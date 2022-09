Těžaři Etherea se hrnou do Ethereum Classic a jinam v důsledku Merge

Jednou z nejčastějších kritik Etherea od jeho vzniku v roce 2015 byla jeho obrovská spotřeba energie.

Není sice tak zatížená jako Bitcoin, přesto však spotřebuje 0,2 % světové spotřeby elektřiny a je zodpovědná za 20 až 39 % spotřeby elektřiny kryptoměn jako celku (Bitcoin si nárokuje 60 až 70 %).

Nyní – a dále – tato spotřeba energie po úspěšném dokončení sloučení klesla o 99,95 %. Je to neuvěřitelný úspěch.

Co je to token Ethereum PoW?

Těžaři tak budou muset najít jinou minci k těžbě. Někteří však lpí na naději, že fork Etherea zachová konsenzus ověřování Proof-of-Work, který jim umožní pokračovat v těžbě.

PoW token obdrží držitelé Etherea prostřednictvím airdropu, přičemž jeho cena se v posledních několika dnech dost drasticky mění. Jeho vrchol dosahuje až 60 USD, v současnosti se obchoduje za 18 USD.

Jak funguje těžba Etherea?

Těžaři Etherea dosud používali k ověřování transakcí výkonné počítače známé jako ASIC. Se sázením to již není nutné, což znamená, že jsou zpochybněny jejich živobytí. Mnoho z nich vyměnilo za jiné kryptoměny, aby pokračovalo v těžbě, a účinek toho lze vidět na hash rate těchto jiných kryptoměn.

Hash rate je měřítkem výpočetního výkonu v síti a je klíčovým bezpečnostním indikátorem – čím vyšší je hash rate, tím vyšší je zabezpečení, protože více těžařů musí ověřovat transakce. U bitcoinu dosáhl hash rate minulý týden historického maxima.

Pojďme si přiblížit letošní rok, který může být spíše orientační.

To ukazuje, že hash rate zahájil rok kolem 170 EH/s, ale nyní je severně od 200 EH/s (a na začátku tohoto týdne dosáhl 280 EH/s). A to navzdory tomu, že cena bitcoinu prudce klesla ze středních 40 000 USD pod 20 000 USD.

Ethereum Classic

Ještě zajímavější je však nárůst hash rate na Ethereum Classic. To bylo drastické, vzrostlo z přibližně 50 TH/s minulý týden na více než 300 TH/s. To ukazuje na to, že těžaři Etherea přejdou se svým vybavením na klasickou variantu – mnohem snazší přechod, než by byl nutný k přechodu na bitcoiny.

Vskutku i další coiny zaznamenaly nárůst hash rate – Monero, Ravencoin, Ergo, abychom jmenovali alespoň některé.

Těžaři, kteří nepřešli na alternativy, budou doufat, že se alternativa Ethereum PoW uchytí. V opačném případě jim zbydou drahé ASIC a žádný skutečný případ použití, když je nyní Ethereum Proof-of-Stake a již negeneruje těžařské příjmy.