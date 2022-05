Role kryptoměn na Světovém ekonomickém fóru v Davosu 2022

Nejmocnější muži a ženy na světě se usadili ve švýcarském Davosu, aby se zúčastnili Světového ekonomického fóra. Různá fóra jsou z velké části o ruské invazi, inflaci a daních. Opomenuty ale nejsou ani bitcoin a kryptoměna.

WEF je každoroční mezinárodní setkání přibližně dvou tisíc politiků, zástupců byznysu a mezinárodních organizací, akademiků, organizací občanské společnosti a novinářů.

Na promenádě dominuje kryptoměna

Podle tiskové agentury Reuters kryptospolečnosti dominují davoské promenádě. Toto je ulice poblíž kongresového centra pro stravování a nákupy. Během každoročního WEF promenádu tradičně přebírají banky a další významní finanční hráči.

Letos je na řadě budoucnost. Během býčího trhu v krypto sektoru se zjevně vydělalo hodně peněz, protože mnoho společností si může dovolit být na davoské promenádě. Cílem je samozřejmě přesvědčit politiky a podnikatele o svém projektu.

„Velký krok pro kryptoprůmysl, protože byli vždy proti Davosu,“ řekl delegát průmyslu CNBC. To platí zejména pro bitcoinery, protože bitcoin byl navržen v reakci na selhání centralizovaného peněžního světa. Se všemi mocnými lidmi v Davosu WEF jen vyzařuje, že jsou pro centrální moc. Bitcoin není nikým zastoupen, ale dostatečně často o něm diskutují účastníci WEF a na Davoské promenádě.

Pizza a NFT

Například společnost Tether (známá díky stablecoinům USDT) minulou neděli rozdávala pizzy zdarma na davoské promenádě. Bylo to na počest dne bitcoinové pizzy.

Společnost RollApp, která prodává nezaměnitelné tokeny (NFT), zřídila NFT obchod na hlavní ulici, aby propagovala digitální sběratelské předměty. V rozhovoru pro Reuters a CNBC účastníci říkají, že krypto sektor převzal 50-60 procent obchodů a barů na Davos Promenade.

Kryptoměna ale nehraje roli jen na promenádě, začíná hned při příjezdu. Návštěvníci WEF byli bombardováni nápisy inzerujícími vydavatele stablecoinů Circle a krypto brokera Bitcoin Suisse, když vystupovali z letadla v Curychu nebo z vlaků v Davosu.

Během WEF se ale diskutovalo i o kryptoměnách. Jeremy Allaire, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Circle Pay, a Brad Garlinghouse, generální ředitel společnosti Ripple, v pondělí seděli bok po boku, aby během briefingu prodiskutovali remitence a digitální peníze. Podle Allaire svět směřuje k situaci, kdy koncept přeshraniční platby zní stejně šíleně jako koncept přeshraničního e-mailu.

Ray Dalio mluví o bitcoinu

V Davosu je také miliardář a manažer hedgeových fondů Ray Dalio. Mluvil o tom na americkém zpravodajském kanálu CNBC a diskutoval o různých tématech.

Pesimisticky se vyjádřil k americké ekonomice a politice americké centrální banky:

„Fed prodá, jednotlivci prodají, cizinci prodají a vláda Spojených států bude prodat, protože musí financovat svůj deficit. Dojde k problému nabídky/poptávky, který bude mít za následek stlačení.“

Hotovost je odpad

Dalio řekl, že hotovost je stále odpad. „Samozřejmě, že hotovost je pořád odpad,“ řekl Dalio. „Víte, jak rychle ztrácíte kupní sílu v hotovosti?“

„Když říkám, že hotovost je plýtvání,“ objasnil Dalio, „myslím všechny měny ve vztahu k euru, ve vztahu k jenu. Všechny tyto měny, stejně jako ty z 30. let minulého století, budou v poměru ke zboží a službám znehodnocovat.“ Přitom kryptoměnu nazývá digitálním zlatem.

Bitcoin je digitální zlato

„Zejména kryptoměny si myslím, že blockchain je skvělý,“ řekl Dalio. „Ale říkejme tomu digitální zlato.“ Myslím si, že digitální zlato, což by byl druh bitcoinu, je něco, co, pravděpodobně v zájmu diverzifikace s cílem najít alternativu ke zlatu, má malou pozici vůči zlatu a poté vůči ostatním aktivům.“

Tím malým místem má na mysli portfolia investorů. To, že to vychází z úst Raye Dalia, je výmluvné. Pro ilustraci, kdo to je: v roce 1975 založil svůj fond Bridgewater. Bridgewater je nyní největším hedgeovým fondem na světě s kapitálem přibližně 150 miliard dolarů. Od svého založení vyplatil fond investorům 52,2 miliardy dolarů, což je více než kterýkoli jiný hedgeový fond na světě.

Nové poznatky

Přesto nemůžete (zatím) srovnávat Dalia s Michaelem Saylorem. Dalio nekřičí ze střech, že bitcoin je nejlepší vynález od krájeného chleba. Je však pozoruhodné, že jeho názor na bitcoin se od Davosu 2020 výrazně změnil. Tehdy řekl, že bitcoin nejsou peníze, protože nefungují jako uchovatel hodnoty nebo prostředek směny. Dalio nyní drží bitcoin ve svém osobním portfoliu.

Premiér Rutte se dva dny účastní Světového ekonomického fóra (WEF). Do Davosu přijedou také ministr financí Kaag, ministr obrany Ollongren, ministr sociálních věcí a zaměstnanosti Van Gennip, ministr Schreinemacher pro zahraniční obchod a rozvojovou spolupráci a státní tajemník Heijnen pro infrastrukturu a vodní hospodářství.