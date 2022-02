Cena Solany byla znovu zasažena po pokusu o korekci nedávného poklesu. Tentokrát cena klesá poté, co byl hacknut most mezi Solanou a Ethereem, zvaný Wormhole Bridge, což vedlo ke ztrátě 120 000 zabalených ETH s odhadovanou hodnotou 320 milionů USD.

Solana se aktuálně obchoduje za 98,45 USD s poklesem o 9,42 % za posledních 24 hodin. Nyní se obchoduje o 62,15 % níže oproti svému historickému maximu 260,06 USD ze 6. listopadu 2021.

Současná tržní kapitalizace SOL činí 30,9 miliardy dolarů. Má oběžnou zásobu 314,8 milionů coinů SOL a 24hodinový objem obchodování 3,2 miliardy USD.

Podle nových zpráv byl Wormhole Bridge hacknut v časných hodinách 3. února.

Podle zpráv a příspěvků na Twitteru týmu Solany měl hack za následek ztrátu asi 120 000 zabalených ETH coinů v hodnotě neuvěřitelných 320 milionů dolarů. Po hacku tým řekl, že Ethereum (ETH) bude přidáno do mostu, aby bylo zajištěno, že veškeré zabalené ETH na mostě bude plně podporováno.

The wormhole network was exploited for 120k wETH.

ETH will be added over the next hours to ensure wETH is backed 1:1. More details to come shortly.

We are working to get the network back up quickly. Thanks for your patience.

— Wormhole🌪 (@wormholecrypto) February 2, 2022