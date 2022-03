Rusové zaplavují kryptoměnové firmy ve Spojených arabských emirátech (SAE) žádostmi o likvidaci miliard dolarů v zoufalé snaze zachránit své jmění, řekli agentuře Reuters manažeři společností a finanční zdroje.

Někteří za ně chtějí koupit nemovitosti ve Spojených arabských emirátech, zatímco jiní je chtějí směnit na fiat a ukrýt je jinde, informovali zasvěcenci.

Rusové se obávají, že Švýcarsko zmrazí jejich majetek

Jedna kryptofirma obdržela od švýcarských brokerů velké množství žádostí o likvidaci miliard v bitcoinech, protože jejich klienti se obávají, že by Švýcarsko mohlo zmrazit finanční prostředky. Podle zástupce firmy byly všechny požadavky na 2 miliardy dolarů nebo více. Dodali:

Za poslední dva týdny jsme jich měli pět nebo šest. Žádný z nich ještě nepochodil – spadly na poslední chvíli, což není nic neobvyklého – ale nikdy jsme neměli takový zájem. Máme jednoho chlápka – nevím, kdo to je, ale přišel přes brokera – a říká: „Chceme prodat 125 000 bitcoinů“. A já si na to: „Cože? To je 6 miliard dolarů, chlapi.“ A oni řeknou: „Jo, pošleme to společnosti v Austrálii.“

Spojené arabské emiráty jsou považovány za bezpečný přístav

Spojené arabské emiráty odmítly stát na straně Západu nebo Ruska, což vedlo Rusy k přesvědčení, že jejich peníze jsou tam v bezpečí. Podle realitních makléřů přijíždí do Dubaje mnoho Rusů a někteří Bělorusové a přinášejí s sebou své finanční prostředky, včetně kryptoměn.

Zdroje v SAE potvrdily, že Rusové kupují nemovitosti v Dubaji. Používají kryptoměny, aby dostali své zdroje do SAE a pryč z jiných regionů.

Kryptoburzy blokující ruské účty

Přestože je podrobností málo, kryptoměnové burzy uvedly, že blokují účty sankcionovaných Rusů. Binance a Coinbase přijímají opatření, aby zajistily, že kryptoměny nebudou používány k obcházení sankcí, a spolupracují v této záležitosti s orgány činnými v trestním řízení.

Nicméně krypto stále nabízí vysoký stupeň anonymity. Německo, Estonsko a další evropské země požádaly o přísnější dohled, aby se odstranily všechny mezery, které by Rusům umožňovaly vyhnout se sankcím.