Rozhovor s doktorem Markem Griffithsem z Nottingham Trent University o závislosti na obchodování s kryptoměnami

Tyto otázky a odpovědi jsou úplným rozhovorem s doktorem Markem Griffithsem. Náš hluboký ponor do závislosti na obchodování s kryptoměnami s přispěním celého panelu odborníků naleznete v tomto článku.

Níže je rozhovor s Dr. Markem Griffithsem, autorizovaným psychologem a významným profesorem behaviorální závislosti na Nottingham Trent University. Toto je úplný přepis našeho rozhovoru, jehož citace byly zveřejněny v našem hlavním článku na toto téma zde.

Chcete-li se hlouběji ponořit do tématu závislosti na obchodování s kryptoměnami a jejích odkazů na hazardní hry, klikněte na tentýž odkaz. Pokud jde o úplný rozhovor doktora Griffitha, viz níže.

CoinJournal (CJ): Myslíte si, že existují podobnosti mezi závislostí na obchodování s kryptoměnami a závislostí na hazardních hrách? Pokud ano, mohl byste prosím jmenovat ty nejpozoruhodnější?

Hazardní hry jsou definovány jako výdaje peněz (nebo něčeho s finanční hodnotou) na událost, jejíž výsledek je nejistý. Na základě této definice je obchodování s kryptoměnami formou hazardu.

Formy hazardních her, kde je frekvence událostí vysoká (tj. počet případů, kdy jednotlivec může hrát v daném časovém období je potenciálně vysoký), jako je hraní automatů, sázení ve hře nebo karetní hry, jsou spíše spojeny s problémovým hraním a závislost na hazardních hrách než aktivity, kde je frekvence událostí nízká (např. hra lotto jednou za dva týdny, fotbalové bazény, kde je pouze jedna nebo dvě příležitosti týdně zjistit výsledek vašeho hazardu).

Obchodování s kryptoměnami má potenciál být návykové na základě strukturálních charakteristik činnosti.

CJ: Čím to podle vás je, že jsou aktivity jako obchodování tak návykové?

Nevíme (zatím), do jaké míry je krypto obchodování návykové. Způsob rozvoje závislostí – ať už chemických nebo behaviorálních – je složitý. Návykové chování se typicky vyvíjí z kombinace tří souborů vzájemně se ovlivňujících faktorů: (i) individuální charakteristiky, (ii) situační (tj. environmentální) charakteristiky a (iii) strukturální charakteristiky.

Mezi individuální charakteristiky patří věci, jako je genetická výbava člověka, osobnostní rysy a postoje.

Situační charakteristiky zahrnují věci v prostředí, které mohou ovlivnit zapojení do chování. V případě hazardních her by to zahrnovalo věci, jako je počet provozoven hazardních her v oblasti, marketing a reklama hazardu a snadný přístup k hazardním hrám, jako je možnost hrát hazardní hry na smartphonu.

Strukturální charakteristiky jsou věci vlastní činnosti samotné. V případě hazardních her to zahrnuje charakteristiky hry, jako je velikost jackpotu, výše sázky, pravděpodobnost výhry a frekvence událostí (tj. kolikrát lze hru hrát v daném časovém období) .

Pokud jde o závislost na hazardních hrách, jen velmi málo lidí se stane závislými na hraní dvoutýdenní loterijní hry (protože se losují pouze dvě týdně a jde o přerušovanou formu hazardu), zatímco mnohem více lidí se stane závislými na hracích automatech, protože pokud mají čas a peníze, mohou hrát znovu a znovu a znovu (a je to nepřetržitá forma hazardu).

Aby se obchodování s kryptoměnami stalo závislostí, musí existovat individuální faktory zranitelnosti a aktivita, která má strukturální charakteristiky, které by mohly podporovat nadměrné obchodování (např. vysoká frekvence událostí, potenciálně velké finanční odměny, dostupnost obchodu atd.).

CJ: Co si myslíte o influencerech, kteří na oplátku za poplatek od zakladatelů propagují obskurní kryptoměny svým následovníkům s malou znalostí toho, jak to funguje – myslíte si, že je to problematické?

Influenceři (v nástinu různých charakteristik ovlivňujících závislost výše) jsou situační charakteristiky, které vysvětlují, jak mohou jednotlivci vůbec začít obchodovat. V podstatě je pravděpodobnější, že budou součástí akvizičního procesu spíše než rozvoje a udržování závislostí (trochu jako reklama a marketing).

CJ: Mělo by podle vašeho názoru každodenní kolísání cen kryptoměn dopad na duševní zdraví, když lidé vidí, že jejich investice každý den tak široce rostou a klesají?

