SHIB vs. apeCoin: Co je dnes lepší koupit?

S humbukem, klíčovým cenovým faktorem během altcoinové sezóny, by apeCoin mohl být lepší.

Shiba inu je meme coin, který v roce 2021 vzal trhy útokem poté, co vzrostl o miliony procent.

ApeCoin je nováčkem, pokud jde o humbuk, poháněný jeho připojením ke znuděné komunitě Ape NFT.

Nyní, když začíná altcoinová sezóna, apeCoin umožňuje lepší nákup pro investory, kteří chtějí vydělat na humbuku.

Shiba inu SHIB/USD je meme coin, který se dostal na výsluní v roce 2021. Pokračoval v rekordním zisku přes 48 000 000 %. Shiba inu byl z velké části poháněn humbukem kolem meme coinů, které Elon Musk spustil v roce 2020. Shiba inu je i nadále jedním z meme coinů, které skrývají velký potenciál do budoucna.

Je to proto, že existuje spousta investorů, kteří stále silně sázejí na meme coiny. To je způsobeno očekáváním opakování zisků z roku 2021 někdy v budoucnu. Kromě toho tým Shiba Inu tvrdě pracuje na zlepšení základních metrik SHIB. Například tým je v procesu budování platformy metaverza. S obrovským potenciálem, který metaverzum skrývá, je to faktor, který by mohl v budoucnu vést k dobrému výkonu SHIB.

Na druhé straně je apeCoin APE/USD nováčkem na trhu a přitahuje veškerý humbuk. ApeCoin se od uvedení na trh zvýšil o více než 2 000 % a nadále čerpá vysoké objemy ve srovnání s většinou kryptoměn na trhu. To má hodně společného s jeho napojením na komunitu Bored Ape, která je v současnosti nejpopulárnější NFT komunitou na trhu.

Takže, který z nich je lepší koupit?

Shiba inu i apeCoin jsou dobrou investicí. Nicméně nyní, když se zdá, že altcoinová sezóna začíná, je nejlepší jít s proudem, abyste maximalizovali zisky. Při použití tohoto přístupu je apeCoin v současnosti mnohem lepší nákup než shiba inu. Šance jsou v jeho prospěch, protože v současné době vyvolává velký humbuk.

Souhrn

Shiba inu a apeCoin jsou fantastické dlouhodobé investice. Pro investora, který chce ze své krátkodobé investice vytěžit maximum, má však apeCoin větší potenciál. Je kolem něj spousta humbuku a teď je tam, kde byl shiba inu v lednu 2021.