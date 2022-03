Klíčové body

Sázka

Krypto může být bizarní prostor. Nevím o žádném jiném odvětví, kde miliardáři reagují na anonymní uživatele Twitteru a pobízejí je k mnohamilionovým sázkám.

Ale to je přesně to, co jsme viděli minulý týden, když anonymní twitterový účet „Sensei Algod“, popisující sám sebe jako „degen v polopenzi, nyní investuje“, se ozval na Twitteru s dotazem, zda by někdo vsadil milion dolarů na to, že se LUNA bude za rok obchodovat za nižší cenu.

Sázky se pak zvýšily. Přidal se další anonymní účet @GiganticRebirth. Tento muž se popisuje jako „vysloužilý obchodník“ a „kandidát na prezidenta v roce 2024“. Podařilo se Donaldu Trumpovi anonymně proklouznout zpět na Twitter? Nebo je to možná účet Kanye Westa – stále má v úmyslu kandidovat v roce 2024, že? Ať je to kdokoli, navýšil sázky na 10 milionů dolarů.

Další, kdo vstoupili do boje, byl sám zakladatel Terry, Do Kwon. Multimiliardář je často náchylný na návnadu na Twitteru a vášnivě brání ekosystém Terra proti kritikům.

A právě tak, dámy a pánové, jsme se vsadili. Je úžasné, co dokáže pár velkých eg na očích veřejnosti, že?

Luna – Jednoroční předpověď

Takže kdo vyhraje? Kde se LUNA obchoduje, řekněme, na Den svatého Patrika 2023?

Pojďme se ponořit do LUNY a pokusit se zjistit, která strana vyhraje. Pokud se mnou nesouhlasíte, můžete mi napsat na Twitteru a já na to vsadím své peníze (ale snižme sázky z 10 milionů dolarů na 10 dolarů).

Základy v rychlosti: LUNA je token, na kterém běží ekosystém Terra. Hodnota Terry je odvozena od sady stablecoinů, z nichž nejvýznamnější je UST. Jak poptávka UST stoupá, LUNA je pálena, a když poptávka UST klesá, LUNA je ražena. Tímto způsobem je udržován peg – docela úhledný algoritmický mechanismus, který funguje na principech arbitráže.

Podstata, kterou zde musíme pochopit, je, že cena LUNA závisí na přijetí UST. Jak je požadováno více UST, LUNA je pálena a cena poroste.

Celková uzamčená hodnota

Když se podíváme na prostředí DeFi, je zde celkem 206 miliard USD v celkové uzamčené hodnotě (TVL). Terra získává 12,3 % z toho s 25 miliardami USD v TVL. Terra tedy stojí pouze za dominantním Ethereem (55% podíl na TVL na 114 miliardách dolarů) jako druhá největší platforma DeFi podle TVL.

Data přes Defi Llama

Problémy Etherea netřeba představovat. Ve skutečném světě jsou lidé šokováni cenami plynu po šoku s dodávkami kvůli ruské invazi. Samozřejmě pokud někdo dříve obchodoval na Ethereu, tyto skutečné ceny plynu se stále zdají levné ve srovnání s blockchainem.

Ale „zabiják ETH“ ve skutečnosti není hra Terra. Může prosperovat vedle Etherea, tito dva nemusí být rivalové. Přesto když vykreslíme TVL v průběhu času, je jasné, že Terra získává podíl na trhu DeFi.

Podíl TVL DeFi, data přes Defi Llama

Nyní si pamatujte, jak jsme nastínili dříve, růst LUNA je přímo závislý na přijetí UST. Z toho vyplývá, že s tímto rozšířením TVL na platformě Terra bychom očekávali růst UST, že?

Tržní kapitalizace UST, data od CoinMarketCap

Jak ukazuje výše uvedený graf, přesně to se stalo. Růst byl elektrický – z tržní kapitalizace těsně nad 2 miliardami dolarů loni v srpnu vyskočil na aktuálních 15 miliard dolarů. To znamená, že je to čtrnáctá největší kryptoměna. Ještě důležitější je, že je to čtvrtý největší stablecoin. Protože konkurence Terra není Ethereum, konkurencí Terra jsou další stablecoiny.

Z toho vyplývá, že výše uvedený graf je pro LUNA klíčový. Pokud bude Terra pokračovat v boji o kontrolu nad stablecoinovým trhem, cena LUNY poroste. Aby Terra mohla pokračovat, potřebuje větší přijetí UST; potřebuje UST, aby se stala dominantním stablecoinem, nezbytnou součástí průmyslu DeFi.

Pojďme tedy posoudit, co je příčinou tohoto růstu stablecoinů.

