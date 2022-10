Kryptoměna může být polarizujícím tématem. Někteří věří, že změní svět. Říkají, že budeme žít ve společnosti s Bitcoinem jako rezervní měnou; zakoupíme naše chai tea latté ve Starbucks s digitálními tokeny a poté je zveřejníme na sociálních médiích se sídlem ve Web3, přičemž vše bude bez problémů probíhat prostřednictvím decentralizovaných kanálů.

Pak jsou tu tací, kteří říkají, že je to naprosté plýtvání místem, nenasytně kapitalistické hrabání peněz zaplavené Ponziho schématy a nestoudnými povýšeními (Kim Kardashian, pokud to čtete, dívám se na vás).

Ale i mezi těmi, kteří jsou skeptičtí ohledně kryptoměn, většina oceňuje sílu blockchainové technologie a dopad, který by mohla mít na společnost.

Jedním z nejzajímavějších prvků blockchainové technologie jsou stablecoiny. Jednoduše fiat měna domicilovaná na blockchainu umožňuje uživatelům obejít volatilitu kryptoměn a přitom stále využívat blockchain. To znamená, že se vyhneme negativním stránkám portfoliového yoyování po celém obchodě, přesto lze využít výhody blockchainu – dostupnost, rychlost, levné transakce.

A vzhledem k tomu, že velká část kryptoměn proudí přes USD, všechny největší stablecoiny jsou dolarové iterace. V roce, kdy dolar rozdrtil všechny hlavní měny, zatímco národy po celém světě bojují proti bující inflaci, to dává občanům příležitost zaparkovat své bohatství v USD, než aby drželi svou vlastní (často nestabilní) měnu.

Takže, který stablecoin je nejoblíbenější? A jak rostou? Ponořil jsem se nejnudnějšího krypta na světě – pokud jde o volatilitu cen –, ale z mnoha jiných důvodů je neuvěřitelně vzrušující.

Toto je zpráva o stablecoinech.

Časová osa – růst stablecoinů

Nyní se dívám zpět na začátek roku 2020 jako na „nové paradigma“ kryptoměn. COVID pronikl na scénu v prvním čtvrtletí a po zhroucení v březnu, kdy se svět posadil, aby se pokusil zjistit, co přesně tento koronavirus znamená, kryptoměny prudce vzrostly.

Zaujal své místo v centru pozornosti a ceny, objem a likvidita raketově vzrostly. V letošním roce, v roce 2022, jsme přešli do nového věku vysokých úrokových sazeb, když nás dostihla bonanza tisku peněz posledních let a inflace natáhla svaly.

To způsobilo selhání tokenů. Bitcoin klesl z 69 000 USD pod 20 000 USD a prostředky odtékaly ze stablecoinů. Některé stably si však vedly lépe než jiné. Kliknutím na „časovou osu přehrávání“ na níže uvedeném grafu získáte obrázek o pohybech za poslední dva roky.

Vskutku. Nárůst z 20 miliard dolarů na 160 miliard dolarů za dva roky – to je osminásobek, přátelé.

Samozřejmě, že při pohledu na výše uvedený graf je v místnosti slon. A ten slon má jméno – Terra.

Decentralizované vs. centralizované

Možná, že zaslepeni lákadlem decentralizovaného stablecoinu, mnozí nadšenci do kryptoměn koupili TerraUSD (UST). Stabilní mince byla podpořena Lunou, která sama o sobě nebyla podporována ničím. Efektní způsob, jak říct, že to nebylo kolaterizováno, a celý domeček z karet se zhroutil, což s sebou táhlo velkou část krypto-ekosystému.

Abych byl upřímný, byl jsem do toho také zapojen. Věděl jsem, že model je vadný, ale myslel jsem, že vydrží déle, než vydržel. O svém zapojení do cirkusu jsem toho napsal spoustu, přičemž tento článek popisuje, jak jsem konečně snížil své ztráty a prodal své UST, spolkl ošklivou ztrátu a dost nepříjemnou ránu mému již tak pošramocenému egu.

Ale stejně. Terra je minulost. Další zbývající decentralizovanou stájí je DAI s tržní kapitalizací 6 miliard dolarů. Jediný problém je, že podle mě je DAI stejně poškozená jako Terra. Jistě, důsledky nebudou tak vážné a nebude to šílená spirála smrti, ale pokud se mě ptáte, DAI má stejnou pravděpodobnost jako Terra, že se někdy stane uznávaným a působivým stablecoinem – nulovou.

To proto, že model nedává ekonomický smysl. Nadměrná kolateralizace znamená, že chcete-li získat 100 USD DAI, musíte dát zástavu ve výši 150 USD. To je hrubě neefektivní a je to vše, co potřebujete vědět. Pak je tu také skutečnost, že to není ani decentralizované, s tolika expozicí vůči USDC a dalším centralizovaným aktivům.

