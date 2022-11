Solana (SOL) se nemůže zotavit z krachu kryptoměn, protože předprodej Metacade (MCADE) získává zájem

Krach kryptoměny v roce 2022 byl obzvláště nevlídný k některým spekulativnějším projektům kryptoměn, jako je Solana (SOL). Tváří v tvář tvrdé konkurenci a několika zásadním problémům se Solana v posledních několika měsících snažila udržet si jakoukoli býčí náladu. Ale zatímco krach kryptoměn zuří, jeden nový token vstává z popela.

Jmenuje se Metacade (MCADE) a mohl by to být nejlepší projekt připravený využít růstu GameFi v nadcházejících letech. Dnes rozebereme, co se děje se Solanou a proč byste měli začít považovat Metacade za vážného uchazeče o přidání do svého portfolia.

Solana (SOL) čelí opakovaným výpadkům a poklesu cen uprostřed krachu kryptoměn

Solana (SOL) je dnes jedním z předních rivalů Etherea na trhu. Je to jeden z nejrychlejších blockchainů v kryptu, který využívá působivou kombinaci Proof-of-Stake (PoS) a Proof-of-History (PoH) k dosažení rychlosti 3500 transakcí za sekundu (TPS), aniž by se musel zapotit. Teoreticky to může podle Solaniny dokumentace vzrůst až na 710 000. Při srovnání s 30 TPS Etherea je snadné pochopit, proč Solana v roce 2021 rychle vyšplhala na žebříčky.

Navzdory této neuvěřitelné rychlosti transakcí se Solana neobešla bez problémů. Jen letos měla Solana šest výpadků , jeden trval celý týden na začátku ledna. Spolu s širším krachem kryptoměn v roce 2022 byly tyto výpadky katalyzátorem některých velkých poklesů cen. Poté, co týdenní výpadek začal 6. ledna, SOL klesl téměř o -23 % na své minimum 10. ledna. Poté, co 21. ledna zasáhl blockchain další výpadek, SOL klesl o dalších -37 % , aby našel podporu o tři dny později.

Od té doby zůstala cena SOL po větším krachu kryptoměn utlumená. Aktuálně má hodnotu 29 USD, protože se mu během srpnové býčí cenové akce nepodařilo prorazit výše než 49 USD. S měsíční oblastí podpory ve výši 30 USD obchodovaných přes Solanu se nyní pohybuje kolem červnového minima 26 USD.

Co je Metacade (MCADE)?

Metacade je nadcházející projekt, jehož cílem je stát se rušivou silou v herním průmyslu. Metacade je komunitní centrum, kam nadšenci do GameFi a kryptoměn chodí, aby našli ty nejlepší hry Play2Earn, vydělali více ze své vášně a spojili se s podobně smýšlejícími jednotlivci. Konečným cílem Metacade je stát se první virtuální arkádou na světě vlastněnou hráčem, kde řídíte budoucnost her, nikoli herní studia, která jsou mimo dosah.

K vybudování této vize Metacade funguje na modelu, který odměňuje hráče za jejich roli v komunitě a zároveň využívá sílu kolektivu k vytváření některých z nejlepších her Play2Earn a Web3, jaké kdy toto odvětví vidělo .

Proč se očekává, že Metacade (MCADE) překoná trh?

Zatímco krach kryptoměn zuří, Metacade se snaží rychle ovládnout trh během příštího býčího běhu. Jak již bylo zmíněno, Metacade hodlá přilákat hráče tím, že je odmění za to, co už rádi dělají. Pokaždé, když zveřejníte recenzi, sdílíte některé přední GameFi alfy nebo se účastníte testování hry, budete odměněni tokenem MCADE. Pokud jste již zapáleným nadšencem pro GameFi, můžete zvýšit svůj příjem tím, že se jednoduše podělíte o své myšlenky a odborné znalosti o svých oblíbených hrách!

Vizí Metacade je, že změní komunitu v tavící kotlík nápadů, kde jsou vývojáři a hráči úzce propojeni. Metacade plánuje zavést program financování nazvaný Metagrants, kde herní vývojáři zveřejňují své nápady pro komunitu Metacade, aby hlasovali pro projekt, který chtějí vidět postavený. Vítěz obdrží finanční prostředky z pokladny a může dokonce získat okamžitou zpětnou vazbu na svůj prototyp pomocí nativního testovacího prostředí platformy.

Jako součást cíle Metacade pomoci hráčům vydělávat více z GameFi bude také pořádat exkluzivní turnaje, kde kdokoli může vyhrát velké ceny. Ale ještě lepší než to je, že Metacade plánuje v roce 2024 spustit pracovní prostor, který by mohl jednoho dne někomu pomoci najít velký zlom v rodícím se odvětví Web3. Kariéra však není to jediné, co zde najdete; k dispozici bude také spousta příležitostných prací, jako je jednorázové testování, které si hráči mohou vzít na pár hodin, aby si zvýšili svůj pravidelný příjem.

Nakonec Metacade předá klíče kolektivu Metacade vytvořením decentralizované autonomní organizace (DAO) . Nejcennějším členům budou nabídnuty vedoucí pozice, které budou Metacade vést do budoucnosti. To umožní držitelům MCADE hlasovat o vedoucích rolích, implementaci funkcí, alokaci pokladny a dalších, což povede ke zcela soběstačnému ekosystému vytvořenému hráči pro hráče.

Solana (SOL) vs. Metacade (MCADE) – Která investice je lepší?

Jak již bylo zmíněno, Solana zažila během nedávného krachu kryptoměn krušné časy. Výpadky jsou však její nejmenší starostí. Ještě dvanáctého října byla na Solaně založená platforma DeFi Mango hacknuta za 100 milionů dolarů. Bylo to poprvé? Ne, Solana zažila přímý útok na peněženky svých uživatelů už v srpnu, kdy bylo ukradeno přes 6 milionů dolarů. Předtím, v únoru, bylo ze Solany odcizeno kolosálních 320 milionů dolarů.

Samotné celkové náklady na tyto hacky v roce 2022 dosáhly více než 446 milionů dolarů. Abychom to uvedli do perspektivy, je to přibližně stejné množství bezpečnostní pomoci, jaké USA oznámily , že pošlou Ukrajině v červnu.

Zatímco budoucnost Solany zůstává nejistá, zejména poté, co upgrade Etherea posunul jeho potenciální TPS na 100 000, Metacade čelí velmi malé konkurenci na rychle rostoucím trhu. To vše samo o sobě by mohlo z Metacade udělat hlavního uchazeče ve svém oboru. Ale funkce popsané výše by mohly snadno udělat z Metacade epického titána v začínajícím průmyslu GameFi .

S ohledem na tyto faktory je Metacade pravděpodobně neuvěřitelně levná právě teď ve fázi předprodeje. Pokud přemýšlíte, zda investovat do Solany nebo počkat na Metacade v důsledku krachu kryptoměn v roce 2022, odpověď je jasná: Metacade by měla být vaší první volbou.