Decentralizace

Jeden z výše uvedených stablecoinů není jako druhý – to je pravda, jedinečným prodejním argumentem společnosti Terra je to, že se může pochlubit nanejvýš důležitou kvalitou decentralizace. Žádný z výše uvedených rivalů to nenabízí – centralizovaná povaha Tetheru (a sporný stav rezervy) je dobře propagována, zatímco USD Coin vydává Circle. Binance USD je součástí tahače BNB. Všechny tyto coiny jsou proto kontrolovány institucemi. Aktiva mohou být zmrazena dle libosti a je vyžadována důvěra ve vydávající organizaci.

Terra je na druhou stranu zcela decentralizovaná, ovládaná pomocí algoritmu popsaného výše. Musíte jen věřit, že peg drží, ale o tom později…

Aplikace a Anchor

Aby investoři drželi UST, musí existovat pobídka. V ekosystému Terra musí existovat sada finančních produktů, jejichž prostřednictvím mohou investoři dosáhnout svých finančních cílů – ať už jde o zapůjčování, vypůjčování, nákup akcií, každodenní transakce atd.

Zde Terra exceluje. Abychom jmenovali alespoň pár, Mirror umožňuje nakupovat akcie, Chai je platební aplikace, která si v Koreji získává stále větší popularitu, zatímco ve vývoji je nespočet dalších aplikací.

Existuje však jedna platforma, která podporuje větší růst než kterákoli jiná – Anchor. Protokol o zápůjčkách a výpůjčkách nabízí věřitelům příležitost získat výnos téměř 20 % na UST, což vedlo mnoho spotřebitelů k přeměně jejich fiat měny na UST a považovali Achor za de facto spořicí účet.

Je to největší hnací faktor růstu LUNA. Jak se dříve nebetyčně vysoké výnosy v prostoru DeFi vypařily, peníze se nalily do protokolu Anchor, aby získal 20% výnos, patřící mezi nejvyšší dostupné „bezpečné“ výnosy na trhu. Tržní kapitalizace UST tak narostla a cena LUNA se posunula vertikálně. Ale je to skutečně „bezpečné“?

Růst TVL Anchoru byl strmý, data od DeFi Llama

Jak ukazuje výše uvedený graf, v Anchoru je v současné době TVL 13,3 miliard USD, jde tedy o protokol představující 52 % TVL v ekosystému Terra – takže ano, je to důležité.

Ale může tento 20% výnos vydržet a je to bezpečné? Odpověď na tuto otázku je zásadní pro jakoukoli budoucí předpověď ceny LUNA.

Pojďme si čísla rozebrat. Níže jsem sestavil jednoduchý model financí Anchoru a jejich sestavování.

DLUŽNÍCI

2,6 miliardy dolarů v půjčkách. Platforma v současné době účtuje dlužníkům 12,25 %.

Stejní dlužníci dodávají 4,3 miliardy dolarů (bondy) LUNA a 1,1 miliardy dolarů (bondy) etherea jako zástavu za své půjčky. Anchor používá tento kolaterál k získání sázkového výnosu, a tak generuje extra příjem k platbám věřitelům (v současnosti cca 7 % pro LUNA a 4,3 % pro ethereum).

POSKYTOVATELÉ/SPOŘITELÉ

Po dosažení tohoto 19,5% výnosu je v Anchoru uloženo 10,5 miliardy dolarů.

19,5 % je vyplacený výnos, což se rovná nezbytným 2 miliardám dolarů ročních plateb.

Vzal jsem čísla na výše uvedených obrázcích s výstupem v diagramu níže. Jak vidíte, při současných číslech chybí ročně 1,4 miliardy dolarů. Což je problém z velké části odvozený ze skutečnosti, že poptávka po půjčkách vyschla uprostřed zaostávajícího krypto trhu v poslední době. Na druhé straně stále více spotřebitelů ukládá finanční prostředky, aby získali 19,5% výnos.

Jak je tedy opravováno to ošklivé červené číslo?

Tisk anchoru

Systém podvádí, tak to je. Samotný protokol Anchor má nativní token. Poptávka po půjčkách je ve skutečnosti podporována tiskem těchto tokenů anchor, což motivuje k půjčování prostřednictvím nižších úrokových sazeb.

Tento tisk anchoru, který způsobuje, že je token velmi inflační, je omezen na 100 milionů tokenů na první čtyři roky a již běží na maximální rychlost. Při současné ceně 2,99 USD za token anchor to odpovídá 299 milionům USD, které se každý rok tisknou a poskytují dlužníkům, aby podpořily poptávku po půjčkách. A půjčování je stále podstatně méně, než je potřeba, aby bylo možné udržet úrok z vkladu.

Jakmile tento tisk anchoru skončí, očekávám, že příjemci půjček migrují jinam. Dlužníci již nebudou ochotni A) vzdát se sázkového výnosu ze svých zajištěných aktiv a B) také platit vyšší úrokovou sazbu. A to je ve skutečnosti přesně to, co jsme viděli v jiných protokolech DeFi – migraci kapitálu jinam, jakmile počáteční zlatá horečka vyschne. Takže výše uvedená propast by se ve skutečnosti mohla rozšířit.

