Shiba Inu spálila miliony tokenů Shib v naději na růst, ale Metacade je stále lepší koupí

Existuje mnoho různých způsobů, jak mohou krypto projekty vyvolat růst ceny, přičemž pálení tokenů je jedním z nejzřetelnějších způsobů, jak toho dosáhnout. Spálené tokeny jsou totiž vyřazeny z nabídky v oběhu, čímž se jejich hodnota přenese na tokeny, které zbyly.

To je jeden z přístupů, který zvolil populární projekt meme coin Shiba Inu, v jehož rámci bylo od roku 2021, kdy zakladatel Etherea Vitalik Buterin spálil svůj podíl se 410 biliony tokenů, spáleno více než 380 miliard tokenů SHIB.

S celkovou nabídkou kvadrilionu tokenů však spálení predikci ceny Shiba Inu příliš nemění a díky některým neuvěřitelným novým projektům, které nabízejí potenciál k nevídaným ziskům, například nový narušitel Metacade přitahuje mnoho držitelů SHIB.

Je užitečnost Metacade tím, co ji odlišuje?

Zatímco projekty meme coinů, jako je Shiba Inu, se snaží vytvořit užitečnost tokenu, aby znovu získaly dynamiku, nebo se spoléhají na titulky, které přicházejí díky jednorázovému spalování tokenů, je pro tyto projekty obtížné nadále hledat kupce kvůli nedostatečnému pokroku dosaženému v jejich ekosystému.

Projekty s velkými ambicemi, využívající tokeny s vysokou mírou užitečnosti, jsou v mnohem silnější pozici, protože cenu tokenu lze hnát vzhůru i v té nejchladnější kryptozimě díky využití platformy, které token pohání.

Metacade je ukázkovým příkladem takového projektu a vzácnou příležitostí pro ty investory, kteří strávili obsah whitepaperu a rozhodli se koupit projekt s vysokým potenciálem v nejranější fázi.

Plány, které tým Metacade nastínil, mají velký podíl na obrovském úspěchu dosavadního presale, který rekordní rychlostí získal fantastických 6,4 milionu $. Taková úroveň výkonu se nevidí často a je jasným ukazatelem potenciálu, který podle mnohých projekt skrývá pro výrazné zisky.

Co je Shiba Inu (SHIB)?

Shiba Inu je projekt meme coinu na blockchainu Ethereum, který navázal na Dogecoin jako projekt, v jehož čele stojí přátelský kreslený pes Shiba Inu.

Shiba Inu začal prakticky bez užitku, ačkoli od doby, kdy nabral rychlost jako projekt, jehož cílem bylo zopakovat úspěch DOGE na flexibilnějším řetězci, tým Shiba Inu vybudoval ekosystém DeFi, aby token svázal s fungujícím produktem.

Obecná předpověď ceny Shiba Inu: Může se SHIB vrátit na scénu?

Shiba Inu doplatil na svou omezenou užitečnost dramatickým poklesem ceny od býčího běhu v roce 2021. Potíž, které projekt nyní čelí a která má dopad na predikci ceny Shiba Inu, spočívá v tom, jak daleko se může z hlediska užitečnosti skutečně dostat, když se jen velmi málo odlišuje od ostatních v oblasti DeFi.

Předpověď ceny Shiba Inu vypadá chmurně, a pokud se SHIB podaří udržet cenu 0,000009 $ po celý rok 2023, bude to pro projekt výhra. Jedinou šancí, kterou projekt zřejmě do budoucna má, je řešení specifické pro vrstvu 2 SHIB s názvem Shibarium, které by mohlo umožnit větší dostupnost menším investorům, které odrazují transakční poplatky Etherea.

Pokud Shibarium pomůže SHIB znovu získat dynamiku, je možné, že se cena SHIB do roku 2025 zdvojnásobí na 0,000018 $, ale projekt musí v příštím roce nebo dvou dosáhnout mnohem více, aby si dal tuto šanci.

Co je Metacade (MCADE)?

Metacade ohromuje investory svými plány na vybudování obrovské herny, která umožní hráčům všeho druhu vydělávat na své oblíbené zábavě, ať už prostřednictvím příležitostného hraní her, turnajů, nebo dokonce soutěžních žebříčků s cílem dosáhnout na jejich vrchol.

Platforma je nastavena tak, aby motivovala k zapojení prostřednictvím komplexního mechanismu odměn, a to i prostřednictvím neherních aktivit, které přispívají k uživatelskému zážitku platformy, jako je psaní obsahu nebo zapojení se do komunity.

Jak MCADE funguje?

Jako měna platformy se používá výkonný užitkový token MCADE, který se používá pro všechny nákupy a odměny uživatelů. Token také poskytuje držitelům práva na správu, například v programu Metagrants, který umožňuje komunitě hodnotit herní prototypy, takže držitelé tokenu MCADE mohou hlasovat o rozdělení finančních prostředků na vývoj a pomáhají tak řídit budoucnost online herní knihovny.

Investoři mohou vsadit své MCADE na pasivní příjem, který je vydáván ve stablecoinech, aby nedošlo k rozředění celkové nabídky, a to činí projekt ještě atraktivnějším pro investory, kteří hledají kvalitní investiční volbu.

Projekt má jasný plán budoucí soběstačnosti, což je kritická součást projektu, který má zaznamenat dramatický nárůst uživatelů. V rámci uceleného plánu, který zřejmě otřese světem online her, jak ho známe, již bylo identifikováno několik externích zdrojů příjmů, včetně herního launchpadu a reklamy na platformě.

Obecná předpověď ceny Metacade: Dosáhne MCADE 100x v roce 2023?

Vysoký potenciál, který Metacade vykazuje, je sám o sobě důvodem, proč se mnozí investoři domnívají, že by cena MCADE mohla stoupnout 100x po dokončení presale, což by znamenalo, že by cena MCADE mohla dosáhnout 2 $ za token – což je předpověď mnohem více býčí než předpověď ceny Shiba Inu.

S tak vysokým potenciálem a pocitem nevyhnutelnosti ohledně obrovského růstu uživatelů, který by platforma mohla zaznamenat, se zdá být možné, že MCADE dosáhne 5 $ do roku 2025, a dále je limitem pouze nebe.