CoinJournal (CJ): Myslíte si, že existují podobnosti mezi závislostí na obchodování s kryptoměnami a závislostí na hazardních hrách? Pokud ano, mohl byste prosím jmenovat ty nejpozoruhodnější?

Zatímco závislost na obchodování s kryptoměnami není oficiální diagnózou v rámci naší klasifikace psychiatrických poruch, jednotlivci, kteří se zabývají obchodováním s kryptoměnami, mohou bojovat a zažívat negativní důsledky svého obchodního chování.

Charakteristickým znakem poruchy hráčství a jiných závislostí je (1) ztráta kontroly, což znamená, že se jednotlivec snaží přestat nebo omezit své hráčské chování a není toho schopen, (2) tolerance, potřeba chování větší intenzita k dosažení požadovaného účinku a (3) stažení se, prožívání podrážděnosti a náladovosti, když se člověk snaží přestat nebo omezit.

Pokud jednotlivci, kteří se zabývají obchodováním s kryptoměnami, pociťují jeden nebo více z těchto charakteristických příznaků, jsou na obchodování s kryptoměnami potenciálně závislí. Obchodníci, kteří hledají vzrušení a často obchodují (tj. nekupují a nedrží investiční strategii), jsou vystaveni zvýšenému riziku, že se toto chování stane maladaptivním.

CJ: Čím to podle vás je, že jsou aktivity jako obchodování tak návykové?

Nejistota a volatilita kryptotrhů. Na těchto trzích existuje „příležitost“ vyhrát peníze v krátkém čase. Jednotlivci, kteří brzy zažijí velkou výhru, jsou náchylnější k tomu, aby se obchodování s kryptoměnami stalo návykové.

CJ: Co si myslíte o influencerech, kteří na oplátku za poplatek od zakladatelů propagují obskurní kryptoměny svým následovníkům s malou znalostí toho, jak to funguje – myslíte si, že je to problematické?

Nevěřím, že influenceři jsou problémoví, protože široká veřejnost obecně chápe, že se snaží zpeněžit jakákoli témata, která zdůrazňují nebo propagují. Zveřejnění jejich finančních vztahů s těmito společnostmi by zvýšilo transparentnost.

Jejich propagace těchto měn zvyšuje vnímanou dostupnost. Dostupnost je nezbytnou součástí rozvoje návykové poruchy.

CJ: Mělo by podle vašeho názoru každodenní kolísání cen kryptoměn dopad na duševní zdraví, když lidé vidí, že jejich investice každý den tak široce rostou a klesají?

Ano, volatilita přispívá k problémům s duševním zdravím, protože peníze jednotlivců denně rostou a klesají. Jak jednotlivci spojují své kryptoinvestice se svou identitou, ovlivňuje to sebevědomí a přispívá k depresi a úzkosti. Pro některé jedince bude volatilita vzrušující a budou pronásledovat vzrušení ze snahy „načasovat“ trh.

CJ: Výzkum závislosti na obchodování s kryptoměnami je stále omezený, myslíte si, že potřeba toho v budoucnu poroste?

K dnešnímu dni existuje omezený výzkum obchodování s kryptoměnami a většina z nich zkoumá, zda by obchodování s kryptoměnami mělo být zahrnuto jako součást poruchy hazardních her, protože chování samo o sobě odpovídá definici hazardu – ohrožuje něco cenného, když je výsledek neznámý s nadějemi na získat něco větší hodnoty.

Existuje potřeba provést výzkum v této oblasti. Jak velká pozornost je této oblasti věnována, závisí jak na trhu, tak na tom, zda dojde ke konsolidaci/regulaci, zda negativní důsledky obchodování s kryptoměnami získávají významné titulky a nakonec, zda jsou na tuto tematickou oblast zaměřeny finance (tj. peníze).

V současné době není obchodování s kryptoměnami tématem financovaným Národním institutem zdraví, největším zdrojem financování výzkumu v Americe.

CJ: Myslíte si, že by kryptoměnový průmysl měl dělat více pro podporu bezpečného investování a řešení problému závislosti?

Odvětví kryptoměn by mělo následovat příklad NYSE a další akciové trhů v tom, že prosazují myšlenku, že peníze na trhu jsou investicí, nikoli schématem rychlého zbohatnutí. Na akciových trzích neexistuje žádná regulace kolem hazardu.

CJ: Konvenční hazardní hry jsou na mnoha územích omezeny na spotřebitele starší 18 let. Myslíte si, že by mělo existovat podobné pravidlo v rámci kryptoměny, aby se ochránily mladší, vnímavější mysli před potenciální závislostí?

To je složitá otázka, která vyžaduje nuance. Dospívání je vývojové období charakterizované riskováním. Včasné vystavení návykovému chování zvyšuje šanci, že se toto chování stane problematickým. Například jedinci, kteří se poprvé napijí alkoholu před dosažením věku 13 let, jsou vystaveni výrazně zvýšenému riziku vzniku poruchy užívání alkoholu.

Jak se dospívající dostanou ke kryptoměnám? Monitorování a dohled rodičů jsou nesmírně důležité, pokud mají být kryptoměny dostupné mladistvým. Má však NYSE věkové limity pro investování do společností kotovaných na burze?

Obě tyto otázky odhalují odstíny šedé, které jsou nutné k zodpovězení této otázky.

CJ: Pokud vás mohu donutit k odpovědi ano nebo ne, věříte, že by byl svět šťastnějším místem bez hazardu?

Hazardní hry jsou lidskou činností od počátku věků!

Ve faraonově hrobce byly nalezeny kostky. Starověký hinduistický text Mahábhárata obsahuje příběh o závislosti na hazardních hrách s následným veršem odrazujícím od hazardu. Ať už je to dobré nebo špatné, je to v naší DNA. Jsme sociální tvorové, kteří riskují.

Hazardní hry jsou jedním z projevů našeho riskování. Doufám, že toto odvětví začne brát vážně prevenci poruch hazardních her a zjišťování, kdy se chování člověka stává problematickým.

CJ: Jakou radu můžete dát lidem, kteří se zajímají o obchodování s kryptoměnami, kteří mohou být náchylní k závislosti na hazardních hrách?

Před několika lety jsme provedli studii srovnávající profesionální hráče s jednotlivci, kteří mají poruchu hraní (Weinstock, Massura, & Petry, 2013). Jednalo se o dvě skupiny lidí, kteří pravidelně sázeli, ale zažili velmi odlišné výsledky, pokud jde o finanční důsledky a duševní zdraví.

Obě skupiny podporovaly zájem o hazardní hry; velkým rozdílem mezi těmito dvěma skupinami však byla disciplína s jejich penězi versus ztráta kontroly/stíhání ztrát. Profesionální hráči měli bankroll, se kterým sázeli. Každý den profesionální hráči riskovali pouze 5 % svého bankrollu.

Jakmile dosáhli tohoto limitu ztrát, měli pro tento den hotovo. Už by nesázeli. Zabránilo to pronásledování jejich ztrát. Jedinci s poruchami hraní si nebyli schopni stanovit limity a dodržovat je. Tato myšlenka stanovení limitů a jejich dodržování by byla tou největší a nejdůležitější radou.

A pokud zjistíte, že se nemůžete držet svých limitů, zeptejte se sami sebe, zda to není známka toho, že se vaše obchodování vymyká kontrole!