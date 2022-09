Tento týden ukazuje, jak daleko musí Bitcoin zajít, než bude známý jako měna

Velkým titulkem na začátku týdne byla britská libra, která klesla na historické minimum po oznámení nové premiérky Lizz Trussové, že bude zavedena řada daňových škrtů.

Investoři se obávali, že by to podkopalo důvěru v libru, a výprodej srazil hodnotu na historické minimum 1,03 dolaru. Titulky byly plné řečí o přesunu typu Armageddon, budoucnosti libry a o tom, co to znamená jít dopředu.

Jedna věc, která mě zarazila – ukazuje, jak daleko ještě musíme zajít, pokud má být Bitcoin považován za zdravou formu peněz.

Jak je vidět na níže uvedeném grafu, libra klesla téměř k 7 %, na 1,03 USD, než se vrátila zpět nahoru, kde se nyní obchoduje za 1,07 USD.

Graf GBP/USD podle TradingView

Bitcoin

Na druhou stranu, pokud se podíváme na denní výnosy Bitcoinu, tento 7% pokles je jen procházka růžovým sadem. Vykreslil jsem denní výnosy Bitcoinů za poslední rok, abych to ilustroval níže. Ve skutečnosti se jen za poslední rok vyskytlo 23 případů, kdy Bitcoin zaznamenal denní pohyb o velikosti 7 % nebo více (11 dolů, 12 nahoru).

Je zřejmé, že pro měnu nebo uchovatele hodnoty je to naprosto nepřijatelné – což je přesně důvod, proč nelze Bitcoin považovat za žádný z nich, alespoň prozatím. K tomu má ještě daleko.

Jsem věrným zastáncem moci, kterou má Bitcoin, ale je prostě absurdní prohlašovat jej za uznávaného uchovatele hodnoty právě teď. Pandemonium kolem 7% propadu v GBP to ukazuje lépe než cokoli jiného. 7 % se v kryptosvětě sotva dostane do titulků.

Když jsem letos v létě jel do Salvadoru, viděl jsem limity Bitcoinu z první ruky. Občané hlásili, že se kvůli volatilitě cítí nesví a mnozí si nastavili svou nativní aplikaci Chivo, aby okamžitě převáděli Bitcoiny, které obdrželi prostřednictvím svých podniků, na USD, takže nemuseli volatilitu nést.

Jedna statistika by měla být vše, co potřebujete, abyste zjistili, jak daleko musí Bitcoin zajít: největší světová kryptoměna klesla o 70 % ze svého historického maxima před méně než rokem (listopad 2021). Představte si, že byste byli 100% přiděleni Bitcoinu a odkazovali byste se na něj jako na uchovatele hodnoty? Je to prostě objektivně špatně.

Stává se Bitcoin méně volatilní?

Vykreslil jsem níže uvedené grafy všech denních pohybů Bitcoinu v procentech až do roku 2014. Výsledky neukazují na snížení volatility žádným velkým způsobem.

Nicméně až v posledních dvou letech – v éře COVIDu – se Bitcoin skutečně stal mainstreamem. Předtím to bylo z velké části specializované aktivum působící v esoterických koutech internetu. Může to tedy být několik příštích let, které budou nejvýznamnější s ohledem na pokles volatility.

Jedna věc je jistá, volatilita GBP právě teď způsobuje chaos, a to přesně ukazuje, jak daleko musí Bitcoin ještě zajít, aby dosáhl svého cíle stát se uznávaným uchovatelem hodnoty.

eToro

Kupte si BTC u eToro ještě dnes

Bitstamp

Bitstamp je přední kryptoměnová burza, která nabízí obchodování s fiat měnami nebo oblíbenými kryptoměnami. Bitstamp je plně regulovaná společnost, která uživatelům nabízí intuitivní rozhraní, vysoký stupeň zabezpečení digitálních aktiv, vynikající zákaznickou podporu a několik způsobů výběru.

Kupte si BTC u Bitstamp ještě dnes