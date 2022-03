Stacks (STX) – Nabíjí se velryba agresivně?

Stacks je stále více přijímán pro svou schopnost učinit Bitcoin stejně programovatelným jako Ethereum.

Růst stacks není poháněn základními principy a je více v souladu s aktivitou velryb.

Objemy klesají, ale stacks se stále drží na klíčovém intradenním supportu.

Stacks ( STX ) je krypto projekt, který odemyká sílu Bitcoinu daleko za hranice jeho použití jako měny a uchovatele hodnoty. Prostřednictvím stacks lze největší kryptoměnu na světě podle tržní kapitalizace a nejbezpečnější kryptoměnu použít k vytváření smart kontraktů. To je velká věc, protože zabezpečení Bitcoinu umožňuje jeho použití při vytváření vysoce citlivých Dapps, zejména pro DeFi.

Dopady programování Bitcoinu jsou velmi vysoké i pro stacks. Jedním z nich je, že díky němu je stacks velmi žádanou kryptoměnou u investorů, kteří chtějí získat odměny za staking v bitcoinech. Stakingem stacks investoři vydělávají APY až 9,8 % a odměny jsou vypláceny v bitcoinech.

Stacks se však obvykle pohybuje v tandemu se širším trhem a jeho aktuální cena je anomálie, vezmeme-li v úvahu, že trh s kryptoměnami je nyní medvědí.

Cenová akce v souladu s aktivitou velryb

Stacks za posledních 24 hodin vystřelil o více než 28 %. To následuje po náhlém nárůstu objemů, nyní o více než 4 800 %. Takový náhlý nárůst nákupních objemů naznačuje, že velryba nakupuje stacks ve velkém množství, což spouští aktuální cenový růst.

Stacks tvoří sestupný trojúhelníkový vzor

Po masivním růstu, kdy stacks dosáhl maxima 1,9 USD, vytvořil stacks sestupný trojúhelníkový vzor se silným supportem na 1,346 USD. To je indikátor toho, že objemy obchodů klesají po počátečním růstu, který byl v souladu s aktivitou velryb.

Zdroj: TradingView

Pokud nákupní objemy stacks zůstanou vysoké a on se odrazí od supportu 1,346 USD, mohl by krátkodobě znovu otestovat rezistenci 1,9 USD. Pokud býci stacks dokážou překonat intradenní maximum 1,9 USD, nyní rezistenci, ceny nad 2,5 USD by mohly být v centru pozornosti.

Pokud by to však byl jen náhodný růst a stacks by klesl pod support 1,346 USD, do centra pozornosti by se mohly krátkodobě dostat ceny pod 1,07 USD.

Souhrn

Stacks se za posledních 24 hodin zvýšil v cenové akci v souladu s aktivitou velryb. Tyto objemy však klesají a STX se nyní obchoduje na klíčovém supportu.