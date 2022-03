Kryptotrh nemá za sebou nejúspěšnější začátek roku. Ve skutečnosti bylo 1. čtvrtletí roku 2022 pro většinu aktiv krutým obdobím. Existuje ale šance, že druhé čtvrtletí roku může přinést změnu. Zde jsou některé hlavní body:

Investoři budou v následujících týdnech oceňovat makroekonomické a geopolitické tlaky.

I přes vysokou volatilitu se předpokládá, že obecný trend pro rok 2022 bude pozitivní.

Některé projekty stále zůstávají vysoce podhodnocené kvůli nedávnému propadu.

Pro investory, kteří chtějí profitovat z rally 2. čtvrtletí na kryptotrhu, uvádíme 3 nejlepší aktiva k nákupu:

Internet Computer (ICP)

Poté, co v únoru vykazoval určité známky života, Internet Computer (ICP) je zpět na sestupném trendu. Ve skutečnosti coin ztrácí peníze od konce roku 2021.

Zdroj dat: Tradingview

Přestože neočekáváme, že by v brzké době došlo k býčímu obratu v dlouhodobém trendu, druhé čtvrtletí roku by se mohlo ukázat jako velmi rozhodující. ICP se nyní obchoduje za 16,18 USD. Za týden je to pokles o 7 %. To je ideální příležitost, jak to uchopit.

Kadena (KDA)

Kadena (KDA) je slibný blockchainový projekt, a i když už nějakou dobu existuje, stále nabízí řadu neuvěřitelného budoucího potenciálu. KDA má nyní tržní kapitalizaci 1,1 miliardy USD a obchoduje se za 6,5 USD. Token se tento měsíc z větší části posunul do strany, ale stále zůstává velmi nízko ve srovnání s maximy v roce 2021. Ve 2. čtvrtletí 2022 by se mohl prudce odrazit.

Oasis Network (ROSE)