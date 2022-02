Ruská vláda a Centrální banka Ruské federace se snaží mít kryptoměny regulované jako měny, naznačují místní zprávy.

Podle zpráv ze země je Rusko připraveno formálně uznat kryptoměny jako měny.

Podle zpráv zveřejněných ve středu ráno tento krok následuje po dohodě mezi vládou a centrální bankou o tom, jak do budoucna regulovat průmysl ve výši 2 bilionů dolarů.

BREAKING: The Russian government and central bank have just reached an agreement on cryptocurrencies, according to Russia's Kommersant.

Both organizations will treat bitcoin and crypto assets as currencies.

— Pomp 🌪 (@APompliano) February 9, 2022