Tezos (XTZ) zaznamenal v posledních dnech silný býčí vzestup. Coin se nyní dívá vzhůru a zdá se, že býci jsou v plné síle. Jak ale nakonec dopadne cenová akce? Další analýza bude následovat, ale zde je to, co potřebujete vědět.

Tezos skončil v zelených číslech poslední čtyři dny v řadě.

Jen za posledních 24 hodin se coin zvýšil o přibližně 5 %.

Pohled na graf ukazuje vzestupný průlom, který by mohl přinést 30% zisk.

Zdroj dat: Tradingview

Tezos (XTZ) – Predikce a analýza

Poslední čtyři dny se ukázaly být pro tezos (XTZ) docela plodné. Coinu se podařilo oživit přibližně o 25 %. Viděli jsme však, že coin trochu ztrácel na síle. Ale místo poklesu se XTZ konsolidoval na úrovni kolem 3,55 USD. Od té doby se mu podařilo najít větší dynamiku a od tohoto konsolidačního bodu již vzrostl o více než 5 %.

Je jasné, že XTZ nyní propuká a ve skutečnosti analýza ukazuje, že by se coin mohl vyšplhat na 4,5 USD, než ustoupí. To bude představovat až 30% výkyv oproti aktuální ceně.

Tento býčí výhled však bude zrušen, pokud uvidíme okamžitý výprodej, který stlačí XTZ pod 2,85 USD. Ve skutečnosti, pokud k tomu dojde, coin by mohl snadno dosáhnout dna na 2,5 USD, než se pokusí najít další pomocnou ruku.

Tezos (XTZ) – existuje možnost nákupu

Pro dlouhodobé obchodníky je to vhodná doba pro nákup tezos. Coin má stále nějaké slušné základy a do konce roku by ještě mohl přinést velmi dobré zisky. Krátkodobou hrou by zde bylo dostat se na býčí běh a mít zisk, jakmile cena překročí 4,5 USD. Ať tak, či onak, XTZ má spoustu příležitostí k vydělávání peněz.