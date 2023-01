Téměř 13 milionů Bitcoinů se za více než rok nepřestěhovalo, což je historické maximum

Klíčové info

Historické maximum 12,7 milionů Bitcoinů se za více než rok nepohnulo

To znamená dvě třetiny cirkulujících dodávek

Za poslední měsíc se přesunulo pouze 7 % Bitcoinů

Historie ukazuje, že dlouhodobí držitelé mají tendenci růst s poklesem ceny, což se může zdát neintuitivní

Skutečný příběh je trochu jemnější, protože klesající objemy obchodů na medvědích trzích poskytují číhající proměnnou, která ovlivňuje data

Jednou ze zajímavých věcí na blockchainu je veřejná dostupnost nejrůznějších statistik o síti.

Hodně se tvoří pevný limit nabídky Bitcoinu, přičemž konečná nabídka 21 milionů Bitcoinů by měla být zasažena do roku 2140. Býci to používají jako příklad toho, proč je aktivum naprogramováno tak, aby expandovalo v ceně, protože jeho nedostatek nevyhnutelně vytlačí aktivum nahoru.

Když jsme se podívali na řetězec zde na https://coinjournal.net/ , zaznamenali jsme v těchto datech pár zvláštností.

Dlouhodobí držitelé nadále rostou

Navzdory krvavé lázni, kterou byla kryptoměna v roce 2022, se dlouhodobí držitelé nadále hromadí. Z 19,27 milionu Bitcoinů, které jsou v současné době v oběhu, se 12,77 milionu Bitcoinů nepřestěhovalo více než rok – což je historické maximum.

Je to dost významné číslo. V následujícím grafu jsem zakreslil tyto Bitcoiny proti dvěma dalším kategoriím: za prvé, Bitcoiny, které se přesunuly za poslední měsíc (obchodníci), a za druhé Bitcoiny, které se neposunuly více než měsíc, ale posunuly se za poslední rok (střední – držitelé trvalého pobytu).

V současné době máme 66 % Bitcoinů, se kterými se nehýbalo více než rok – opět historické maximum. Předchozí maximum bylo v září 2020, kdy hranice dosáhla 63 %. Předtím bylo předchozí maximum v dubnu 2016 na úrovni 60 %.

Dalších 27 % Bitcoinů se za poslední měsíc nepohnulo, zatímco zbývajících 7 % lze považovat za obchodované Bitcoiny, které se v posledním měsíci pohybovaly kolem blockchainu.

Proč dlouhodobí držitelé rostou?

Zřejmá otázka je, proč? Proč jsme svědky toho, že dlouhodobí držitelé tak výrazně rostou, když trh dostává rány?

No, rozhodl jsem se zmapovat procento dlouhodobých držitelů vůči ceně Bitcoinu. A výsledek je docela zajímavý – rozhodně se zdá, že mezi cenou a dlouhodobými držiteli existuje alespoň mírný inverzní vztah. To znamená, že když cena klesá, dlouhodobí držitelé rostou. Hmm.

Ale ve skutečnosti to dává smysl. Jak cena klesá, objemy a zájem na trhu mají tendenci vysychat. S tím přichází méně obchodů a podle definice méně držitelů pod jednoměsíčním prahem.

Zatímco vyprávění o dlouhodobých držitelích, kteří pohlcují rostoucí množství nabídky Bitcoinů, je často vykreslováno v býčím světle, nejsem si jistý, že to vypovídá celý příběh, když zvážím tento historický vzor.

Jistě, je pozitivní, že počet Bitcoinů, které se za více než jeden rok nepohnuly, roste, protože to ukazuje, že dlouhodobí držitelé mají tendenci nekapitulovat během čerpání.

Ale zdravý obchodní trh a vysoká likvidita jsou spojeny s býčím trhem, což je jeden z důvodů, proč zde vidíme inverzní vztah. Nehledejte nic jiného než objem obchodů v roce 2022, který na centralizovaných burzách klesl o 46 % ve srovnání s předchozím rokem – to jsou biliony dolarů aktivity, které již nejsou přítomny.

„Objemy obchodů se v kryptoprostoru krátily. To stáhlo aktivitu a není divu, že podíl Bitcoinů obchodovaných v poslední době proto klesá. Analýza dlouhodobých držitelů je jemnější záležitost než hrubý předpoklad, že „více Bitcoinů v dlouhodobých peněženkách je býčí, a proto cena poroste“. To prostě není to, co jsme historicky viděli,“ řekl Max Coupland, ředitel CoinJournal.

Budu i nadále sledovat veškerou aktivitu na řetězci, protože trh v těchto raných fázích roku 2023 rozhodně ukazuje více života a měkčí data o inflaci dávají trhu impuls, že můžeme odklonit vysoké úrokové sazby dříve, než se původně očekávalo. Bude proto zajímavé sledovat dynamiku v řetězci.

Ale až příště někdo prohlásí, že je zjevně býčí, že se po trzích hází méně Bitcoinů, možná si pamatujte, že situace je o něco složitější.