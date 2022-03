Top 3 kryptocoiny, které začátečníci překvapivě ignorují

Mnoho začátečníků, kteří skočí do kryptoměn poprvé, zaznamená spoustu coinů, ale ve většině případů se zaměří na větší zavedené kryptoměny, jako je bitcoin nebo ethereum. Na nákupu těchto coinů s mega tržní kapitalizací není nic špatného, ale je také velmi snadné nechat si uniknout další důležité coiny. Zde je důvod:

Většina začínajících investorů do kryptoměn obvykle nemá dostatečné znalosti o kryptoměnách.

Najít skryté drahokamy na kryptotrhu není nikdy snadné.

Začátečníci jsou obvykle velmi averzní k riziku.

Navzdory tomu je důležité znát některé coiny, kterým se začínající investoři překvapivě vyhýbají. Zde je seznam.

Monero (XMR)

Monero (XMR) je coin, který se na kryptotrhu obchoduje roky. Ve skutečnosti by bylo zvláštní uvažovat o bitcoinu a zároveň nezvažovat také monero. Coin získal v průběhu let mnoho mediálního zájmu a je pravděpodobné, že jste na něj narazili.

Zdroj dat: Tradingview

Ale začátečníci nebudou mít šanci jednoduše proto, že nechápou, jak tento token ochrany osobních údajů funguje. Ale to je chyba, protože XMR má v sobě stále tolik potenciálu.

USD coin (USDC)

Ne každý, kdo kupuje kryptoměny, chce 10krát znásobit své peníze. Je také mnoho lidí, kteří chtějí koupit kryptoměny jako úložiště bohatství. Existuje samozřejmě mnoho coinů, které to nabízejí, ve skutečnosti by mnoho začátečníků sáhlo po velkých hitech, jako je BTC. Pokud ale nechcete žádné riziko, USD coin (USDC) by byla ideální varianta.

Yearn finance (YFI)