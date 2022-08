Rozhovor – ZKX, derivátový protokol Web3, získal 4,5 milionu dolarů

Někdy lidé zapomínají, že DeFi skutečně začala až v roce 2020. Proto nově vznikající sektor nyní vstupuje do prvního medvědího cyklu svého mladého života.

Navzdory tomu inovace pokračují. Jedním takovým sektorem jsou deriváty, něco, co považuji za obzvláště zajímavé. Zatímco tokenizované akcie a další konvenční trad-fi investiční mechanismy se stále více prosazují, je nevyhnutelné, aby se síť rozšířila, aby zahrnovala některé ze složitějších strategií.

ZKX je platforma pro obchodování s deriváty, postavená na StarkNet, který nedávno oznámil, že získal 4,5 milionu dolarů v počátečním financování. Mezi investory – samozřejmě – je Alameda Research, společnost vedená Samem Bankman-Friedem, která se zdá být v dnešní době na každém krypto titulku. Crypto.com je dalším významným investorem.

Měl jsem několik otázek pro start-up, protože jsem byl zvědavý, abych se dozvěděl více. Níže uvidíte otázky a odpovědi se zakladatelem ZKX Eduardem Jubany.

CoinJournal (CJ): Jak byste popsali ZKX a StarkWare pro ty, kteří jo možná neznají?

Eduard Jubany (EJ): ZKX je protokol bez povolení pro deriváty postavený na StarkNet, s decentralizovanou knihou objednávek a jedinečným způsobem, jak nabízet komplexní finanční nástroje jako swapy. Protokol je založen na DAO a poskytne lepší obchodní zkušenosti s gamifikovanými žebříčky a jedinečnou likvidní správou. S prominentním postavením v ekosystému StarkNet je naším posláním demokratizovat přístup ke globálním výnosům prostřednictvím svých nabídek komukoli a kdekoli.

Rozhodli jsme se stavět na StarkNet, protože nám poskytl přístup k prostředí, kde jsme mohli provádět úkoly, které nebyly proveditelné v jiných nastaveních Webu3, a protože nás propojil s kurátorskou vývojářskou komunitou v rámci ekosystému Starkware.

CJ : Vidím, že jste dříve pracoval pro SOSV, VC s $ 1B+ v AUM, mimo jiné. Jak jste se dostal ke kryptoměně (a ZKX)?

EJ: Je to zajímavý příběh. Pracoval jsem pro fondy rizikového kapitálu v Asii a Spojených státech. Při práci v SOSV s Namanem jsme objevili obrovskou příležitost, jak uspokojit uživatele na rozvíjejících se trzích, jako je Indonésie a Indie. Uvědomili jsme si četná omezení, kterým lidé čelili, když se pokoušeli získat přístup k finančním příležitostem.

V důsledku toho se zrodila myšlenka ZKX pomoci lidem na rozvíjejících se trzích získat přístup k příležitostem, které pro ně byly dříve nedostupné. Chtěli jsme vstoupit na trh a zjišťovali jsme, jak se sága GameStop uskutečnila. Jenže realita se ukázala být trochu složitější. Dokonce i nákup podílu GameStop byl velmi složitý a bylo pro nás obtížné koupit a zúčastnit se této výnosové příležitosti. A tehdy jsme si řekli, co s průměrným uživatelem sedícím na těchto trzích, když je to pro nás komplikované?

ZKX byl vytvořen z myšlenky, že každý by měl mít přístup k investičním příležitostem, čímž se vytvoří rovné podmínky pro lidi z různých zemí a prostředí.

Nakonec jsme se rozhodli zaměřit se na technologii ZK-Rollup, protože jsme věřili, že to bude nejškálovatelnější způsob, jak oslovit tyto uživatele na rozvíjejících se trzích.

CJ : Mnoho projektů padlo během posledního medvědího trhu. Myslíte si, že tentokrát na tom budeme podobně a jak se ZKX umisťuje, aby se tomuto osudu vyhnulo?

EJ: Oproti prvnímu čtvrtletí roku došlo ke zpomalení. Tradičně byly krypto a tradiční trhy vždy nepřímo korelované. Jeden klesá, zatímco druhý stoupá. Dopady kolapsu Luny jsou však bohužel stále pociťovány spolu s širším zpomalením ekonomiky.

ZKX a tým, který jej buduje, již prošli několika cykly a my jsme schopni podle toho plánovat. Navíc pohyby na trhu jsou o ceně, ne o hodnotě. Nereflektuje hodnotu toho, co se v prostoru buduje, a inovace, které se dějí v zákulisí.

Věříme, že schopnosti, které v ZKX budujeme, jsou důležitou hádankou při řízení demokratizace globálních trhů. I když je v celém prostoru méně obchodních aktivit, to, co budujeme, je odolné vůči budoucnosti.

Rada pro každého na medvědím trhu je vybudovat a připravit ranvej na dlouhou dobu a nakonec růst během býčího trhu.

CJ : Všiml jsem si, že jedním z investorů je společnost Alameda Research, která nedávno působila jako poskytovatel kryptopůjček poslední instance, pokud to tak lze říci. Byl jste šťastný, že jste dostal Alamedu na palubu, a týká se vás zvýšené riziko, které v poslední době podstoupili?

EJ: Alameda a další naši partneři již léta aktivně podporují a budují ekosystém Web3. Jejich posláním je posunout celé odvětví kupředu a vybudovat lepší infrastrukturu a povědomí.

Pokles je globální a je způsoben makroekonomickými podmínkami, kdy Federální rezervní systém zpřísňuje úrokové sazby a snižuje riziko napříč třídami aktiv. Většina z těchto firem má po léta solidní příjmy a finance, ale nyní čelí půjčkám a investicím, které se mohly zvrtnout. To by mělo z dlouhodobého hlediska pouze posílit ekosystém vyčištěním špatných jablek a zaměřením na nejsilnější hráče.

Decentralizované platformy v DeFi zůstaly silné a funkční bez větších problémů po celou dobu poklesu, zatímco centralizované burzy a poskytovatelé selhali, což dokazuje důvod pro decentralizované finance a infrastrukturu.

CJ : Bojíte se regulace v prostoru kryptoderivátů?

EJ: Kryptoderiváty umožňují maloobchodu a institucím chránit se před jakýmkoli poklesem cen. Jako takové jsou to zdravé nástroje, které je třeba mít v ekosystému. Události posledních několika měsíců dokazují, že decentralizovaný protokol může obstát a odolat obtížným podmínkám, zatímco centralizované entity ne. Protokoly jako Aave nebo Compound zůstaly silné, zatímco jiné centralizované entity zanikly. Protože pravidla a správa jsou pevně zakódovány do chytrých smluv, které jsou umístěny na blockchainu, doufáme, že to regulačním orgánům umožní lépe porozumět tomu, jak mohou být decentralizované protokoly spravedlivé a bezpečné pro uživatele.

CJ : Oblast decentralizovaného obchodování s deriváty zaznamenala v posledních několika letech obrovský růst. Jaké výhody to podle vás má oproti centralizovanému ekvivalentu a myslíte si, že může získat významný podíl na trhu?

EJ: Hlavní překážkou přijetí je uživatelská zkušenost. K dnešnímu dni většina decentralizovaných protokolů vyžaduje pro připojení a interakci kryptopeněženku. S příchodem abstrakce účtů a zk-rollupů, jako je Starkware, si uvědomujeme potenciál nabízení jednoduchých zážitků pro přihlášení, jako je přihlašovací pověření k e-mailu, pro běžné uživatele, čímž se vyhneme nástrahám a složitosti DeFi, jak jsme doposud znali.