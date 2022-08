TrueFi Interview: Nezajištěné půjčování v post-Terra světě

Nepřikrášlujme to: posledních šest měsíců bylo v krypto krvavé koupeli.

Makroklima přestalo spolupracovat, trhy se propadly a investoři přesunuli riziko do extrému. Nicméně, zatímco kryptoměna upustila kouli sama o sobě, je třeba udělat důležitý rozdíl.

Hráči s nadměrným zadlužením, jako jsou Three Arrows Capital a Celsius, jejichž pád byl součástí spirálovité vlny nákazy, která se prohnala celým průmyslem, jsou do značné míry CeFi, neboli centralizované finanční společnosti.

Celsius se prodával jako banka, ale ve skutečnosti byl spíše jako vysoce rizikový hedgeový fond. Nakonec byly jejich investice neuvážené a přiměly k insolvenci. Bohužel si mnoho jejich zákazníků neuvědomovalo, jak jsou jejich peníze využívány a odkud pochází jejich výnos. Nebo, jednodušeji, chyběla transparentnost.

DeFi

Na druhou stranu DeFi ve skutečnosti fungovalo přesně tak, jak bylo plánováno. Díky bouřlivé technologii, kterou nazýváme blockchain, se vše stalo tak, jak to bylo zakódováno. Margin cally a likvidace probíhaly v řetězci, kde oči světa mohly vidět, co se děje v reálném čase.

Celsius na druhou stranu jednoho nedělního večera rozeslal e-mail, že náhle pozastavili výběry, a zbytek je historie (nebo konkrétněji součást velmi dlouhého a vleklého soudního procesu, který se bude konat příštích několik let. Zeptejte se investorů Mt. Gox na více informací zde).

Sedl jsem si se spoluzakladatelem a generálním ředitelem společnosti TrustToken, kteří stojí za protokolem půjčování DeFi TrueFi, abychom probrali toto a další. TrueFi přináší půjčování v řetězci bez zajištění a snaží se maximalizovat kapitálovou efektivitu pro dlužníky a úrokové sazby pro věřitele.

Ano – pravděpodobně jste si všimli fráze „bez zajištění“. Nadměrná kolaterizace může být v současnosti v kryptoměnách samozřejmostí, ale realita je taková, že tento model je neefektivní, pokud jde o využití kapitálu.

Je zřejmé, že existuje kompromis, pokud jde o úvěrové riziko – ale mělo by se s každým dlužníkem zacházet stejně, jako to v současnosti dělá model DeFi? Je to jemná debata, ke které jsme se s Rafaelem dostali na podcastu – a stojí za zmínku, že jen za první rok TrueFi dosáhla jedné miliardy dolarů v půjčkách bez jakéhokoli selhání. Dodnes nezaznamenala selhání.

Mluvili jsme také o medvědím trhu (jak by ne, že?), povídali jsme si o stablecoinech – TrustToken má také sadu stablecoinů, včetně 5. největšího na současném trhu podle tržní kapitalizace, TrueUSD, a také jako rezervní situace Tetheru a mnohem více.

Odkaz na Spotify: zde

YouTube: zde

Začněte s TrueFi: https://TrueFi.io

Přečtěte si Litepaper: https://bit.ly/truefiblog

Získejte nejnovější informace na Twitteru: https://Twitter.com/TrueFiDAO

Připojte se ke komunitě na Discordu: http://bit.ly/truefichat