Surrealistický rozhovor Sama Bankmana-Frieda toho moc nevysvětluje

Není mnoho přímých televizních akcí, které by mě opravdu nadchly.

Ten, který se mi okamžitě vybaví, je sledovat, jak Zinedine Zidane, jeden z nejlepších světových fotbalistů na největší scéně ze všech – ve finále mistrovství světa – doslova narazil do hlavy opozičnímu obránci na mé televizní obrazovce před šestnácti lety.

Nedávno si vzpomínám, jak jsem sledoval (irského) premiéra mé země, Lea Varadkara, jak živě mluvil v našem národním vysílání o pandemii COVID, když oznámil první (a v té době, kdy jsme věřili, že bude také poslední) lockdown.

Asi to bude chvíli trvat, než na ty historické okamžiky zapomenu. A jsem si docela jistý, že si na chvíli vzpomenu i na to, co jsem naposledy sledoval.

Sam Bankman-Fried, zneuznaný generální ředitel zhroucené burzy FTX – o kterém se mi už zcela příčí mluvit, včera večer poskytl asi hodinový rozhovor na summitu Dealbook v New York Times.

Proč k tomuto rozhovoru vůbec došlo, se už nikdy nedozvím. Bankman-Fried se ozval z Baham, zjevně proti radám „lidí“ – o nichž lze předpokládat, že by mohli pracovat v právnické profesi.

„Myslím, že mám povinnost promluvit a vysvětlit, co se stalo,“ řekl. „Nechápu, k čemu je dobré sedět v místnosti a předstírat, že vnější svět neexistuje.“

„To není to, na co se zaměřuji,“ zněla jeho odpověď na otázku, zda se obává možné trestní odpovědnosti.

Stejně jako jeho katastrofální uniklá DM konverzace přes Twitter, jednoduše nevím, proč k tomuto rozhovoru došlo. V tuto chvíli je těžké uvěřit, že něco vychází z úst Bankmana-Frieda. A pokud jde o konverzaci na Twitteru, Bankman-Fried to vysvětlil tím, že reportér byl „dlouholetý přítel“, na kterého „hloupě zapomněl“, že je reportérem. Ehm?

Včerejší tazatel Andrew Sorkin se ho vyptával na některá divoká přiznání v té DM zprávě, která podle mě prozradila skutečný charakter Bankmana-Frieda. Bankman-Fried poněkud zmírnil svůj postoj, ale souhlasil s tím, že s ohledem na svou image hrál „hru“, jako „my všichni“.

More I read, more I think SBF is a *very* bad guy

Showing zero remorse. Lies. Cryptic tweets. Feels like he's playing a game.

Hard to believe these DMs are real (per @KelseyTuoc of Vox's captivating piece – seems like he thought they were talking in confidence, be candid) pic.twitter.com/sivc7zyYg4

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 16, 2022