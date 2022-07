“ Pokud dokážou přenést dluh na budoucí voliče, pak mohou získat hlasy současných voličů. Motivací vlády je tedy vytvářet inflaci, protože snižuje náklady na půjčky.“

„Musíte se chránit v tomto inflačním prostředí. Ale pokud jste již super bohatí a již vlastníte všechna tato aktiva, pak vyhrajete standardně.“

„V roce 2020 Forbes uvedl, že nárůst bohatství pro Forbes (nejbohatších) 400 vzrostl v roce 2020 nejvíce než v kterémkoli roce od zahájení záznamu. Důvodem, proč vzrostl nejvíce, je to, že tiskli peníze.“

„Co je motivací pro politika? Motivací pro politika je získat moc a zůstat u moci… jak se budou snažit získat hlasy? Tím, že utratí spoustu peněz, aniž by si vzali peníze od daňových poplatníků… předávají knihu dál“.

Tohle byla zábava.

Na světě jsou větší věci než kryptoměna; důležitější otázky. Michael Kong, generální ředitel Fantomu, to chápe. To je také to, co se kryptoměna snaží vyřešit, i když my tam ještě nejsme – něco, co uznal a dlouze jsme o tom diskutovali a posuzovali, zda je rozumné srovnávat se s růstem internetu nebo jinými benchmarky, se kterými se často setkáváte.

Osobně jsem ohledně současného stavu ekonomiky pesimistický. Krize životních nákladů tvrdě zasáhla obyčejné lidi. Domy se stávají čím dál nedostupnější – jeden z důvodů, proč jsem opustil rodné Irsko a přestěhoval se do Kolumbie. Politici přešli od označování inflace za „přechodnou“ k jejímu obviňování z Putinovy války, než se minulý měsíc posunuli k „je to problém, ale dosáhl vrcholu a bude pod kontrolou do konce roku 2022“.

Michael je generálním ředitelem společnosti Fantom, která je jednou z největších kryptoměn na světě. Tato epizoda se odehrála jen pár hodin poté, co údaje CPI za červen ukázaly, že inflace opět vzrostla na 9,1 %. Michael je hluboký myslitel a má spoustu fascinujících názorů na to, kde vidí vývoj cen finančních aktiv, proč je ekonomika v problémech, politické prostředí a rozdíly v nerovnostech.

Také jsme diskutovali o společnosti Fantom (samozřejmě!). Ponořili jsme se do toho, co ji odděluje od konkurenčních kryptoměn, pokud jde o mechanismus ověřování, a byl osvěživě upřímný ohledně kompromisů, které byly učiněny při upřednostňování atraktivních funkcí, jako jsou nízké poplatky a vysoká rychlost transakcí. Ve skutečnosti byl podcast ve dvou sekcích: Fantom / Blockchain technicals a Macro / Today’s society and economy, které jsem označil v popisu níže.

Soutěžící

Věřím, že kryptoměna často trpí tribalismem, sporným a konkurenčním prostředím, kde na sebe investoři občas skáčou za to, že se jim některé mince líbí a jiné se jim nelíbí. Opravdu se mi líbilo, když Michael prohlásil, že Fantom „stojí na bedrech gigantů Etherea“, dostatečně velkých na to, aby daly uznání konkurenční minci za položení spousty základů v tomto odvětví.

Samozřejmě věří, že Fantom zlepšil určité aspekty jejich technologie, o kterých jsme do hloubky diskutovali, ale bylo příjemné slyšet od něj objektivní a vyvážený názor.

Makro

Moje oblíbená část byla, když Michael ukázal, jak je v kontaktu s ekonomickou realitou, které tolik lidí čelí. Stěžoval si na to, že tiskárna peněz vzala peníze od chudých a vložila je do rukou bohatých tak tvrdě během COVIDu, a na skutečnost, že za to platí pracovníci od výplaty k výplatě.

„To vede k masivnímu přesunu bohatství od chudých k bohatým. Je to jeden z důvodů, proč jsem se začal zabývat kryptoměnami…Nemohu změnit politický systém; Jsem jediným voličem z 20 milionů v Austrálii. Ale to, co mohu udělat, je mít vliv na svůj vlastní život a ovládat to, co mohu ovládat“ – Michael Kong

Hovořili jsme o tom, co může člověk udělat, aby se ochránil, protože hodnota fiat měny stále eroduje, ceny zboží rostou a obecně je život náročnější. A proč je to bohužel všechno naskládáno ve prospěch bohatých.

„ V tomto inflačním prostředí se musíte chránit. Ale pokud už jste super bohatí a všechna tato aktiva již vlastníte, pak ve výchozím nastavení vyhráváte. To je důvod, proč v roce 2020 Forbes uvedl, že nárůst bohatství Forbes (nejbohatších) 400 stoupl v roce 2020 nejvíce než v kterémkoli roce od zahájení záznamu. Důvod, proč se zvýšila nejvyšší sazba, je ten, že tiskli peníze“.

Pro mě je to rozšiřování nerovností, co je na tom všem trýznivé. Viděli jsme, jak se to stalo během COVIDu, kdy ti, kteří měli to štěstí, že mohli pracovat z domova (včetně mě, pro záznam), byli relativně imunní (promiňte, slovní hříčka) od ekonomického masakru, který způsobil lockdown.

Na druhou stranu, ti, kteří pracují osobně, jako barový personál, maloobchody, umělci a mnoho dalších, byli nemilosrdně zasaženi. Ti žijící od výplaty k výplatě najednou neměli výplatu, zatímco ti doma si prostě museli natáhnout tepláky a ujistit se, že jejich postel není příliš neuklizená na pozadí jejich hovoru na Zoomu.

Reakce vlády v podstatě přenesla bohatství z chudých na bohaté. Obrovské stimulační balíčky nyní posloužily ke spuštění této plně rozvinuté inflační krize, což dále prohlubuje potíže, které titíž pracovníci odměňování od výplaty k výplatě měli během samotné pandemie.

Michael Kong tohle všechno dostane. Je to generální ředitel a zjevně vysoce inteligentní, rozumí tomu, jak svět funguje. Také se snaží něco změnit. Pokud si poslechnete jeden podcast na CoinJournal, myslím, že by to měl být tento – pokrytí důležitých problémů s inteligentním a upřímným hostem bylo opravdu příjemné, poučení a podnětné k zamyšlení. Časová razítka jsou uvedena v popisu Spotify, pokud dáváte přednost poslechu určitých sektorů na Fantom / krypto / inflace / politika / budoucnost atd.

Šťastný pátek.

