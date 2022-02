Ukrajina je v poslední době hodně ve zprávách. Znovu se objevila, i když ne tak, jak byste očekávali.

Vláda dnes oficiálně schválila zákon legalizující bitcoin a další kryptoměny. Návrh zákona byl původně schválen loni v září, ačkoli jej ukrajinský prezident, Volodymyr Zelanskyy, poslal zpět do parlamentu ke změnám. Dnes, o čtyři měsíce později, byl formálně podepsán.

Co to znamená

„Rozvoj nového odvětví umožní přilákat transparentní investice a posílí image naší země jako high-tech státu,“ komentoval návrh zákona v září ukrajinský vicepremiér pro digitální transformaci, Mychajlo Fedorov.

Je to pozitivní krok, který se snaží chránit vlastníky digitálních aktiv, burzy a další zainteresované strany v tomto odvětví. Zvláště pozoruhodné je zahrnutí pojmů digitální peněženka, soukromý klíč a virtuální aktiva do ukrajinské legislativy poprvé. I když vždy budou existovat skupiny, které budou protestovat proti zavedení regulace do kryptoměn, celkově jde o slibný vývoj pro toto odvětví a měl by povzbudit větší transparentnost a důvěru pro ty, kdo působí na Ukrajině, a také omezit podvody. Doufáme, že skryté těžební operace, úniková daňová schémata a další „stínové“ krypto aktivity by se nyní měly snížit, zatímco inovace porostou a do země budou proudit zahraniční investice.

Politický zmatek

Všichni o tom ví, ale nikdo to nechce říct nahlas. I zarytí fanoušci kryptoměn pravděpodobně nebudou stát ve frontě na rezervaci jednosměrných letenek na Ukrajinu, vzhledem k přetrvávajícím problémům s jistým panem Putinem. Realita je taková, že můžete vyjmenovat všechna ukrajinská krypto pozitiva, která chcete – jako jsou nízké daně, zjednodušený právní rámec, zlepšení technické infrastruktury a množství inženýrů – ale dokud bude na hranicích 150 000 ruských vojáků, naděje Ukrajiny stát se centrem digitálních aktiv východní Evropy se pravděpodobně v dohledné době neuskuteční.

Nicméně politické obavy stranou, Ukrajina míří do čela právního rámce evropských zemí v oblasti kryptoměn. Zatímco Jižní Amerika byla ve svém přístupu k legalizaci kryptoměn obzvláště vlídná, Evropa doposud tak vřelá nebyla. EU začala utahovat otěže na převody kryptoměn a snaží se, aby byly lépe sledovatelné. Zatímco jednotlivé státy to legalizovaly – snad nejpozoruhodnější bylo schválení zákona v Německu v loňském roce, který německým Spezialfonds umožňoval alokovat až 20 % svých aktiv do kryptoměn – Ukrajina stále vkládala velké naděje, že povede virtuální náboj na kontinentu, když byl návrh zákona původně předložen.

Samozřejmě poslední zajímavou zvláštností v tomto příběhu je ostrý kontrast ve srovnání s Ruskem. Putin byl notoricky proti kryptoměnám, prosazoval úplný zákaz tohoto odvětví a místo toho soustředil své úsilí na vývoj digitální měny centrální banky.

Další věc je, že nesouhlasí s Ukrajinou.