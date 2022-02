Dnes cena tokenu UNUS SED LEO (LEO) vyskočila o 43 % a dosáhla svého rekordního maxima.

V době psaní tohoto článku se obchodoval za 7,13 USD.

Dosáhl denního maxima ve výši 8,04 USD a denního minima 4,96 USD a má objem obchodování 56 936 717 USD, tržní kapitál 6 803 494 168 USD a oběžnou zásobu 953 954 130 coinů LEO.

Pojďme se nyní ponořit do hloubky a podívat se, o čem ten humbuk je.

Než se ponoříme do aktuálního vzestupného trendu tokenu LEO, je důležité, abychom nejprve pochopili, co to je a jak to funguje.

Stručně řečeno UNUS SED LEO je utility token používaný v celém ekosystému iFinex. Jméno pochází z latinské citace v jedné z Ezopových bajek. Umožňuje uživatelům Bitfinexu ušetřit peníze na poplatcích za obchodování a rozsah slevy závisí na tom, kolik LEO má obchodník Bitfinexu na svém účtu.

UNUS SED LEO byl spuštěn v květnu 2019.

Ministerstvo spravedlnosti USA (DOJ) včera oznámilo, že zabavilo více než 3,6 miliardy dolarů podle aktuálních směnných kurzů v hodnotě BTC, které byly ukradeny.

Bitfinex ztratil v roce 2016 bitcoiny (BTC) v hodnotě 70 milionů dolarů, slíbil, že ztracené prostředky získá zpět a 80 % z nich použije na odkoupení a spálení LEO. Úředníci poznamenali, že proces odškodnění bude trvat 18 měsíců a soudní proces začne, aby oběti získaly zpět své ukradené finanční prostředky.

Jak dlouho bude proces trvat, úředníci neprozradili, i když z předchozích trendů je zřejmé, že proces může trvat roky jako v případě hacků Goxu za 460 milionů dolarů v roce 2013 a oběti stále čekají na své refundace.

Včera býci LEO přehlédli všechny červené vlajky a nadále zvyšovali své nabídky na token v naději, že nadcházející krize nabídky učiní token cennějším. Celou tu dobu cena LEO rostla na své historické maximum 8,144 USD, avšak dnes brzy klesla až na 7,04 USD.

LEO však měl smíšené vyhlídky, protože Adam Cochran, partner v aktivistické společnosti rizikového kapitálu Cinneamhain Ventures, identifikoval pokračující výzvy v cenovém růstu LEO, protože ne všechny získané prostředky projdou přes Bitfinex, pokud nepatří k burze.

Ve včerejším tweetu řekl:

„Samozřejmě by mohla existovat nějaká podivná struktura obchodu s vlastními tokeny vydanými Bitfinexem, kde v podstatě tvrdí, že koupili ztrátu od jiných zákazníků, a tak je bitcoin jejich a oni si to mohou nárokovat všechno a pak později distribuovat.“ Dodal ještě: „Nebudu kupovat LEO, zatímco očekávám rychlý zpětný odkup od Bitfinexu.“

I would love to be wrong on this one but LEO was more a play for if funds returned via non-gov involvement.

Either way a big win for both Bitfinex and everyone who lost out as there is going to be a path to recovery at somepoint, in someway.

