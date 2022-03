Dogecoin je trendem poté, co Elon Musk veřejně komentoval, že by neprodal žádný ze svých podílů. Trend zasáhl téměř všechny kryptoměny s psí tematikou, kterých na trhu není zrovna nedostatek.

Už nemusíte dál hledat, v našem článku najdete všechny detaily kolem dogecoinu, jestli se do něj vyplatí investovat a také nejlepší místa, kde si dnes dogecoin koupit.

Dogecoin má na svém logu shiba inu. Digitální měna s otevřeným zdrojovým kódem byla forkována z litecoinu v prosinci 2013. Její tvůrci si ji představovali jako zábavnou, odlehčenou kryptoměnu, která bude přitažlivější mimo základní bitcoinové publikum, protože je založena na psím memu.

Generální ředitel společnosti Tesla, Elon Musk, zveřejnil na sociálních sítích několik tweetů, že dogecoin je jeho oblíbený coin. Jeho úspěch je skutečně úzce propojen s miliardářovou vášní pro něj.

O dogecoinu začal tweetovat na začátku roku 2021. Jeho sdílení memu Lvího krále DOGE vyvolalo prudký nárůst, který vyvrcholil jeho vystoupením v Saturday Night Live.

Altcoin má blokovací dobu jednu minutu a celkovou zásobu bez omezení, což znamená, že počet dogecoinů, které lze těžit, není omezen.

Nic nemůže nahradit vlastní výzkum. Jakékoli investiční rozhodnutí, které učiníte, by mělo být založeno na vaší odborné znalosti trhu, vašem přístupu k riziku a vlastnostech a rozložení vašeho portfolia. Zvažte také, jak byste se cítili při ztrátě peněz.

Analytics Insight cituje odborníky, kteří říkají, že cena DOGE bude v roce 2025 činit 0,56–0,58 USD, oproti 0,11 USD v současnosti. Pokud se tato předpověď vyplní, průměrná cena dogecoinu by se v roce 2028 pohybovala kolem 1,79 USD s potenciálem dosáhnout 2,13 USD.

If you had sold your #dogecoin at ATH, now you could buy more than 6.5x doge shit. pic.twitter.com/wRwMs68CHX

— Vijay (@aadupuli) March 14, 2022