Aby DAI pokračovala v této svůdné kvalitě decentralizace, učinila kompromis tím, že obětovala kapitálovou efektivitu. Ve světě rostoucích úrokových sazeb to nikdy nebude fungovat. A ano, není to ani decentralizované.

Decentralizovaný stable by byl fantastický, ale momentálně neexistuje způsob, jak to udělat. Snad se to jednoho dne může stát, ale nejsem dost chytrý, abych vymýšlel jak. Pokud jde o DAI, ještě jsem neviděl, že by se stala relevantním. Buď zemře (slibuji, že zamýšlená slovní hříčka) pomalou smrtí, nebo přijme nějakou drastickou akci v oblasti správy, jakmile bude mít relevanci (zřejmě zvažuje, že už nebude stablecoinem a místo toho „odstraní“ peg, ať už to znamená cokoliv).

Centralizované stably – Kruh přebírající trůn Tetheru?

Takže toto nás zavede do centralizovaných stablů. Není to tak romantické, ale alespoň věci fungují, ne?

Tether (USDT) je OG a ústředním bodem všeho v prostoru a je jediným největším párem likvidity. Přesto stále čelí otázkám ohledně svých zásob a v důsledku nákazy Terra jeho věnec zakolísal až na 95 centů.

Je třeba říci, že Tether nikdy nezklamal při odkupu a bez problémů prodal obrovskou část svých rezerv – větší část svých rezerv, než by byla schopna zvládnout většina bank s částečnými rezervami. Přesto však lidé, kteří drží stably, chtějí mít možnost nakupovat a prodávat za tuto 1 USD hranici – bez ohledu na to, kde a kdy chtějí.

Circle (USDC) se tak stává větším konkurentem, ale zůstává na druhém místě. Vytvořil jsem níže uvedený graf, abych ukázal, jak byl Tether erodován směrem dolů s nárůstem alternativ. Mnohé z toho je způsobeno pokračujícím vyprávěním, že nejsou drženy dostatečné rezervy.

Nákaza 2022

Rok byl pro krypto trhy samozřejmě drsný. Stably jsou docela dobrým způsobem, jak to ukázat, protože kapitál si sbalil kufry a prchl ze systému.

Vykreslil jsem, jak si vedly různé stably od ledna do teď. Je to dobrý způsob, jak znázornit proniknutí Circle do vedení Tetheru. S Tetherem, který od začátku roku utratil 10 miliard dolarů, společnost Circle ve skutečnosti narostla o 2 miliardy dolarů.

Binance USD a FTX?

BinanceUSD (BUSD) je další, která se prosadila. Do 22 miliard dolarů je to sedmá největší kryptoměna a třetí největší stablecoin.

Tvrdě na to tlačí Binance, největší světová burza kryptoměn. Nedávno burza vyřadila USDC a automaticky převedla všechny držby na BUSD, což pomohlo trochu napumpovat tržní strop.

FTX honcho Sam Bankman-Fried to nazval „Druhou velkou Stablecoinovou válkou“. Samotná FTX dokonce plánuje spuštění vlastního stablecoinu.

FTX je druhá největší krypto burza a přináší některé zajímavé otázky týkající se výhodnosti tolika stablecoinů na trhu. Ve skutečnosti si nejsem jistý, jestli na tom záleží, pokud jsou všechny řízeny zodpovědně se solidními rezervami a transparentním reportingem – v čemž jsou některé stably určitě lepší než jiné.

Závěr a budoucnost

Abychom to uzavřeli, u krypta a potažmo u stablecoinů to bylo nesmírných pár let. Ten pomáhá lidem zapojit se do kryptoměn. Stably, které naskakují na řetěz, ale vyhýbají se volatilitě, mají skutečný případ použití v odvětví, kde to není vždy zaručeno.

Dal jsem to dohromady teď, protože trh se stablecoiny se za posledních pár let proměnil, ale nyní mám pocit, že vstupujeme do nové fáze. Binance, FTX a Circle přicházejí pro Tether. Corners trvají na tom, že potřebujeme decentralizovaný stable, ale dokud nebude vypracován plán, který to umožní i teoreticky, jsou to jen fantazijní řeči.

Jasně, rád bych decentralizovaný stable. Také bych se rád zítra ráno probudil s hlasem Beyoncé. Obě tyto věci jsou právě teď stejně nepravděpodobné, takže prozatím potřebujeme chatovat o centralizovaných stablech.

Bude zajímavé přehodnotit tyto žebříčky tentokrát příští rok, kdy bůhví, co se na krypto trzích stane. Do té doby vládne Tether – ale smečka ho tvrdě pronásleduje.