odráží se Ripple zpět?

Je důležité nezapomenout na odraz mrtvé kočky a to právě teď. Víte, po každém krachu často vidíme nějaký obrat trendu, kdy se měny shromažďují, aby znovu klesly. U XRP se zdá, že pokus o nárůst směrem k 0,5 dolaru je odrazem mrtvé kočky.

Skutečnost, že mince byla při tomto pokusu rázně odmítnuta, ukazuje, že poptávka je v současnosti velmi malá. Kromě toho se celkový sentiment na kryptotrhu tolik nezměnil. I když očekáváme, že se XRP v nadcházejících dnech pokusí dosáhnout 0,5 dolaru, je pravděpodobné, že coin znovu selže.

XRP také stále čelí zásadním překážkám, i když se dokázala dostat nad 0,5 dolaru. Cenová akce bude mít nyní potíže s udržením jakékoli prodloužené dynamiky růstu. Z těchto důvodů zůstává výhled XRP v krátkodobém horizontu medvědí.

Kdy se XRP obnoví?

Existovaly naděje, že druhé čtvrtletí roku 2022 poskytne kryptoměnám tolik potřebný impuls. Je ale zřejmé, že sentiment na širším trhu se zatím nijak výrazně pozitivně neposunul.

Jako takový bude XRP pravděpodobně čelit období vysoké volatilitě až do konce června. Z dlouhodobého hlediska by však do konce roku stále mohly být skvělé zisky.