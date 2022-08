Rozhovor s Dr. Liou Nower o závislosti na obchodování s kryptoměnami

Tyto otázky a odpovědi jsou úplným rozhovorem s doktorkou Liou Nower. Náš hluboký ponor do závislosti na obchodování s kryptoměnami s přispěním celého panelu odborníků naleznete v tomto článku.

Níže je rozhovor s Dr. Liou Nower, profesorkou a ředitelkou Centra pro studium hazardních her a program školení poradců pro závislost (ACT). Toto je úplný přepis našeho rozhovoru, jehož citace byly zveřejněny v našem hlavním článku na toto téma zde.

CoinJournal (CJ): Myslíte si, že existují podobnosti mezi závislostí na obchodování s kryptoměnami a závislostí na hazardních hrách? Pokud ano, mohla byste prosím jmenovat ty nejpozoruhodnější?

Nejsou to různé závislosti. Obchodování s kryptoměnami může být jednou z forem závislosti na hazardních hrách. Hazardní hry jsou riskování něčeho hodnotného (peníze) s nejistým výsledkem s nadějí na zisk. Lidé, kteří často obchodují s kryptoměnami (oproti držení kryptoměn jako investice), hrají hazardní hry.

CJ: Čím to podle vás je, že jsou aktivity jako obchodování tak návykové?

Kvůli volatilní povaze kryptoměn člověk nemůže předvídat, zda vyhraje nebo prohraje. Dopamin, chemikálie štěstí, prudce vzplane a vy najednou ztrojnásobíte své peníze. V jiné dny můžete ztratit stejně velké ztráty, ale s tím je také spojen spěch, i když v negativním smyslu.

Kromě vzrušení je zde také plán posílení variabilního poměru spojený s vysoce rizikovým obchodováním. Pokud dochází k velkým variacím návratnosti v nepředvídatelných intervalech, jedná se o nejnávykovější formu podmiňování.

CJ: Co si myslíte o influencerech, kteří na oplátku za poplatek od zakladatelů propagují obskurní kryptoměny svým následovníkům s malou znalostí toho, jak to funguje – myslíte si, že je to problematické?

Nechtějte znát můj názor na influencery obecně… V běžném člověku se živí FOMO.

CJ: Mělo by podle vašeho názoru každodenní kolísání cen kryptoměn dopad na duševní zdraví, když lidé vidí, že jejich investice každý den tak široce rostou a klesají?

Ano, podporuje to návykový cyklus: zaujatost, pocity stažení, tolerance (potřeba nakoupit více, abyste cítili stejnou úroveň vzrušení), pronásledování (nakupování více, abyste kompenzovali ztráty). Někoho to může psychicky úplně pohltit tak, že zanedbává lidi a povinnosti ve svém životě.

CJ: Výzkum závislosti na obchodování s kryptoměnami je stále omezený, myslíte si, že potřeba toho v budoucnu poroste?

Většina z nás v oblasti studií hazardu již zahrnuje obchodování s kryptoměnami ve svých výzkumných studiích jako hazardní činnost. Myslím, že ho začne studovat více lidí, pokud bude i nadále populární a nestálé. Pokud se stane stabilní komoditou, pak bude použita na investice. Je to podobné jako rozdíl mezi investováním do dlouhodobých akcií a obchodováním s maržemi a opcemi, což je forma hazardu.

CJ: Myslíte si, že by kryptoměnový průmysl měl dělat více pro podporu bezpečného investování a řešení problému závislosti?

Myslím, že by měli být lépe propojeni se zdroji na pomoc problémovým hráčům, ale samozřejmě nechtějí, aby byl jejich produkt považován za hazard. Vzhledem k tomu, že je ze své podstaty riskantní, v tomto bodě nemohou s volatilitou mnoho udělat, což ji učiní nebezpečným pro hledače vzrušení a ty, kteří chtějí zbohatnout snadno.

CJ: Konvenční hazardní hry jsou na mnoha územích omezeny na spotřebitele starší 18 let. Myslíte si, že by mělo existovat podobné pravidlo v rámci kryptoměny, aby se ochránily mladší, vnímavější mysli před potenciální závislostí?

Rozhodně. Ale také si myslím, že by to tak mělo být u rizikových akcií. Jak pravděpodobně víte, existuje několik základních požadavků, které musíte splnit, abyste mohli obchodovat s maržemi a opcemi, ale u některých gamifikovaných aplikací se to podařilo obejít tím, že lidem umožňují revidovat své odpovědi, aby mohli obchodovat.

Stanovení věkové hranice pro tyto věci by mohlo chránit některé mladší lidi, kteří mají tendenci být impulzivnější. Ale naivnímu obchodníkovi, který doufá, že rychle vydělá peníze bez odborných znalostí, by to moc nepomohlo.

CJ: Pokud vás mohu donutit k odpovědi ano nebo ne, věříte, že by byl svět šťastnějším místem bez hazardu?

Hazardní hry jsou jednou z forem zábavy. Pro většinu lidí to není problém. Je to problém jen pro pár lidí. Takže si nemyslím, že to u většiny lidí ovlivňuje štěstí.

CJ: Podobně jako u výše uvedené otázky, byl by svět lepším místem bez investování do kryptoměn?

Stejná odpověď jako na předchozí otázku.

CJ: Jakou radu můžete dát lidem, kteří se zajímají o obchodování s kryptoměnami, kteří mohou být náchylní k závislosti na hazardních hrách?

Pokud investujete do kryptoměn, když jsou dole, a plánujete je držet dlouhodobě nebo na rozumnou dobu, pak je prodat, zdá se to jako dobrá investiční strategie, pokud dokážete tolerovat riziko. Pokud na trhu denně nakupujete a prodáváte, hrajete hazardní hry a pravděpodobně byste neměli obchodovat s kryptoměnami.