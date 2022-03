Poté, co Elon Musk tweetoval, že lidé potřebují novou decentralizovanou sociální síť, protože Twitter tuto práci nedělá, se platformy jako Decentralized Social začaly těšit nově nalezené popularitě.

Pokud chcete vědět, o čem Decentralized Social je, zda vám může poskytnout dobrou návratnost a nejlepší místa, kde lze Decentralized Social koupit, jste na správném místě.

Decentralized Social (DESO) se označuje jako první blockchain vrstvy 1 na světě vytvořený na míru pro škálování decentralizovaných sociálních aplikací pro miliardy uživatelů.

Inovativní blockchain byl vytvořen v roce 2019 s cílem pohánět decentralizované sociální sítě Web3. Od té doby se zaměřuje na řešení problémů vzniklých současnou centralizací sociálních sítí.

Na rozdíl od běžných sociálních sítí sociální blockchain DESO zachází s obsahem jako s veřejnou službou. Kdokoli k němu může získat přístup. Platforma kombinuje efektivní a škálovatelnou databázovou infrastrukturu s paradigmatem otevřeného P2P finančního systému, který nabízí kryptoměny.

Konečný produkt je přizpůsoben tak, aby přinesl další generaci sociálních sítí Web3. Na DESO blockchainu byly dosud postaveny stovky aplikací.

Nic nemůže nahradit vlastní průzkum. Jakékoli investiční rozhodnutí, které učiníte, by mělo být založeno na vaší odborné znalosti trhu, vašem přístupu k riziku a vlastnostech a rozložení vašeho portfolia. Zvažte také, jak byste se cítili při ztrátě peněz.

Tech News Leader předpovídá, že cena DESO letos dosáhne 64,90 USD. Za 5 let bude mít 1 DESO hodnotu 193,33 USD. Za deset let DESO zlomí 1 000 USD. Podle analytika bude mít hodnotu 1 147 USD.

There is so much on the horizon for DeSo and our community.

Since launch, there has been 1.5M wallets created and $17.2M has been made by DeSo creators.

We are just getting started.

Make sure to check out @openprosper for more DeSo stats here 👇 https://t.co/KhgvTlCpYX pic.twitter.com/Tx8eJd98UH

— DeSo (@desoprotocol) March 10, 2022