Závislosti zcela jednoznačně ovlivňují duševní zdraví. Všichni závislí mívají horší duševní zdraví než ti bez závislosti (ačkoli mnoho lidí má špatné duševní zdraví a nejsou na ničem závislí). Volatilita je strukturální charakteristika, která se vyskytuje v mnoha hazardních činnostech, ale jak volatilní, tak nevolatilní hry mohou být potenciálně návykové, takže volatilita (sama o sobě) není nutně klíčovým rysem vysvětlujícím, které aktivity se stávají návykovými (což následně vede k problémům s duševním zdravím ).

Sledování růstu a poklesu cen akcií jasně ovlivní stavy nálad jednotlivců, ale celkové duševní zdraví bude pravděpodobně ovlivněno mnoha faktory, nejen kolísavostí.

CJ: Výzkum závislosti na obchodování s kryptoměnami je stále omezený, myslíte si, že potřeba toho v budoucnu poroste?

Zkrátka ano. V této oblasti již existuje několik studií, které ukazují souvislost mezi problémovým hazardem a obchodováním s kryptoměnami. Omezený výzkum však ukazuje, že ti, kteří se zabývají pouze obchodováním s kryptoměnami, jsou mnohem méně problémovými hráči než ti, kteří sázejí i obchodují s kryptoměnami.

Zdá se také, že existuje vyšší asociace problémového hazardu mezi těmi, kteří sázejí na sport a také se zabývají obchodováním s kryptoměnami. Co nevíme, je, zda ti, kteří jsou již problémovými hráči, tíhnou k obchodování s kryptoměnami jako k další aktivitě, na kterou mohou sázet, nebo zda je obchodování s kryptoměnami „vstupní“ aktivitou ke zkoušení jiných forem „tradičního“ hazardu (hádám, že že se jedná spíše o první než o to druhé), protože nebyly provedeny žádné longitudinální studie a pouze průřezové studie.

CJ: Myslíte si, že by kryptoměnový průmysl měl dělat více pro podporu bezpečného investování a řešení problému závislosti?

Každý poskytovatel služeb, který má produkt, který může být potenciálně problematický a návykový, má povinnost pečovat o svou klientelu. Poskytovatelé obchodních služeb by měli mít zavedeny zásady a nástroje, aby jednotlivci mohli obchodovat zodpovědně, což pomáhá minimalizovat škody a které v konečném důsledku chrání obchodníky před problematickým obchodováním.

To se obecně děje v odvětví hazardních her a poskytovatelé obchodních služeb musí poskytovat stejnou úroveň odpovědnosti a ochrany. Je zřejmé, že jednotlivci musí nést určitou odpovědnost za své činy, ale to neznamená, že by hazardní společnosti a obchodní společnosti měly být zproštěny své vlastní odpovědnosti.

CJ: Konvenční hazardní hry jsou na mnoha územích omezeny na spotřebitele starší 18 let. Myslíte si, že by mělo existovat podobné pravidlo v rámci kryptoměny, aby se ochránily mladší, vnímavější mysli před potenciální závislostí?

Absolutně. Hazardní hry jsou aktivitou pro dospělé a výzkum neustále ukazuje, že nezletilí jsou více ohroženi problémovým hraním než dospělí. V obchodování s kryptoměnami by neměl být žádný rozdíl a legální obchodování s kryptoměnami by mělo být povoleno pouze dospělým.

CJ: Pokud vás mohu donutit k odpovědi ano nebo ne, věříte, že by byl svět šťastnějším místem bez hazardu?

Ne. Hazardní hry jsou pro většinu lidí zábavnou a neškodnou činností. Sám rád hazarduji, takže bych byl pokrytec, kdybych řekl, že ostatní by to neměli dělat, když to dělám já. Zákaz nebo omezení hazardních her by vedly pouze k nelegálnímu hazardu, což by ve skutečnosti vedlo k dalším problémům.

CJ: Podobně jako u výše uvedené otázky, byl by svět lepším místem bez investování do kryptoměn?

Opět ne, ze stejných důvodů výše (ačkoli jsem se sám nikdy obchodováním s kryptoměnami nezabýval).

CJ: Co můžete poradit lidem, kteří se zajímají o obchodování s kryptoměnami, kteří mohou být náchylní k závislosti na hazardních hrách?

Jako každá konzumní aktivita s potenciálem pro návykové chování musí mít jednotlivci všechny informace o této aktivitě, aby se v první řadě mohli informovaně rozhodnout o účasti. Jednotlivci musí znát všechna možná rizika.

Obchodování s kryptoměnami pravděpodobně potřebuje širší soubor dovedností než (řekněme) hraní loterie nebo hraní binga. Potenciální obchodníci se musí o činnosti dozvědět co nejvíce, než utratí jakékoli své vlastní peníze.