Výnosová rezerva

Za druhé existuje něco, čemu se říká výnosová rezerva, což je fond určený k doplnění protokolu, když je poptávka po zápůjčkách a výpůjčkách nízká, jako právě teď. Současná výnosová rezerva drží 423 milionů dolarů, ale pouze poté, co byla minulý měsíc navýšena o 450 milionů dolarů samotným Do Kwonem. Tato výnosová rezerva je navržena tak, aby doplnila úrok, který Anchor vyplácí vkladatelům, když nedosáhne 19,5 %. Podle mých výpočtů je těchto 423 milionů dolarů při současných sazbách dostačujících k pokrytí výpadku na 111 dní.

Do Kwon sdílel výše uvedený tweet na Twitteru minulý měsíc poté, co navýšil výnosovou rezervu o 450 milionů dolarů

Udržitelnost

To zjevně nevykresluje optimistický obrázek udržitelnosti 19,5 %. Některá fakta však vynecháváme. Anchor je protokol, který byl spuštěn přibližně před rokem (21. března 2021). A má 13,3 miliardy USD v TVL. Je tedy před téměř všemi ostatními protokoly, z nichž mnoho existuje více než dvakrát tolik času.

Ne – sazba není udržitelná. Samozřejmě, že není – pokud ano, bylo by něco úplně špatně. Nemůžete chodit vydělávat šťavnatých 20 % dlouhodobě jen tak pro nic za nic, když se zbytek světa pohybuje v prostředí s nejnižší sazbou za poslední roky. Občas může existovat něco jako káva zdarma, ale ne neomezeně.

Rezerva výnosu tedy bude vyžadovat opětovné doplnění.

Ale což. Jak jsem řekl, Anchor je rok starý. Myslíte si, že je pro začínající podniky vzácné vyžadovat finanční injekce během roku své existence? Musíme se přestat dívat na bobtnající vklady jako na negativum a začít zhodnocovat jejich částku – 10 miliard dolarů za rok! Navýšení rezervy na výnosy by mělo být vnímáno pouze jako počáteční výdaje, zatímco Anchor najde svou oporu. Start-up se bootstrapuje sám, dejme mu trochu prostoru. Přejděte znovu na graf tržní kapitalizace UST a oceňte jeho obrovský růst a jak málo času tato osa X pokrývá. Jednalo se o vertikální jízdu, kterou lze také vidět na ceně LUNA.

Dlouhodobě

Doplňování samozřejmě nemůže trvat věčně. Anchor se nakonec musí stát soběstačným. Nebo ne?

I kdyby sazba vkladů klesla na 14 %, stále by patřila mezi nejlepší na trhu. A to by nemělo být vnímáno jako špatná věc. Není to polibek smrti; je to známka zrání protokolu. A pamatujte – jak tato sazba vkladů klesá, klesá i poptávka po vkladech. Méně vkladů znamená vyšší splatnou úrokovou sazbu. Stejně jako jsem dříve předpovídal, že příjemci půjček se po ukončení tisku anchoru přesunou k jiným protokolům, totéž uvidíme na straně vkladu, když výnos klesne. Lovci výnosů půjdou dál.

Jak ukazuje výše uvedený model, současná udržitelná míra je 6,29 %. Takže i při vkladech 4X výpůjček může protokol stále vyplatit 6,29 %. Myslíte si, že vám vaše banka platí 6,29 %? A to za předpokladu, že žádní vkladatelé neutečou, pokud sazba klesne. Pokud předpokládáme, že vklady klesnou o 10 % a půjčky vzrostou o 10 %, vyrovnávací RPSN je 7,32 % – proti současné situaci mohutný nárůst o 103 bps. A opět v kontextu širšího trhu velmi zdravý výnos. Pojďme si tedy odpočinout při přípravách chvalozpěvu na Terru. Ano, sazba absolutně klesne z 19,5 %. Ale to je v pořádku. V noci budete moci ještě spát. Stále budete vydělávat. A co je pro tento článek nejdůležitější, Terra (a LUNA) bude naprosto v pořádku.

Peg

Ale je tu ještě jedno velké riziko, o kterém chci mluvit. Jak jsme řekli dříve, peg je udržován algoritmicky prostřednictvím zákonů arbitráže. Pokud se UST obchoduje nad 1 USD, prodává se do LUNA, dokud není zpět na 1 USD, a naopak. Ale co když je prodejní tlak tak extrémní? Co by se stalo, kdyby všichni chtěli z UST?

