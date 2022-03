Když SushiSwap (SUSHI) poprvé vyšel, byl považován za jeden z vůbec nejlepších projektů v DeFi. Zájem investorů byl okamžitý, a tak coin prudce vzrostl a v březnu loňského roku dosáhl historického maxima kolem 23,3 USD. Ale od té doby je to pro SUSHI náročné období. Může se opravdu zotavit? Zde je to, co potřebujete vědět:

Od ATH 23,3 USD se SUSHI nyní obchoduje za přibližně 3,56 USD.

SushiSwap čelí rostoucí konkurenci v prostoru DeFi, zejména DEX.

Je vysoce nepravděpodobné, že coin někdy v dohledné době znovu získá ATH.

Zdroj dat: Tradingview

SushiSwap (SUSHI) – Pochmurné vyhlídky

Pokud je někdo, kdo si kouše nehty a čeká, až se SUSHI někdy vrátí na 23,3 USD, možná bude muset nějakou dobu počkat. Na rozdíl od mnoha coinů, které padly kvůli širším tržním protivětrům na rozdíl od změn základních fundamentů, SUSHI trpělo obojím.

Za prvé se projekt za SUSHI musí vypořádat s rostoucí konkurencí ze strany lepších a efektivnějších účastníků trhu, kteří vysávají poměrně hodně uživatelů a TVL. SushiSwap se také musel vypořádat s přetížením a vysokými poplatky gas u Etherea, které má omezenou škálovatelnost.

Pokud jde o krátkodobý cenový výhled, viděli jsme, že coin klesl pod klíčový support 4,2 USD. Očekáváme, že SUSHI dosáhne dna na 2,8 USD, než dojde k nějakému výraznému oživení.

Stojí SushiSwap (SUSHI) za riziko?

No, to bude záležet na vašich očekáváních. Ačkoli coin spadl z ATH a brzy se tam brzy nevrátí, stále je trochu nahoře. Při současné ceně 3,5 USD je SUSHI výrazně levné.

Pokud se nálada na trhu zlepší, do konce roku pravděpodobně uvidíme nárůst směrem k 7 USD. Stále by to byl 50% skok. Kromě toho by přechod na Ethereum 2.0 mohl pomoci nastartovat projekt v budoucnu.