Ekosystém SuperRare na Twitteru oznámil, že držitelům nativního tokenu RARE zbývá jeden den na to, aby hlasovali pro další nezávislé galerie, které se objeví na SuperRare. Hlasování končí 21. března ve 21:00 PST. V době psaní tohoto článku RARE přidal ke své hodnotě 39 %.

Pokud vás přitahují jedinečné funkce a chcete se dozvědět, jak a kde koupit RARE, tento průvodce je pro vás.

Vzhledem k tomu, že RARE je tak novým aktivem, ještě není kótováno na velkých burzách. Stále však můžete zakoupit RARE pomocí DEX (decentralizované burzy), což znamená, že existuje několik kroků navíc. Chcete-li koupit RARE právě teď, postupujte takto:

Budete muset vytvořit vlastní peněženku, zajistit si adresu a odeslat na ni vaše mince.

Stačí přejít na Uniswap a "připojit" k ní vaší peněženku.

Nyní, když jste připojení, budete moci měnit za 100ky mincí, včetně RARE.

SuperRare je přední platforma NFT, která dosud shromáždila digitální umění v hodnotě přibližně 90 milionů dolarů. Ve své verzi 1.0 tým SuperRare vybral umělce, aby razili svá díla na sdíleném smart kontraktu jako SuperRare NFT.

S verzí 2.0 se to změnilo zavedením samostatně fungujících výloh, kurátorství na webu a suverénních smluv o ražbě, aby umělci mohli propagovat, razit a prodávat svá díla přímo sběratelům.

S cílem progresivní decentralizace přesunul SuperRare správu a vlastnictví sítě na komunitu. Jedná se o DAO, která přiděluje finanční prostředky z pokladnice společenství, dohlíží na klíčové parametry platformy a hlasuje o navrhovaných vylepšeních protokolu a sítě.

Vzhledem k tomu, jak těžké je přijít s přesnou předpovědí kryptoměny, neměli byste nikdy přijímat žádná rozhodnutí ovlivňující vaše finance před hloubkovou analýzou trhu. Neinvestujte více, než si můžete dovolit ztratit.

Tech News Leader předpovídá, že SuperRare může do konce tohoto roku vzrůst až na 0,93 USD. Za 5 let se 1 RARE bude obchodovat za 2,69 USD. Za deset let bude mít 1 RARE hodnotu 17,43 USD.

$RARE is going crazy! 70% pump since buy signal printed on the one hour chart.

What's going on here? Anybody knows why it's pumping? #superrare #RARE pic.twitter.com/jIQjDpBDgU

— Sam Mti (@MTI_Trading) March 20, 2022