No, tohle už se stalo. V dobách extrémních propadů trhu investoři nechtěli žádnou část UST. Chtějí starou dobrou fiat hotovost. Nezapomínejme, jak ošklivě se mohou změnit červené dny krypto a jak rychle to může dopadnout na kryptozemi.

Historie cen UST – se dvěma ostrými příklady toho, kde se peg zakolísal, prostřednictvím CoinMarketCap

Není to udržitelná rychlost Anchoru, která je velkým nebezpečím. Je to výše uvedený graf. Ty červené skoky jsou děsivé, když držíte UST. Pokud se peg zlomí, Terra spadne – to je bez debat.

Jak je vidět výše, květen 2021 je nejnovějším příkladem, kdy se peg zakolísal, s obchodováním UST za 95 centů. To znamená, že lidé byli ochotni přijmout 5% ztrátu na svých penězích, jen aby se vyhnuli možnosti ztráty všech svých úspor v případě kolapsu UST. Pokud chce být Terra renomovaným stablecoinem, to se prostě za žádných okolností stát nemůže. Přijali byste to na svém účtu u fiat banky?

Podobně jako běh na banky, pokud nikdo nechce držet UST, i když jsou k dispozici arbitrážní příležitosti, pak nebudou kupci. Koupili byste si jednodolarovou bankovku za 95 centů, kdybyste cítili, že existuje šance, že by Spojené státy mohly zítra přestat existovat? Určitě ne.

Samozřejmě že v květnu 2021 nastal ten den, kdy se kryptotrhy roztavily, s útěkem ke kvalitě napříč prostorem. Od té doby nastaly ošklivé dny, ale nebyly tak špatné jako den, kdy se bitcoin během několika hodin propadl o 30 %.

Dobrou zprávou je, že s každou havárií, kterou UST přežije, se stává silnější. Ekosystém nakonec zátěžový test přežil a Terra zavedla další bezpečnostní opatření, aby se na tyto nepředvídané události připravila.

Osobně jsem se situací ohledně pegu spokojen, ale zůstává – a vždy zůstane – největším rizikem pro ekosystém. Za zmínku také stojí, že tržní kapitalizace UST má od té doby 7X. V další události černé labutě by to výrazně zvýšilo prodejní tlak oproti tomu, jaký jsme viděli v květnu 2021, kdy bylo UST menší. Na společnost LUNA bude výrazně větší tlak, pokud bude muset absorbovat miliardový prodejní tlak, a vy byste v důsledku toho mohli dostat přísnější zátěžový test. Pro mě je však výnos 19,5 % dostatečným výnosem, který mi kompenzuje držení UST – ale neztrácejme zde přehled o rizicích.

Závěr

Je čas odpovědět na otázku ohledně 10 milionů dolarů. Kde se bude LUNA obchodovat na Den svatého Patrika příští rok, když budu, doufejme, v rodném Irsku popíjet půllitr piva Guinness v přeplněné hospodě? Nad, nebo pod 87 USD?

Dominantní cenová akce LUNA za poslední rok prostřednictvím CoinMarketCap

Rok je v kryptoměnách dlouhá doba. Co dělá tuto otázku obtížnou, je skutečnost, že musíme předpovídat nejen budoucnost LUNA, ale kryptotrh jako celek. I když co je zde zajímavé, je skutečnost, že LUNA je jedním z nejméně korelovaných coinů s bitcoinem v top 50. Je to proto, že jak trh klesá, investoři prodávají své klesající držby do stablecoinů, včetně UST.

To je, více než cokoli jiného, to, co posiluje mou důvěru v to, že UST drží svůj peg, a ve zdraví celého ekosystému. Co může být lepším lakmusovým papírkem než vidět, jak sebevědomí jsou obchodníci v držení stablecoinu, když se širší trh potácí? Jak již bylo řečeno, cena LUNA by stále utrpěla v případě prodlouženého trhu s krypto medvědy, i když se drží lépe než jiné coiny.

Escrow adresa pro sázku obsahující 22 milionů $. Blockchain to potvrzuje – sázky jsou spuštěné!

Pro decentralizovaný stablecoin existuje trh a LUNA zde nemá velkou konkurenci. Zahrňte aplikace, které jsou ve vývoji, a nevidím důvod, proč by ekosystém nemohl nadále přitahovat kapitál. Věřím, že tržní kapitalizace UST bude za rok opět vyšší.

Dojemný konec interakce

Lidé milují výnos a věřím, že výnos anchoru bude za rok stále vysoký – možná stále kolem 19 %. Myslím, že kurz může trvat rok, a to je vše, co ode mě sázka žádá. Potřebuji, aby tento peg držel pouze 365 dní – a to je skutečné riziko. Klíčový je zde časový horizont jednoho roku.

Takže vzhledem k tomu, že mluvíme o jednom roce, beru sázku.

Stejně je nuda sázet na nižší, že?